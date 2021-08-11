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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Предыдущие игры

Уотфорд Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси
Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест Уотфорд 2:0 Уиком Борнмут 1:0 Уотфорд Блэкберн 2:3 Уотфорд Уотфорд 2:1 Дерби Престон Норт Энд 0:1 Уотфорд
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Астон Вилла 3:1 Салернитана Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Сток Сити 2:0 Астон Вилла Уолсолл 0:4 Астон Вилла
Астон Вилла 2:1 Челси Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер

Последние игры между собой

Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Астон Вилла 2:1 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Уотфорд Товарищеские матчи Уотфорд 3:2 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 2:3 Уотфорд Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 15 минут.

    Главный судья: Дин Майк

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Уотфорд 28.3% (13)
    X 52.2% (24)
    Астон Вилла 19.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Астон Вилла
    3.32
    3.36
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Уотфорд - Астон Вилла онлайн


    Прогнозы на матч Уотфорд - Астон Вилла

    Исход игры
    Уотфорд
    28.9% (13)
    Ничья
    51.1% (23)
    Астон Вилла
    20% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.09% (15)
    Меньше
    65.91% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (21)
    1:2 Астон Вилла
    13.3% (6)
    1:0 Уотфорд
    13.3% (6)
    2:1 Уотфорд
    13.3% (6)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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