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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Астон Вилла
0'
1:0
10' Гол
Деннис Эммануэль
17'
26
Бахманн
Даниэль
15
Каткарт
Крейг
5
Трост-Эконг
Виллиам
27
Кабаселе
Кристиан
11
Масина
Адам
8
Клеверли
Том
4
Этебо
Огенекаро
33
Куцка
Юрай
23
Сарр
Исмаила
25
Деннис
Эммануэль
12
Сема
Кен
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
3
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
21
Эль-Гази
Анвар
10
Буэндия
Эмилиано
18
Янг
Эшли
20
Ингс
Дэнни
Уотфорд
4-3-3
Астон Вилла
4-2-3-1

Ход матча

10'
Деннис Эммануэль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси
Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест Уотфорд 2:0 Уиком Борнмут 1:0 Уотфорд Блэкберн 2:3 Уотфорд Уотфорд 2:1 Дерби Престон Норт Энд 0:1 Уотфорд
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Астон Вилла 2:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Уотфорд Товарищеские матчи Уотфорд 3:2 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 2:3 Уотфорд Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Астон Вилла 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брайтон 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уотфорд 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бёрнли 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эвертон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Челси 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Лидс Эйлинг Люк 1 0 0
3. Бёрнли Тарковски Джеймс 1 0 0
4. Брентфорд Норгор Кристиан 1 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фред Сантос 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 1 0
2. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
3. Манчестер Юнайтед Шоу Люк 1 0
4. Лидс Рафинья Диас 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • 19'
    Подачу Таргетта слева к воротам заблокировал Сарр.
  • 18'
    Янг слева прострелил к ближней штанге, где Кабаселе опередил Ингса и выбил мяч из штрафной площади.
  • 17'
    Сема на левом фланге прошёл Кэша, но на подстраховку вовремя успел Конса.
  • Фол, нарушение
    16'
    Каткарт на чужой половине поля сбил Консу.
  • 14'
    Сарр справа обыграл двух соперников и навесил к воротам, откуда мяч вынес Конса.
  • 13'
    Передача Масины слева в штрафную площадь перехвачена соперниками.
  • Фол, нарушение
    12'
    Мингс на чужой половине поля сбил Сарра.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ДЕННИС!!! Сарр справа ушёл от соперников и выдал пас в центр штрафной площади на Денниса. Первый удар Эмануэля заблокировал Конса, а второму никто помешать не смог.
  • 10'
    Заброс Масины по левому флангу вперёд на Денниса получился сильным и неточным.
  • Офсайд
    9'
    Ингс на левом фланге забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    8'
    Деннис в центре поля подтолкнул в спину Консу.
  • 7'
    Сарр справа прострелил близко к воротам, и Мартинес забрал мяч в руки.
  • 6'
    Команды в хорошем темпе начали встречу. Пока происходит обмен атаками без опасных ударов в сторону ворот.
  • 5'
    Куцка у штрафной площади здорово сыграл в отборе против Буэндии.
  • Угловой
    4'
    Сема от углового флага направил мяч к линии штрафной площади, где Клеверли с лёта не смог удачно пробить ногой.
  • 3'
    Янг слева откатил мяч на Буэндию, удар которго с двадцати двух метров соперники заблокировали.
  • 2'
    "Уотфорд" играет в жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах, "Астон Вилла" - в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Викарадж Роад"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Уотфорд 1:0 Астон Вилла онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Астон Вилла

Исход игры
Уотфорд
20.4% (28)
Ничья
49.6% (68)
Астон Вилла
29.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
34.81% (47)
Меньше
65.19% (88)
Обе команды забьют
Да
78.52% (106)
Нет
21.48% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.5% (61)
1:2 Астон Вилла
19% (26)
2:1 Уотфорд
9.5% (13)
1:0 Уотфорд
8.8% (12)
0:1 Астон Вилла
8% (11)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Астон Вилла
1.5% (2)
0:3 Астон Вилла
1.5% (2)
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