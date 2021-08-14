Украина: Премьер-лига 2021-2022
Десна
1:1
Второй тайм: 81'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Днепр-1
1:0
30' ГолБезбородько Денис
33' Желтая карточкаАдамюк Владимир
40' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
43' Желтая карточкаЛогинов Сергей
47' Желтая карточкаЦымбалюк Евгений
59' Вторая желтая карточкаДи Франко Франсиско
75' Красная карточкаПихалёнок Александр
1:1
78' ГолДовбик Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
30'
33'
43'
47'
78'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|4
|1
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.5
|3.
|Завийский Тарас
|1
|0.25
|4.
|Будковский Филипп
|1
|0.25
|5.
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|6.
|Картушов Егор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|4
|1
|2.
|Назаренко Александр
|1
|0.25
|3.
|Адамюк Владимир
|1
|0.25
|4.
|Пихалёнок Александр
|1
|0.25
|5.
|Чуже Марио
|0
|0
|6.
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селин Евгений
|2
|0
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|3.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|4.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0
|5.
|Домбровский Андрей
|1
|0
|6.
|Сафронов Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Ди Франко Франсиско
|1
|1
|3.
|Пихалёнок Александр
|0
|1
|4.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|5.
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|6.
|Кравченко Никита
|1
|0
|7.
|Когут Игорь
|1
|0
|8.
|Назаренко Александр
|1
|0
|9.
|Джурасек Невен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|Днепр-1
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна
Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов
Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Днепр-1
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|5.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|6.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Минай
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Днепр-1
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Минай
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заря
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Десна
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Минай
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|1
|1
|5.
|Мариуполь
|Кащук Алексей
|1
|1
Прогнозы на матч Десна 1:1 Днепр-1
Исход игры
Десна
39% (53)
Ничья
44.1% (60)
Днепр-1
16.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (52)
Меньше
61.19% (82)
Обе команды забьют
Да
76.87% (103)
Нет
23.13% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (51)
2:1 Десна
22.1% (30)
1:0 Десна
15.4% (21)
1:2 Днепр-1
11% (15)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Днепр-1
4.4% (6)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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