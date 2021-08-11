Англия: Премьер-лига 2021-2022
Уотфорд
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Стадион: Викарадж Роад
Астон Вилла
Предыдущие игры
Уотфорд Последние 20 матчей: +13 =3 -4Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси
Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест Уотфорд 2:0 Уиком Борнмут 1:0 Уотфорд Блэкберн 2:3 Уотфорд Уотфорд 2:1 Дерби Престон Норт Энд 0:1 Уотфорд
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =4 -8Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд - Астон Вилла
Исход игры
Уотфорд
28.9% (13)
Ничья
51.1% (23)
Астон Вилла
20% (9)
Тотал 2.5
Больше
34.09% (15)
Меньше
65.91% (29)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (21)
1:2 Астон Вилла
13.3% (6)
1:0 Уотфорд
13.3% (6)
2:1 Уотфорд
13.3% (6)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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