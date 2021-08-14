Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien
Кортрейк
1:0
9' ГолВанзейр Данте
10' Желтая карточкаПалаверса Анте
15' Желтая карточкаДерейк Тимоти
39' Желтая карточкаСейнсбери Трент
43' Желтая карточкаРужо Лукас
2:0
53' ГолSenne Lynen
54' Желтая карточкаШевалье Тедди
64' Красная карточкаMathias Fixelles
83' Желтая карточкаМарлос Морено
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
20
Senne
Lynen
31
Илич
Марко
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
20 Senne LynenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
33 Tibo Herbots
-
-
10 Marcel Lewis
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
9'
1:0
10'
15'
39'
43'
53'
2:0
54'
64'
73'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Deniz Undav
|4
|1
|2.
|Ванзейр Данте
|1
|0.25
|3.
|Senne Lynen
|1
|0.25
|4.
|Loic Lapoussin
|1
|0.25
|5.
|Амани Жан
|1
|0.25
|6.
|Багер Йонас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шевалье Тедди
|2
|0.5
|2.
|Селемани Фаиз
|2 (1)
|0.5
|3.
|Ружо Лукас
|0
|0
|4.
|Палаверса Анте
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|2.
|Марк Дамьен
|1
|0
|3.
|Франсуа Гийом
|1
|0
|4.
|Теума Тедди
|1
|0
|5.
|Siebe van der Heyden
|1
|0
|6.
|Loic Lapoussin
|1
|0
|7.
|Ismael Kandouss
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Палаверса Анте
|3
|0
|3.
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|4.
|Mathias Fixelles
|0
|1
|5.
|Шевалье Тедди
|1
|0
|6.
|Д'Эне Кристоф
|1
|0
|7.
|Сейнсбери Трент
|1
|0
|8.
|Вандандриш Кевин
|1
|0
|9.
|Селемани Фаиз
|1
|0
|10.
|Марлос Морено
|1
|0
|11.
|Гейе Папе Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Сент-Жиллуаз
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
|Кортрейк
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +15 =3 -2Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз
Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Брюгге-2 Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =2 -9Кортрейк 1:2 Генк Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль
Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк
Последние игры между собой
Унион Сент-Жиллуаз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Кортрейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|3.
|Шарлеруа
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Остенде
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Эйпен
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|6.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Генк
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Синт-Трейден
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|15.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|АХ Лёвен
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Гент
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|2.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Серен Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|6.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Эйпен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|15.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|8.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Остенде
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|10.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Синт-Трейден
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|АХ Лёвен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|1
|3.
|Генк
|Бонгонда Тео
|3
|0
|0
|4.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|3
|1
|0
|5.
|Шарлеруа
|Anass Zaroury
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|3.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|3
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0
|5.
|Серен Юнайтед
|Буланже Бенжамен
|1
|1