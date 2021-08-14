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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Лидс
0'
1:0
30' Гол
Фернандеш Бруну
36'
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
21
Джеймс
Дэниэл
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
11
Гринвуд
Мэйсон
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
21
Стрёйк
Паскаль
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
5
Кох
Робин
10
Рафинья
Диас
19
Морено
Родриго
43
Клих
Матеуш
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Лидс
4-1-4-1

Ход матча

30'
Фернандеш Бруну
(Погба Поль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:2 Брентфорд КПР 4:2 Манчестер Юнайтед Дерби 1:2 Манчестер Юнайтед
Вильярреал 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Фулхэм Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед
Лидс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вильярреал 2:2 Лидс Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Бетис 3:2 Лидс
Флитвуд Таун 2:1 Лидс Блэкберн 1:1 Лидс Гайзли 2:3 Лидс Лидс 3:1 Вест Бромвич Саутгемптон 0:2 Лидс Бёрнли 0:4 Лидс Лидс 3:1 Тоттенхэм Брайтон 2:0 Лидс Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Лидс 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Лидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Лидс 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Лидс Товарищеские матчи Лидс 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок Carling
Манчестер Юнайтед 0:1 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лидс 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лидс 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Манчестер Юнайтед 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лидс 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Брентфорд Норгор Кристиан 1 0 0
2. Брентфорд Каньос Серхи 1 0 0
3. Брентфорд Пиннок Итан 0 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Родриго попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Уан-Биссакой атакующий полузащитник "Лидса" упустил мяч за лицевую линию поля.
  • 35'
    Шоу получил мяч на левом фланге от Джеймса, затем Люк при проходе вперёд удачно отыгрался с Фернандешом и войдя в штрафную площадь сильно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 34'
    Игроки "Манчестер Юнайтед" продолжают контролировать мяч после гола, но конечно же успокаиваться при таком счёте команда Уле Гуннара Сульшера не должна. 
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Фернандеш!!! Игроки "Манчестер Юнайтед" перехватили мяч в центре поля после выноса Меслье, затем Мактоминай выполнил передачу к левой половине поля на Погба, Поль в касание забросил мяч в радиус штрафной площади на Фернандеша, Бруну подработал мяч, ушёл к левому углу штрафной и затем пробил в ближний угол ворот, мяч от ноги Меселье всё же зашёл в сетку. 
  • 32'
    Фернандеш теперь уже убежал на правый фланг и затем Бруну выполнил неплохую подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Гринвуду, чтобы завершить момент ударом по воротам в падении. 
  • 31'
    Фернандеш сместился на правую половину поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Джеймсу, Меслье вовремя вышел из ворот и в прыжке перехватил мяч. 
  • 30'
    Фернандеш пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, получилось не очень опасно, Меслье был на месте. 
  • 29'
    Уан-Биссака с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Лидса" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    28'
    Рафинья со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бэмфорд головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Фред у своей штрафной площади на левой половине поля нарушил правила против Харрисона. "Лидс" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 26'
    В среднем темпе сейчас проходит игра пока что, для "Лидса" это очень неплохо. 
  • Угловой
    25'
    Угловой у ворот "Манчестер Юнайтед". Рафинья выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Офсайд
    24'
    Вновь игроки "Манчестер Юнайтед" попытались развить атаку через правый фланг, но Гринвуд в очередной раз забрался в небольшой офсайд при передаче вперёд. 
  • 23'
    Гринвуд выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Джеймс ушёл к лицевой линии и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Эйлинг оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Харрисон в центре поля нарушил правила против Мактоминая. Игроки "Манчестер Юнайтед" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 21'
    Магуайр попал под прессинг Бэмфорда у своей штрафной площади, но Гарри сыграл хладнокровно и вовремя отыгрался с де Хеа. 
  • Угловой
    20'
    Рафинья с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Манчестер Юнайтед" уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Опасный момент
    19'
    Клих смог пройти к радиусу штрафной площади и затем довольно плотно пробить в правый угол ворот, де Хеа в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    18'
    Игроки "Лидса" вновь разыграли корнер, затем Рафинья с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мактоминай головой выбил мяч к линии штрафной площади, после небольшой борьбы Харрисон пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в руки де Хеа. 
  • 17'
    Рафинья вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем выполнил прострел к линии вратарской на Бэмфорда, Линделоф оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • Угловой
    16'
    Угловой у ворот "Лидса". Шоу выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде на этот раз не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    15'
    Вновь игроки "Лидса" потеряли мяч в центре поля, Гринвуд разогнал очередную атаку своей команды и затем выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Погба пробил в ближний угол ворот мимо вышедшего из створа Меселье, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    14'
    Шоу с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Магуайр головой пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    13'
    Рафинья с левого фланга выполнил плохой пас назад к линии штрафной площади, Стрёйк попал под давление Гринвуда и в итоге попал в ногу форварда "Манчестер Юнайтед", мяч уже от Мэйсона полетел под перекладину, Меселье успел сделать пару шагов назад и в прыжке перевести мяч на угловой. 
  • Угловой
    12'
    Лишь со второй попытки игроки "Лидса" смогли разыграть корнер, затем с правого фланга последовала передача в радиус штрафной площади на Клиха, Матеуш попал под давление соперника и уже не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 11'
    Эйлинг выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Клих от лицевой линии выполнил подачу в центр к линии вратарской, защитники "Манчестер Юнайтед" закрыли Бэмфорда и выбили мяч на угловой. 
  • Офсайд
    10'
    Фред со стандарта выполнил заброс на ход Джеймсу по правому флангу, Дэниэл забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Кох в центре поля нарушил правила против Фернандеша. Игроки "Манчестер Юнайтед" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 8'
    Гринвуд прошёл вперёд по центру и затем пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Меслье выловил его без особого труда. 
  • 7'
    Линделоф из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Погба к левому углу штрафной площади, Поль не смог добраться до мяча. 
  • Угловой
    6'
    Ещё один угловой заработал "Манчестер Юнайтед". Шоу на этот раз выполнил мягкую подачу в центр к линии вратарской, Меслье уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    5'
    Гринвуд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Меслье сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 4'
    Мактоминай вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и затем попытался выполнить прострел к линии вратарской, Купер грамотно сыграл в подкате и отправил мяч на угловой. 
  • Офсайд
    3'
    Попытались игроки "Лидса" провести ответную атаку через левый фланг, но при забросе вперёд из центра поля Харрисон забрался в офсайд. 
  • 2'
    Сразу же Гринвуд отправился прессинговать Меслье в штрафную площадь "Лидса", голкипер сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, сможет ли "Манчестер Юнайтед" при своих болельщиков показать сегодня качественный матч и тем самым начать новый сезон в АПЛ с победы над очень крепким "Лидсом". 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед 1:0 Лидс онлайн


Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Лидс

Исход игры
Манчестер Юнайтед
94.5% (137)
Ничья
3.4% (5)
Лидс
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.61% (77)
Меньше
45.39% (64)
Обе команды забьют
Да
56.03% (79)
Нет
43.97% (62)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
34.5% (50)
2:0 Манчестер Юнайтед
29.7% (43)
1:0 Манчестер Юнайтед
11.7% (17)
3:1 Манчестер Юнайтед
11% (16)
3:2 Манчестер Юнайтед
3.4% (5)
1:1 Ничья
2.8% (4)
1:2 Лидс
2.1% (3)
3:0 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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