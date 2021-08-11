Англия: Премьер-лига 2021-2022
Эвертон
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Стадион: Гудисон Парк
Саутгемптон
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон Пумас-УНАМ 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Мильонариос Манчестер Сити 5:0 Эвертон
Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =1 -11Саутгемптон 1:3 Атлетик Б Саутгемптон 1:0 Леванте Суонси 1:3 Саутгемптон Кардифф Сити 0:4 Саутгемптон
Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Лидс Саутгемптон 3:1 Фулхэм Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Саутгемптон 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Кубок лиги Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Саутгемптон
Исход игры
Эвертон
82.2% (37)
Ничья
11.1% (5)
Саутгемптон
6.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
33.3% (15)
1:0 Эвертон
26.7% (12)
2:0 Эвертон
15.6% (7)
1:1 Ничья
8.9% (4)
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