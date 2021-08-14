Украина: Премьер-лига 2021-2022
Верес
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Avanhard, Lutsk
Ворскла
45' Желтая карточкаПолулях Никита
0:1
49' ПенальтиТилль Оливье
1:1
54' ГолСолдат Игорь
1:1
57' Не забитый пенальтиСергийчук Михаил
61' Желтая карточкаКане Ибрахим
90' Желтая карточкаТамм Йоонас
47
Когут
Богдан
16
Тамм
Йоонас
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
45'
49'
0:1
54'
1:1
57'
1:1
61'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солдат Игорь
|1
|0.25
|2.
|Шестаков Михаил
|1
|0.25
|3.
|Кучеров Валерий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|4
|1
|2.
|Тилль Оливье
|2 (1)
|0.5
|3.
|Скляр Александр
|1
|0.25
|4.
|Кане Ибрахим
|1
|0.25
|5.
|Пердута Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Полулях Никита
|2
|0
|3.
|Кучеров Валерий
|1
|0
|4.
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|5.
|Пасич Геннадий
|1
|0
|6.
|Махнев Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|2
|0
|2.
|Тамм Йоонас
|1
|0
|3.
|Яворский Сергей
|1
|0
|4.
|Пешич Иван
|1
|0
|5.
|Кане Ибрахим
|1
|0
|6.
|Челядин Артём
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верес
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Ворскла
|37.5% (3)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
Предыдущие игры
Верес Последние 20 матчей: +12 =3 -5Рух Львов 2:1 Верес Динамо Киев 4:0 Верес Верес 0:0 Колос Ковалёвка Горняк-Спорт 1:2 Верес
Верес 5:1 Авангард Краматорск Оболонь-Бровар 0:2 Верес Волынь 2:1 Верес Верес 3:3 Альянс Металлист-1925 4:1 Верес ВПК-Агро 0:4 Верес Верес 2:0 Кристалл Херсон Агробизнес 0:0 Верес Верес 3:1 Николаев Нива Тернополь 0:1 Верес Верес 1:0 ВПК-Агро Кремень 1:2 Верес Верес 4:0 Черноморец Од Прикарпатье 0:1 Верес Верес 2:0 Полесье Верес 1:2 Заря
Ворскла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ворскла 4:1 Львов Ворскла 2:0 Рух Львов Ворскла 2:3 КуПС Ворскла 2:2 Днепр-1
КуПС 2:2 Ворскла Минай 1:2 Ворскла Ворскла 1:1 Десна Ворскла 1:5 Динамо Киев Колос Ковалёвка 3:0 Ворскла Ворскла 4:2 Заря Ворскла 2:1 Львов Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:0 Олимпик Донецк Ворскла 0:1 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Ворскла Ворскла 3:1 Александрия Ингулец 2:2 Ворскла Рух Львов 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Минай Десна 1:0 Ворскла
Последние игры между собой
Верес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заря
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|10.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|Десна
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|2.
|Десна
|Безбородько Денис
|3
|0
|1
|3.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|3
|0
|1
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|2.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|1
|1
|3.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
|4.
|Черноморец Од
|Белошевский Богдан
|1
|1
|5.
|Мариуполь
|Драмбаев Aлександр
|1
|1
Прогнозы на матч Верес 1:1 Ворскла
Исход игры
Верес
13.1% (18)
Ничья
19.7% (27)
Ворскла
67.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (50)
Меньше
62.96% (85)
Обе команды забьют
Да
51.85% (70)
Нет
48.15% (65)
Популярный счёт
1:2 Ворскла
28.5% (39)
0:1 Ворскла
28.5% (39)
1:1 Ничья
15.3% (21)
0:2 Ворскла
6.6% (9)
1:0 Верес
6.6% (9)
2:1 Верес
3.6% (5)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:3 Ворскла
2.2% (3)
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