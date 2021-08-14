Англия: Премьер-лига 2021-2022
Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Олд Траффорд
Лидс
1:0
30' ГолФернандеш Бруну
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Санчо ДжедонНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кошта ЭлдерНападающий
- Нападающий
-
42 Гринвуд СэмНападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
30'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед
Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед
Лидс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс
Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Лидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лидс
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лидс
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Манчестер Юнайтед
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лидс
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Брентфорд
|Норгор Кристиан
|1
|0
|0
|2.
|Брентфорд
|Каньос Серхи
|1
|0
|0
|3.
|Брентфорд
|Пиннок Итан
|0
|0
|1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Лидс
Исход игры
Манчестер Юнайтед
94.5% (137)
Ничья
3.4% (5)
Лидс
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
56.03% (79)
Нет
43.97% (62)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
34.5% (50)
2:0 Манчестер Юнайтед
29.7% (43)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.7% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
11% (16)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
1:2 Лидс
2.1% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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