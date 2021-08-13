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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Арсенал
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
15
Ониика
Фрэнк
6
Норгор
Кристиан
27
Янельт
Витали
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
1
Лено
Бернд
21
Чамберс
Калум
4
Уайт
Бен
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
10
Смит-Роу
Эмил
35
Мартинелли
Габриэл
26
Балогун
Фоларин
Брентфорд
3-5-2
Арсенал
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд
Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд Брентфорд 0:0 Бирмингем Хаддерсфилд Таун 1:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Ноттингем Форест Дерби 2:2 Брентфорд
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал
Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал 2:3 Брентфорд Товарищеские матчи Арсенал 3:1 Брентфорд Кубок лиги
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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    1'
    Let's go! Новый сезон в английской премьер-лиге стартовал! Как же здорово смотреть на заполненный стадион!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brentford Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брентфорд - Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Брентфорд - Арсенал

Исход игры
Брентфорд
2.6% (4)
Ничья
8.6% (13)
Арсенал
88.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (87)
Меньше
41.61% (62)
Обе команды забьют
Да
65.1% (97)
Нет
34.9% (52)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
43.7% (66)
0:2 Арсенал
18.5% (28)
0:1 Арсенал
14.6% (22)
1:3 Арсенал
9.3% (14)
1:1 Ничья
7.9% (12)
2:1 Брентфорд
2.6% (4)
0:3 Арсенал
1.3% (2)
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