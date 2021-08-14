Украина: Премьер-лига 2021-2022
Десна
2:1
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Днепр-1
1:0
30' ГолБезбородько Денис
33' Желтая карточкаАдамюк Владимир
40' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
43' Желтая карточкаЛогинов Сергей
47' Желтая карточкаЦымбалюк Евгений
59' Вторая желтая карточкаДи Франко Франсиско
75' Желтая карточкаПихалёнок Александр
75' Вторая желтая карточкаПихалёнок Александр
1:1
78' ГолДовбик Артём
2:1
86' ГолЗавийский Тарас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Шевцов ИльяНападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
Ход матча
30'
33'
43'
47'
78'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|4
|1
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.5
|3.
|Завийский Тарас
|2
|0.5
|4.
|Будковский Филипп
|1
|0.25
|5.
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|6.
|Картушов Егор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Довбик Артём
|4
|1
|2.
|Назаренко Александр
|1
|0.25
|3.
|Адамюк Владимир
|1
|0.25
|4.
|Пихалёнок Александр
|1
|0.25
|5.
|Чуже Марио
|0
|0
|6.
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селин Евгений
|2
|0
|2.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|3.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|4.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0
|5.
|Домбровский Андрей
|1
|0
|6.
|Сафронов Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Ди Франко Франсиско
|1
|1
|3.
|Пихалёнок Александр
|1
|1
|4.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|5.
|Дубинчак Владислав
|1
|0
|6.
|Кравченко Никита
|1
|0
|7.
|Когут Игорь
|1
|0
|8.
|Назаренко Александр
|1
|0
|9.
|Джурасек Невен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|0
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|Днепр-1
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +9 =4 -7Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна
Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов
Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 5
|4
|11.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Верес
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|13.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заря
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|6.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ворскла
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Минай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Металлист-1925
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Рух Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|15.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Черноморец Од
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Верес
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Десна
|Безбородько Денис
|4
|0
|1
|2.
|Днепр-1
|Довбик Артём
|4
|0
|1
|3.
|Ворскла
|Степанюк Руслан
|4
|0
|0
|4.
|Заря
|Кочергин Владислав
|3
|0
|1
|5.
|Шахтёр Донецк
|Траоре Лассина
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Днепр-1
|Логинов Сергей
|2
|1
|2.
|Заря
|Вернидуб Виталий
|3
|0
|3.
|Верес
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Днепр-1
|Ди Франко Франсиско
|1
|1
|5.
|Днепр-1
|Пихалёнок Александр
|1
|1
Прогнозы на матч Десна 2:1 Днепр-1
Исход игры
Десна
39% (53)
Ничья
44.1% (60)
Днепр-1
16.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (52)
Меньше
61.19% (82)
Обе команды забьют
Да
76.87% (103)
Нет
23.13% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (51)
2:1 Десна
22.1% (30)
1:0 Десна
15.4% (21)
1:2 Днепр-1
11% (15)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Днепр-1
4.4% (6)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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