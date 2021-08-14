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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Десна
2:1
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
1:0
30' Гол
Безбородько Денис
33' Желтая карточка
Адамюк Владимир
40' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
43' Желтая карточка
Логинов Сергей
47' Желтая карточка
Цымбалюк Евгений
59' Вторая желтая карточка
Ди Франко Франсиско
75' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
75' Вторая желтая карточка
Пихалёнок Александр
1:1
78' Гол
Довбик Артём
2:1
86' Гол
Завийский Тарас
90'+5
72
Литовка
Игорь
3
Сафронов
Александр
4
Цымбалюк
Евгений
33
Селин
Евгений
12
Картушов
Егор
8
Домбровский
Андрей
9
Арвеладзе
Леван
11
Калитвинцев
Владислав
10
Тотовицкий
Андрей
17
Завийский
Тарас
20
Безбородько
Денис
44
Паст
Евгений
11
Кравченко
Никита
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
4
Дубинчак
Владислав
30
Джурасек
Невен
29
Назаренко
Александр
20
Ди
Франко
Франсиско
76
Пихалёнок
Александр
25
Чуже
Марио
7
Довбик
Артём
Десна
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 4 1
2. Калитвинцев Владислав 2 0.5
3. Завийский Тарас 2 0.5
4. Будковский Филипп 1 0.25
5. Тотовицкий Андрей 0 0
6. Картушов Егор 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Довбик Артём 4 1
2. Назаренко Александр 1 0.25
3. Адамюк Владимир 1 0.25
4. Пихалёнок Александр 1 0.25
5. Чуже Марио 0 0
6. Кравченко Никита 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Селин Евгений 2 0
2. Калитвинцев Владислав 2 0
3. Арвеладзе Леван 1 0
4. Цымбалюк Евгений 1 0
5. Домбровский Андрей 1 0
6. Сафронов Александр 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Логинов Сергей 2 1
2. Ди Франко Франсиско 1 1
3. Пихалёнок Александр 1 1
4. Адамюк Владимир 1 0
5. Дубинчак Владислав 1 0
6. Кравченко Никита 1 0
7. Когут Игорь 1 0
8. Назаренко Александр 1 0
9. Джурасек Невен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 0 11.11% (1) 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)
 Днепр-1 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Десна 2:0 Ингулец Мариуполь 1:2 Десна Десна 3:0 Черноморец Од Мариуполь 4:1 Десна
Ворскла 1:1 Десна Десна 2:2 Колос Ковалёвка Львов 1:0 Десна Минай 3:1 Десна Десна 4:1 Александрия Десна 2:0 Олимпик Донецк Десна 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:0 Десна Рух Львов 0:4 Десна Десна 3:0 Ингулец Десна 1:1 Динамо Киев Заря 2:1 Десна Десна 0:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Десна 1:0 Ворскла Колос Ковалёвка 1:1 Десна
Днепр-1 Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Днепр-1 2:1 Мариуполь Черноморец Од 0:3 Днепр-1 Ворскла 2:2 Днепр-1 Днепр-1 1:1 Рух Львов
Днепр-1 0:1 Заря Шахтёр Донецк 2:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Минай Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 5:1 Львов Десна 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:1 Днепр-1 Днепр-1 0:0 Александрия Днепр-1 1:1 Александрия Мариуполь 2:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Ингулец Рух Львов 4:1 Днепр-1 Заря 3:1 Днепр-1 ВПК-Агро 0:5 Днепр-1

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Десна 0:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Десна Премьер-лига Десна 1:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 0:1 Десна Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 4 4 0 0 9 - 2 12
2. Динамо Киев Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Шахтёр Донецк Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Ворскла Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Днепр-1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7. Металлист-1925 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
8. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Минай Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
10. Заря Заявка 4 1 1 2 7 - 5 4
11. Рух Львов Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Верес Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
13. Мариуполь Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Львов Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
15. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Черноморец Од Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
17. Ингулец Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Десна Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Ворскла Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Динамо Киев Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Шахтёр Донецк Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Металлист-1925 Заявка 2 2 0 0 5 - 3 6
6. Днепр-1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Рух Львов Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Верес Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Заря Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
12. Львов Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Черноморец Од Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Ингулец Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
2. Днепр-1 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Заря Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
6. Десна Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ворскла Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Мариуполь Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Минай Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Металлист-1925 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Рух Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Ингулец Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Черноморец Од Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Верес Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Десна Безбородько Денис 4 0 1
2. Днепр-1 Довбик Артём 4 0 1
3. Ворскла Степанюк Руслан 4 0 0
4. Заря Кочергин Владислав 3 0 1
5. Шахтёр Донецк Траоре Лассина 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Днепр-1 Логинов Сергей 2 1
2. Заря Вернидуб Виталий 3 0
3. Верес Немчанинов Дмитрий 3 0
4. Днепр-1 Ди Франко Франсиско 1 1
5. Днепр-1 Пихалёнок Александр 1 1
Весь список
Прогнозы 136
Десна 39% (53)
X 44.1% (60)
Днепр-1 16.9% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Десна 2:1 Днепр-1 онлайн


Прогнозы на матч Десна 2:1 Днепр-1

Исход игры
Десна
39% (53)
Ничья
44.1% (60)
Днепр-1
16.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (52)
Меньше
61.19% (82)
Обе команды забьют
Да
76.87% (103)
Нет
23.13% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.5% (51)
2:1 Десна
22.1% (30)
1:0 Десна
15.4% (21)
1:2 Днепр-1
11% (15)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:1 Днепр-1
4.4% (6)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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