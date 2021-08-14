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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Саутгемптон
0' 18'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
6
Аллан
Маркес
16
Дукуре
Абдулай
14
Таунсенд
Андрос
11
Грэй
Демарай
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
5
Стивенс
Джек
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
32
Уолкотт
Тео
6
Ромеу
Ориоль
8
Уорд-Праус
Джеймс
19
Дженепо
Мусса
10
Адамс
Че
9
Армстронг
Адам
Эвертон
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон
Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Эвертон Премьер-лига
Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Уотфорд 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Бёрнли 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Лестер 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эвертон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Челси 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Саутгемптон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Астон Вилла 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брайтон 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Саутгемптон 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Уотфорд 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бёрнли 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Эвертон 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Челси 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Астон Вилла 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Брайтон 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Лидс Эйлинг Люк 1 0 0
3. Бёрнли Тарковски Джеймс 1 0 0
4. Брентфорд Норгор Кристиан 1 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фред Сантос 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 1 0
2. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
3. Манчестер Юнайтед Шоу Люк 1 0
4. Лидс Рафинья Диас 1 0
Весь список
  • После матча
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  • Первый тайм
  • 17'
    По левой бровке убегал на скорости Ришарлисон и прострелил вдоль ворот, но на дальней штанге не успел подставить ногу Калверт-Льюин.
  • 16'
    В центре поля Аллан в грубом подкате снес соперника. Можно было показать желтую карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 15'
    Вырезал Дукуре в штрафную соперника на Ришарлисон на ход Грэю, но тому пробить не позволил Стивенс.
  • 14'
    Мягко забросил в штрафную Уолкотт на ход Адамсу, но на выходе Пикфорд перехватил этот пас.
  • 12'
    С фланга прострелил в центр штрафной Дженепо, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
  • 11'
    Ушел от опеки по флангу Коулмэн и навесил на дальнюю штангу, куда вбегал Калверт-Льюин, но пробил он крайне неточно.
  • 10'
    Аллан пасом запускал по левой бровке Ришарлисона, но перехватил этот пас в последний момент Ливраменто.
  • 9'
    Дальний заброс исполнил Ромеу в штрафную на Адамса, но того опередил Холгейт и головой сбросил мяч в руки Пикфорду.
  • 8'
    С фланга навесил Коулмэн в штрафную на Грэя, но тот в верховой борьбе с защитником нарушил правила.
  • 7'
    Отдавал разрезной пас Дукуре в штрафную на Грэя, но того опередил Стивенс и вынес мяч в сторону.
  • 6'
    Со штрафного навесил Уорд-Праус на ближнюю штангу, где пробил головой Армстронг, но не попал в створ ворот.
  • 5'
    На фланге получил по ногам Армстронг от Коулмэна. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 4'
    По флангу отдавал пас Дженепо на ход Адамсу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
  • 3'
    Диагональный пас исполнял Аллан на фланг, куда врывался Таунсенд, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • 2'
    Активнее встречу начали "святые" и уже провели быструю атаку, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Саутгемптон онлайн


Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Саутгемптон

Исход игры
Эвертон
81.6% (111)
Ничья
15.4% (21)
Саутгемптон
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
57.78% (78)
Нет
42.22% (57)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
39.7% (54)
1:0 Эвертон
30.1% (41)
1:1 Ничья
13.2% (18)
2:0 Эвертон
8.8% (12)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Эвертон
1.5% (2)
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