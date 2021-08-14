Англия: Премьер-лига 2021-2022
Челси
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Кристал Пэлас
16
Менди
Эдуар
14
Чалоба
Трево
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
-
43 Ханнам РисЗащитник
- Полузащитник
-
40 Бэнкс СкоттПолузащитник
- Нападающий
-
46 Стрит РобертНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси
Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Челси: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 13
Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Челси
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Лидс
|Эйлинг Люк
|1
|0
|0
|3.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|0
|4.
|Брентфорд
|Норгор Кристиан
|1
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фред Сантос
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Шоу Люк
|1
|0
|4.
|Лидс
|Рафинья Диас
|1
|0
Прогнозы на матч Челси 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Челси
97.9% (139)
Ничья
2.1% (3)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.97% (50)
Меньше
64.03% (89)
Обе команды забьют
Да
30.22% (42)
Нет
69.78% (97)
Популярный счёт
2:0 Челси
52.1% (74)
2:1 Челси
16.2% (23)
3:1 Челси
9.2% (13)
1:0 Челси
8.5% (12)
3:0 Челси
5.6% (8)
1:1 Ничья
2.1% (3)
4:0 Челси
2.1% (3)
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