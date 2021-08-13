Англия: Премьер-лига 2021-2022
Брентфорд
Позже
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
Арсенал
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
4
Уайт
Бен
22
Мари
Пабло
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
20 Тавареш НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2Брентфорд 2:1 Валенсия Брентфорд 0:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд Кембридж Юнайтед 1:3 Брентфорд
Борэм Вуд 0:2 Брентфорд Уимблдон 0:1 Брентфорд Брентфорд 2:0 Суонси Брентфорд 3:1 Борнмут Борнмут 1:0 Брентфорд Бристоль Сити 1:3 Брентфорд Брентфорд 2:0 Уотфорд Брентфорд 1:0 Ротерхэм Борнмут 0:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Кардифф Сити Брентфорд 0:0 Миллуолл Престон Норт Энд 0:5 Брентфорд Брентфорд 0:0 Бирмингем Хаддерсфилд Таун 1:1 Брентфорд Брентфорд 1:1 Ноттингем Форест Дерби 2:2 Брентфорд
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тоттенхэм 1:0 Арсенал Арсенал 1:2 Челси Глазго Рейнджерс 2:2 Арсенал Хиберниан 2:1 Арсенал
Арсенал 2:0 Брайтон Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Брентфорд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Арсенал
Исход игры
Брентфорд
2.6% (4)
Ничья
8.6% (13)
Арсенал
88.7% (134)
Тотал 2.5
Больше
58.39% (87)
Меньше
41.61% (62)
Обе команды забьют
Да
65.1% (97)
Нет
34.9% (52)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
43.7% (66)
0:2 Арсенал
18.5% (28)
0:1 Арсенал
14.6% (22)
1:3 Арсенал
9.3% (14)
1:1 Ничья
7.9% (12)
2:1 Брентфорд
2.6% (4)
0:3 Арсенал
1.3% (2)
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