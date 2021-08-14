Первый тайм

19' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Бёрнли идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Марч Соломон бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

15' Матч возобновлен

14' Мопе Нил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Тарковски Джеймс получил желтую карточку от судьи

12' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Биссума Ив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Гудмундссон Йоханн получил желтую карточку от судьи

8' Мопе Нил из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Санчес Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брайтон начинает с центра поля