  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Вулверхэмптон
0' 18'
1
Шмейхель
Каспер
21
Рикарду
Перейра
II
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
17
Перес
Айосе
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Хувер
Ки-Джана
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
5
Марсал
Фернандо
11
Тринкан
Франсишку
37
Траоре
Адама
9
Хименес
Рауль
Лестер
4-2-3-1
Вулверхэмптон
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер
Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон
Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс

Последние игры между собой

Лестер: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 4:3 Лестер Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Кубок лиги Лестер 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Лестер Товарищеские матчи Лестер 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Астон Вилла 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брайтон 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уотфорд 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бёрнли 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эвертон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Челси 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Лидс Эйлинг Люк 1 0 0
3. Бёрнли Тарковски Джеймс 1 0 0
4. Брентфорд Норгор Кристиан 1 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фред Сантос 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 1 0
2. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
3. Манчестер Юнайтед Шоу Люк 1 0
4. Лидс Рафинья Диас 1 0
Весь список
  • После матча
  • ⚽ Смотрите все матчи АПЛ после бесплатной регистрации на сайте букмекера WinLine
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    16'
    УХ! Варди настроен как на эту игру! Справа ворвался Джейми в чужую штрафную, после чего выполнил прострельный пас на ближнюю штангу, но самоотверженный подкат защитника спас "волков" от гола. Угловой заработали хозяева встречи.
  • Офсайд
    15'
    ГООООЛ забивает Варди тем временем, но судья его не засчитывает, поскольку у Джейми был зафиксирован офсайд. На повторе это действительно можно увидеть.
  • Фол, нарушение
    14'
    Траоре подтолкнул соперника в спину, получив попутно удар по ногам. Фол в атаке фиксирует рефери.
  • 13'
    Коди ударно отработал в обороне сейчас, не позволив никому из соперников произвести удар по своим воротам. Сразу трое оппонентов действовало против него.
  • 11'
    Варди впервые в матче размял Са. За спину защитника Джейми убежал, после чего слету попытался пробить в ближний угол. Маневр игроку удался, однако направил он сферу точно в руки вратарю.
  • 10'
    Нет, боится в открытую идти вперед "Лестер". Судя по всему, грозный соперник действительно заставляет "лисов" плясать под свою дудку.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фол в центре поля против Траоре допустили игроки "Лестера". Поди-попробуй завалить такого гиганта. Это еще нужно постараться так.
  • 8'
    Немало сегодня болельщиков собралось на трибунах. Как мне кажется, соскучились по фанатам не только игроки, но и мы с вами. Оживленные стадионы в Англии - они в диковинку.
  • 7'
    Марсал у лицевой догнал мяч и отдал на Адама Траоре, чей прострел пришелся прямо на голову защитнику. Было действительно опасно, но справились игроки "Лестера" с натиском.
  • 5'
    5 минут отыграли соперники в этой встрече. Пока без особо опасных эпизодов у ворот, но оппоненты действуют остро, и такая игра наверняка принесет свои плоды.
  • 4'
    Мэддисон выполнял передачу с левого фланга в центр штрафной, но никого из партнеров в той зоне не оказалось. Потеряли снаряд игроки "Лестера", хотя атака была перспективной.
  • 3'
    Активно на первых минутах встречи ведут футболисты "Лестера", но и "волки" проявляют себя наилучшим образом.
  • 2'
    Футболисты "Лестера" вышли на газон в бело-синих цветах, в то время, как футболисты "Вулверхэмптона" предстали перед нами в черно-оранжевом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча стартовала у нас тем временем. С центра поля снаряд разыграли гости. Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лестер 0:0 Вулверхэмптон онлайн


Прогнозы на матч Лестер 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Лестер
94.1% (128)
Ничья
5.1% (7)
Вулверхэмптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.46% (77)
Меньше
42.54% (57)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
2:1 Лестер
44.9% (61)
1:0 Лестер
29.4% (40)
2:0 Лестер
9.6% (13)
3:1 Лестер
4.4% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:2 Лестер
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:0 Лестер
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 