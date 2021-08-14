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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Кристал Пэлас
0' 18'
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
5
Жоржиньо
II
8
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
10
Пулишич
Кристиан
11
Вернер
Тимо
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
9
Айю
Джордан
44
Ридевальд
Жайро
18
Макартур
Джеймс
15
Шлупп
Джеффри
11
Заха
Уилфрид
14
Матета
Жан-Филипп
Челси
3-4-2-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси
Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Челси: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 13
Кристал Пэлас 1:4 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Астон Вилла 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брайтон 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уотфорд 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бёрнли 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эвертон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Челси 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Лидс Эйлинг Люк 1 0 0
3. Бёрнли Тарковски Джеймс 1 0 0
4. Брентфорд Норгор Кристиан 1 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фред Сантос 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 1 0
2. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
3. Манчестер Юнайтед Шоу Люк 1 0
4. Лидс Рафинья Диас 1 0
Весь список
  • После матча
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  • Первый тайм
  • 19'
    Снова стандартное положение ни к чему интересному не приводит, мяч был отправлен в район ближней штанги, после чего был выбит за боковую линию гостями. 
  • Угловой
    18'
    Джоэл Уорд останавливает Кристиана Пулишича на правом фланге, выбивая игровой снаряд за лицевую линию. 
  • Угловой
    17'
    Первый корнер в матче в исполнении "синих" опасным не получился, более того, фол со стороны Ковачича арбитр зафиксировал. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Маунт пробивает по воротам со штрафного с левого фланга - отправляет мяч в ближний угол, после чего сэйв кулаками совершает Гуаита, корнер для "Челси". 
  • 15'
    Матео Ковачич решается на удар с дальней дистанции, но получается неточно - мимо цели проходит игровой снаряд. 
  • 14'
    Очередная позиционная атака "Челси": Вернер с мячом перед штрафной площадью. Выдерживает паузу и катит низом на Алонсо, но Маркос этот замысел не понял и рывок не совершил, Гуаита забрал игровой снаряд. 
  • Офсайд
    13'
    "Кристал Пэлас" отличается на чужой половине поля, но не при помощи опасного момента, а "благодаря" положению "вне игры", в котором оказался Уилфрид Заха. 
  • 12'
    Алонсо выполнил навес с левого фланга - Пулишич сумел пробить головой с центра штрафной площадки, но получилось несильно, да ещё и в руки Гуаите. 
  • 11'
    Вернер сместился на левый фланг, получил мяч и попытался прострелить, но в последний момент его остановил соперник, а потом сыграл на отбой. 
  • 10'
    Очень много ошибок в действиях "Кристал Пэлас", в результате чего не удаётся даже до центра поля добраться. Тотальный перевес во владении мячом у "синих". 
  • 9'
    Маунт прострелил с правого фланга - Вернера опередили защитники "Пэлас", выбив мяч на Аспиликуэту, который пробил с правого края штрафной гораздо выше цели. 
  • 8'
    Аспиликуэта разогнал наступление правым флангом и выполнил подачу, но довести мяч до партнёров не сумел. Гости попытались убежать в контратаку, но добрались лишь до центра поля. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Джеффри Шлупп нарушает правила на левом фланге, откровенно роняя на газон Жоржиньо. 
  • 6'
    Матета устремился к мячу в штрафную площадку "Челси", но выиграть в скорости у Кристенсена не сумел - Андреас добрался до круглого и отдал его Менди. 
  • 5'
    Джордан Айю возвращается в оборону, забирает мяч и выполняет передачу назад, на Шейку Куйяте. 
  • 4'
    Ай-ай, Тимо Вернер открывается под передачу из глубины поля на правом крае штрафной площадки, мяч получает, но не справляется с обработкой, выпуская игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 3'
    Высокий прессинг "синие" предлагают своим соперникам, которые пока больше владеют мячом, но преимущественно на своей половине поля. 
  • 2'
    "Кристал Пэлас" начинает с центра поля, отправляет мяч сначала своим защитникам, а потом игровой снаряд от них же уходит в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Джонатан Мосс даёт свисток - начинаем! 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Челси 0:0 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Челси 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Челси
97.9% (139)
Ничья
2.1% (3)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.97% (50)
Меньше
64.03% (89)
Обе команды забьют
Да
30.22% (42)
Нет
69.78% (97)
Популярный счёт
2:0 Челси
52.1% (74)
2:1 Челси
16.2% (23)
3:1 Челси
9.2% (13)
1:0 Челси
8.5% (12)
3:0 Челси
5.6% (8)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Челси
2.1% (3)
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