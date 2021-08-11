Англия: Премьер-лига 2021-2022
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Кристал Пэлас
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Челси 1:1 Вильярреал Челси 2:2 Тоттенхэм Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:2 Челси
Манчестер Сити 0:1 Челси Астон Вилла 2:1 Челси Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас
Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Челси: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 13
Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Исход игры
Челси
100% (48)
Ничья
0% (0)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.96% (17)
Меньше
63.04% (29)
Обе команды забьют
Да
32.61% (15)
Нет
67.39% (31)
Популярный счёт
2:0 Челси
50% (24)
2:1 Челси
20.8% (10)
1:0 Челси
10.4% (5)
3:1 Челси
10.4% (5)
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