Сема на левом фланге прошёл Кэша, но на подстраховку вовремя успел Конса.

Янг слева прострелил к ближней штанге, где Кабаселе опередил Ингса и выбил мяч из штрафной площади.

14' Сарр справа обыграл двух соперников и навесил к воротам, откуда мяч вынес Конса.

13' Передача Масины слева в штрафную площадь перехвачена соперниками.

12' Мингс на чужой половине поля сбил Сарра.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ДЕННИС!!! Сарр справа ушёл от соперников и выдал пас в центр штрафной площади на Денниса. Первый удар Эмануэля заблокировал Конса, а второму никто помешать не смог.

10' Заброс Масины по левому флангу вперёд на Денниса получился сильным и неточным.

9' Ингс на левом фланге забрался в офсайд.

8' Деннис в центре поля подтолкнул в спину Консу.

7' Сарр справа прострелил близко к воротам, и Мартинес забрал мяч в руки.

6' Команды в хорошем темпе начали встречу. Пока происходит обмен атаками без опасных ударов в сторону ворот.

5' Куцка у штрафной площади здорово сыграл в отборе против Буэндии.

4' Сема от углового флага направил мяч к линии штрафной площади, где Клеверли с лёта не смог удачно пробить ногой.

3' Янг слева откатил мяч на Буэндию, удар которго с двадцати двух метров соперники заблокировали.

2' "Уотфорд" играет в жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах, "Астон Вилла" - в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах.