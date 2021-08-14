  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Брайтон
0'
1:0
2' Гол
Тарковски Джеймс
9' Желтая карточка
Гудмундссон Йоханн
13' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
19'
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
1
Санчес
Роберт
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
24
Даффи
Шейн
20
Марч
Соломон
12
Мвепу
Энок
8
Биссума
Ив
17
Альсате
Стивен
13
Гросс
Паскаль
9
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
Бёрнли
4-4-2
Брайтон
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тарковски Джеймс 1 1
2. Вествуд Эшли 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Гудмундссон Йоханн 1 0
Брайтон
# Игрок      

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли
Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон
Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 4
Бёрнли 1:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Бёрнли Премьер-лига
Брайтон 1:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Брайтон Премьер-лига Бёрнли 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 2:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:0 Брайтон Брайтон 2:0 Бёрнли Брайтон 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Брайтон Бёрнли 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Астон Вилла 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брайтон 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уотфорд 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бёрнли 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эвертон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Челси 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Лидс Эйлинг Люк 1 0 0
3. Бёрнли Тарковски Джеймс 1 0 0
4. Брентфорд Норгор Кристиан 1 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фред Сантос 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 1 0
2. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
3. Манчестер Юнайтед Шоу Люк 1 0
4. Лидс Рафинья Диас 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Бёрнли 31.6% (43)
X 58.1% (79)
Брайтон 10.3% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Брайтон
3.38
3.70
5.25
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Бёрнли 1:0 Брайтон онлайн


Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Брайтон

Исход игры
Бёрнли
31.6% (43)
Ничья
58.1% (79)
Брайтон
10.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
19.26% (26)
Меньше
80.74% (109)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.7% (69)
1:0 Бёрнли
16.9% (23)
2:1 Бёрнли
10.3% (14)
0:0 Ничья
5.1% (7)
0:1 Брайтон
5.1% (7)
1:2 Брайтон
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Бёрнли
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 