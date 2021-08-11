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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон
Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Эвертон Премьер-лига
Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Эвертон 82.2% (37)
    X 11.1% (5)
    Саутгемптон 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Саутгемптон
    2.00
    3.76
    4.09
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Саутгемптон онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Саутгемптон

    Исход игры
    Эвертон
    82.2% (37)
    Ничья
    11.1% (5)
    Саутгемптон
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.18% (19)
    Меньше
    56.82% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    33.3% (15)
    1:0 Эвертон
    26.7% (12)
    2:0 Эвертон
    15.6% (7)
    1:1 Ничья
    8.9% (4)
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