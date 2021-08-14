Фернандеш теперь уже убежал на правый фланг и затем Бруну выполнил неплохую подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Гринвуду, чтобы завершить момент ударом по воротам в падении.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фернандеш!!! Игроки "Манчестер Юнайтед" перехватили мяч в центре поля после выноса Меслье, затем Мактоминай выполнил передачу к левой половине поля на Погба, Поль в касание забросил мяч в радиус штрафной площади на Фернандеша, Бруну подработал мяч, ушёл к левому углу штрафной и затем пробил в ближний угол ворот, мяч от ноги Меселье всё же зашёл в сетку.

Игроки "Манчестер Юнайтед" продолжают контролировать мяч после гола, но конечно же успокаиваться при таком счёте команда Уле Гуннара Сульшера не должна.

Шоу получил мяч на левом фланге от Джеймса, затем Люк при проходе вперёд удачно отыгрался с Фернандешом и войдя в штрафную площадь сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Родриго попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Уан-Биссакой атакующий полузащитник "Лидса" упустил мяч за лицевую линию поля.

31' Фернандеш сместился на правую половину поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Джеймсу, Меслье вовремя вышел из ворот и в прыжке перехватил мяч.

30' Фернандеш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, получилось не очень опасно, Меслье был на месте.

29' Уан-Биссака с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Лидса" сыграли внимательно и перехватили мяч.

28' Рафинья со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бэмфорд головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

27' Фред у своей штрафной площади на левой половине поля нарушил правила против Харрисона. "Лидс" заработал довольно опасный стандарт.

26' В среднем темпе сейчас проходит игра пока что, для "Лидса" это очень неплохо.

25' Угловой у ворот "Манчестер Юнайтед". Рафинья выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

24' Вновь игроки "Манчестер Юнайтед" попытались развить атаку через правый фланг, но Гринвуд в очередной раз забрался в небольшой офсайд при передаче вперёд.

23' Гринвуд выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Джеймс ушёл к лицевой линии и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Эйлинг оказался первым на мяче и выбил его в аут.

22' Харрисон в центре поля нарушил правила против Мактоминая. Игроки "Манчестер Юнайтед" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

21' Магуайр попал под прессинг Бэмфорда у своей штрафной площади, но Гарри сыграл хладнокровно и вовремя отыгрался с де Хеа.

20' Рафинья с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Юнайтед" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

19' Клих смог пройти к радиусу штрафной площади и затем довольно плотно пробить в правый угол ворот, де Хеа в прыжке перевёл мяч на угловой.

18' Игроки "Лидса" вновь разыграли корнер, затем Рафинья с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мактоминай головой выбил мяч к линии штрафной площади, после небольшой борьбы Харрисон пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в руки де Хеа.

17' Рафинья вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил прострел к линии вратарской на Бэмфорда, Линделоф оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

16' Угловой у ворот "Лидса". Шоу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч.

15' Вновь игроки "Лидса" потеряли мяч в центре поля, Гринвуд разогнал очередную атаку своей команды и затем выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Погба пробил в ближний угол ворот мимо вышедшего из створа Меселье, мяч пролетел рядом со штангой.

14' Шоу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Магуайр головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

13' Рафинья с левого фланга выполнил плохой пас назад к линии штрафной площади, Стрёйк попал под давление Гринвуда и в итоге попал в ногу форварда "Манчестер Юнайтед", мяч уже от Мэйсона полетел под перекладину, Меселье успел сделать пару шагов назад и в прыжке перевести мяч на угловой.

12' Лишь со второй попытки игроки "Лидса" смогли разыграть корнер, затем с правого фланга последовала передача в радиус штрафной площади на Клиха, Матеуш попал под давление соперника и уже не смог завершить момент ударом по воротам.

11' Эйлинг выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Клих от лицевой линии выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники "Манчестер Юнайтед" закрыли Бэмфорда и выбили мяч на угловой.

10' Фред со стандарта выполнил заброс на ход Джеймсу по правому флангу, Дэниэл забрался в небольшой офсайд.

9' Кох в центре поля нарушил правила против Фернандеша. Игроки "Манчестер Юнайтед" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Гринвуд прошёл вперёд по центру и затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Меслье выловил его без особого труда.

7' Линделоф из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Погба к левому углу штрафной площади, Поль не смог добраться до мяча.

6' Ещё один угловой заработал "Манчестер Юнайтед". Шоу на этот раз выполнил мягкую подачу в центр к линии вратарской, Меслье уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

5' Гринвуд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Меслье сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади.

4' Мактоминай вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем попытался выполнить прострел к линии вратарской, Купер грамотно сыграл в подкате и отправил мяч на угловой.

3' Попытались игроки "Лидса" провести ответную атаку через левый фланг, но при забросе вперёд из центра поля Харрисон забрался в офсайд.

2' Сразу же Гринвуд отправился прессинговать Меслье в штрафную площадь "Лидса", голкипер сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.