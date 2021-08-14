Мягко забросил в штрафную Уолкотт на ход Адамсу, но на выходе Пикфорд перехватил этот пас.

Вырезал Дукуре в штрафную соперника на Ришарлисон на ход Грэю, но тому пробить не позволил Стивенс.

В центре поля Аллан в грубом подкате снес соперника. Можно было показать желтую карточку, но судья пожалел нарушителя.

По левой бровке убегал на скорости Ришарлисон и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге не успел подставить ногу Калверт-Льюин.

12' С фланга прострелил в центр штрафной Дженепо, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

11' Ушел от опеки по флангу Коулмэн и навесил на дальнюю штангу, куда вбегал Калверт-Льюин, но пробил он крайне неточно.

10' Аллан пасом запускал по левой бровке Ришарлисона, но перехватил этот пас в последний момент Ливраменто.

9' Дальний заброс исполнил Ромеу в штрафную на Адамса, но того опередил Холгейт и головой сбросил мяч в руки Пикфорду.

8' С фланга навесил Коулмэн в штрафную на Грэя, но тот в верховой борьбе с защитником нарушил правила.

7' Отдавал разрезной пас Дукуре в штрафную на Грэя, но того опередил Стивенс и вынес мяч в сторону.

6' Со штрафного навесил Уорд-Праус на ближнюю штангу, где пробил головой Армстронг, но не попал в створ ворот.

5' На фланге получил по ногам Армстронг от Коулмэна. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

4' По флангу отдавал пас Дженепо на ход Адамсу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

3' Диагональный пас исполнял Аллан на фланг, куда врывался Таунсенд, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

2' Активнее встречу начали "святые" и уже провели быструю атаку, но до удара по воротам дело так и не дошло.