Англия: Премьер-лига 2021-2022
Уотфорд
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Викарадж Роад
Астон Вилла
1:0
10' ГолДеннис Эммануэль
11
Масина
Адам
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
12
Сема
Кен
18
Янг
Эшли
20
Ингс
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Масина АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
-
12 Сема КенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гослинг ДэнПолузащитник
- Нападающий
-
17 Флетчер ЭшлиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хиско
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Янг ЭшлиПолузащитник
-
20 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +13 =3 -4Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси
Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест Уотфорд 2:0 Уиком Борнмут 1:0 Уотфорд Блэкберн 2:3 Уотфорд Уотфорд 2:1 Дерби Престон Норт Энд 0:1 Уотфорд
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =4 -8Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Челси
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Лидс
|Эйлинг Люк
|1
|0
|0
|3.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|0
|4.
|Брентфорд
|Норгор Кристиан
|1
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фред Сантос
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Шоу Люк
|1
|0
|4.
|Лидс
|Рафинья Диас
|1
|0
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Астон Вилла
Исход игры
Уотфорд
20.4% (28)
Ничья
49.6% (68)
Астон Вилла
29.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
34.81% (47)
Меньше
65.19% (88)
Обе команды забьют
Да
78.52% (106)
Нет
21.48% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (61)
1:2 Астон Вилла
19% (26)
2:1 Уотфорд
9.5% (13)
1:0 Уотфорд
8.8% (12)
0:1 Астон Вилла
8% (11)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Астон Вилла
1.5% (2)
0:3 Астон Вилла
1.5% (2)
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