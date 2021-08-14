Англия: Премьер-лига 2021-2022
Лестер
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Кинг Пауэр
Вулверхэмптон
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
23 Килман МаксЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Кандл ЛюкПолузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер
Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон
Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс
Последние игры между собой
Лестер: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Челси
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Лидс
|Эйлинг Люк
|1
|0
|0
|3.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|0
|4.
|Брентфорд
|Норгор Кристиан
|1
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фред Сантос
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Шоу Люк
|1
|0
|4.
|Лидс
|Рафинья Диас
|1
|0
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Лестер
94.1% (128)
Ничья
5.1% (7)
Вулверхэмптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.46% (77)
Меньше
42.54% (57)
Обе команды забьют
Да
58.21% (78)
Нет
41.79% (56)
Популярный счёт
2:1 Лестер
44.9% (61)
1:0 Лестер
29.4% (40)
2:0 Лестер
9.6% (13)
3:1 Лестер
4.4% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:2 Лестер
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:0 Лестер
1.5% (2)
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