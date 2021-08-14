Маунт пробивает по воротам со штрафного с левого фланга - отправляет мяч в ближний угол, после чего сэйв кулаками совершает Гуаита, корнер для "Челси".

Первый корнер в матче в исполнении "синих" опасным не получился, более того, фол со стороны Ковачича арбитр зафиксировал.

Снова стандартное положение ни к чему интересному не приводит, мяч был отправлен в район ближней штанги, после чего был выбит за боковую линию гостями.

15' Матео Ковачич решается на удар с дальней дистанции, но получается неточно - мимо цели проходит игровой снаряд.

14' Очередная позиционная атака "Челси": Вернер с мячом перед штрафной площадью. Выдерживает паузу и катит низом на Алонсо, но Маркос этот замысел не понял и рывок не совершил, Гуаита забрал игровой снаряд.

13' "Кристал Пэлас" отличается на чужой половине поля, но не при помощи опасного момента, а "благодаря" положению "вне игры", в котором оказался Уилфрид Заха.

12' Алонсо выполнил навес с левого фланга - Пулишич сумел пробить головой с центра штрафной площадки, но получилось несильно, да ещё и в руки Гуаите.

11' Вернер сместился на левый фланг, получил мяч и попытался прострелить, но в последний момент его остановил соперник, а потом сыграл на отбой.

10' Очень много ошибок в действиях "Кристал Пэлас", в результате чего не удаётся даже до центра поля добраться. Тотальный перевес во владении мячом у "синих".

9' Маунт прострелил с правого фланга - Вернера опередили защитники "Пэлас", выбив мяч на Аспиликуэту, который пробил с правого края штрафной гораздо выше цели.

8' Аспиликуэта разогнал наступление правым флангом и выполнил подачу, но довести мяч до партнёров не сумел. Гости попытались убежать в контратаку, но добрались лишь до центра поля.

7' Джеффри Шлупп нарушает правила на левом фланге, откровенно роняя на газон Жоржиньо.

6' Матета устремился к мячу в штрафную площадку "Челси", но выиграть в скорости у Кристенсена не сумел - Андреас добрался до круглого и отдал его Менди.

5' Джордан Айю возвращается в оборону, забирает мяч и выполняет передачу назад, на Шейку Куйяте.

4' Ай-ай, Тимо Вернер открывается под передачу из глубины поля на правом крае штрафной площадки, мяч получает, но не справляется с обработкой, выпуская игровой снаряд за лицевую линию.

3' Высокий прессинг "синие" предлагают своим соперникам, которые пока больше владеют мячом, но преимущественно на своей половине поля.

2' "Кристал Пэлас" начинает с центра поля, отправляет мяч сначала своим защитникам, а потом игровой снаряд от них же уходит в аут.