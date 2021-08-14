Коди ударно отработал в обороне сейчас, не позволив никому из соперников произвести удар по своим воротам. Сразу трое оппонентов действовало против него.

Траоре подтолкнул соперника в спину, получив попутно удар по ногам. Фол в атаке фиксирует рефери.

ГООООЛ забивает Варди тем временем, но судья его не засчитывает, поскольку у Джейми был зафиксирован офсайд. На повторе это действительно можно увидеть.

УХ! Варди настроен как на эту игру! Справа ворвался Джейми в чужую штрафную, после чего выполнил прострельный пас на ближнюю штангу, но самоотверженный подкат защитника спас "волков" от гола. Угловой заработали хозяева встречи.

11' Варди впервые в матче размял Са. За спину защитника Джейми убежал, после чего слету попытался пробить в ближний угол. Маневр игроку удался, однако направил он сферу точно в руки вратарю.

10' Нет, боится в открытую идти вперед "Лестер". Судя по всему, грозный соперник действительно заставляет "лисов" плясать под свою дудку.

9' Фол в центре поля против Траоре допустили игроки "Лестера". Поди-попробуй завалить такого гиганта. Это еще нужно постараться так.

8' Немало сегодня болельщиков собралось на трибунах. Как мне кажется, соскучились по фанатам не только игроки, но и мы с вами. Оживленные стадионы в Англии - они в диковинку.

7' Марсал у лицевой догнал мяч и отдал на Адама Траоре, чей прострел пришелся прямо на голову защитнику. Было действительно опасно, но справились игроки "Лестера" с натиском.

5' 5 минут отыграли соперники в этой встрече. Пока без особо опасных эпизодов у ворот, но оппоненты действуют остро, и такая игра наверняка принесет свои плоды.

4' Мэддисон выполнял передачу с левого фланга в центр штрафной, но никого из партнеров в той зоне не оказалось. Потеряли снаряд игроки "Лестера", хотя атака была перспективной.

3' Активно на первых минутах встречи ведут футболисты "Лестера", но и "волки" проявляют себя наилучшим образом.

2' Футболисты "Лестера" вышли на газон в бело-синих цветах, в то время, как футболисты "Вулверхэмптона" предстали перед нами в черно-оранжевом обмундировании.