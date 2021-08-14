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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Верес
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Ворскла
0' 17'
Верес
Ворскла

Бомбардиры внутри турнира

Верес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шестаков Михаил 1 0.25
2. Кучеров Валерий 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 1
2. Тилль Оливье 1 0.25
3. Скляр Александр 1 0.25
4. Кане Ибрахим 1 0.25
5. Пердута Игорь 0 0

Карточки

Верес
# Игрок      
1. Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Полулях Никита 1 0
3. Кучеров Валерий 1 0
4. Клёц Дмитрий 1 0
5. Пасич Геннадий 1 0
6. Махнев Дмитрий 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 2 0
2. Яворский Сергей 1 0
3. Пешич Иван 1 0
4. Челядин Артём 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верес 0 0 100% (1) 0 0 0
 Ворскла 42.86% (3) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Верес Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес
Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес Верес 2:0 Полесье Верес 1:2 Заря
Ворскла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1
КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла

Последние игры между собой

Верес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ворскла 0:0 Верес Премьер-лига Ворскла 1:0 Верес Премьер-лига Верес 1:0 Ворскла Премьер-лига Верес 0:1 Ворскла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Ворскла 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Днепр-1 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Заря Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
10. Минай Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Верес 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 6 2
13. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла 0:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
3. Десна Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ворскла 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Минай Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Металлист-1925 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Верес 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
2. Десна Безбородько Денис 3 0 1
3. Днепр-1 Довбик Артём 3 0 1
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
2. Днепр-1 Логинов Сергей 1 1
3. Мариуполь Кащук Алексей 1 1
4. Черноморец Од Белошевский Богдан 1 1
5. Мариуполь Драмбаев Aлександр 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Верес 13.1% (18)
X 19.7% (27)
Ворскла 67.2% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Ворскла
3.68
3.90
2.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верес 0:0 Ворскла онлайн


Прогнозы на матч Верес 0:0 Ворскла

Исход игры
Верес
13.1% (18)
Ничья
19.7% (27)
Ворскла
67.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
28.5% (39)
0:1 Ворскла
28.5% (39)
1:1 Ничья
15.3% (21)
1:0 Верес
6.6% (9)
0:2 Ворскла
6.6% (9)
2:1 Верес
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:0 Верес
2.2% (3)
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