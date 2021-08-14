Англия: Премьер-лига 2021-2022
1:0
2' ГолТарковски Джеймс
9' Желтая карточкаГудмундссон Йоханн
13' Желтая карточкаТарковски Джеймс
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
24
Даффи
Шейн
20
Марч
Соломон
12
Мвепу
Энок
9
Мопе
Нил
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Защитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Барнс ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Даффи ШейнЗащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зачири АндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
1:0
13'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тарковски Джеймс
|1
|1
|2.
|Вествуд Эшли
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бёрнли 0:2 Кадис Транмир 1:2 Бёрнли Блэкпул 0:1 Бёрнли Олдхэм Атлетик 0:2 Бёрнли
Шеффилд Юнайтед 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 0:4 Лидс Фулхэм 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон
Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Челси
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Лидс
|Эйлинг Люк
|1
|0
|0
|3.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|0
|4.
|Брентфорд
|Норгор Кристиан
|1
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фред Сантос
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Шоу Люк
|1
|0
|4.
|Лидс
|Рафинья Диас
|1
|0
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Брайтон
Исход игры
Бёрнли
31.6% (43)
Ничья
58.1% (79)
Брайтон
10.3% (14)
Тотал 2.5
Больше
19.26% (26)
Меньше
80.74% (109)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.7% (69)
1:0 Бёрнли
16.9% (23)
2:1 Бёрнли
10.3% (14)
0:0 Ничья
5.1% (7)
0:1 Брайтон
5.1% (7)
1:2 Брайтон
5.1% (7)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:0 Бёрнли
2.2% (3)
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