Англия: Премьер-лига 2021-2022
Эвертон
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Гудисон Парк
Саутгемптон
12
Динь
Люка
11
Грэй
Демарай
15
Перро
Ромен
32
Уолкотт
Тео
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон
Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =1 -11Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Челси
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Уотфорд
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Челси
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Астон Вилла
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Лидс
|Эйлинг Люк
|1
|0
|0
|3.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|0
|4.
|Брентфорд
|Норгор Кристиан
|1
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фред Сантос
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|2.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Шоу Люк
|1
|0
|4.
|Лидс
|Рафинья Диас
|1
|0
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Саутгемптон
Исход игры
Эвертон
81.6% (111)
Ничья
15.4% (21)
Саутгемптон
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.44% (60)
Меньше
55.56% (75)
Обе команды забьют
Да
57.78% (78)
Нет
42.22% (57)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
39.7% (54)
1:0 Эвертон
30.1% (41)
1:1 Ничья
13.2% (18)
2:0 Эвертон
8.8% (12)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Эвертон
1.5% (2)
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