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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси
Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Челси: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 13
Кристал Пэлас 1:4 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 15 минут.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Челси 100% (49)
    X 0% (0)
    Кристал Пэлас 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.30
    6.10
    14.00
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Челси - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Челси
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Кристал Пэлас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.96% (17)
    Меньше
    63.04% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    32.61% (15)
    Нет
    67.39% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    50% (24)
    2:1 Челси
    20.8% (10)
    1:0 Челси
    10.4% (5)
    3:1 Челси
    10.4% (5)
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