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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
2:0
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
1:0
9' Гол
Ванзейр Данте
10' Желтая карточка
Палаверса Анте
15' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
39' Желтая карточка
Сейнсбери Трент
43' Желтая карточка
Ружо Лукас
2:0
53' Гол
Senne Lynen
54' Желтая карточка
Шевалье Тедди
64' Красная карточка
Mathias Fixelles
83' Желтая карточка
Марлос Морено
90'+4
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
59
Ismael
Kandouss
44
Siebe
van
der
Heyden
19
Франсуа
Гийом
17
Теума
Тедди
20
Senne
Lynen
6
Casper
Nielsen2
94
Loic
Lapoussin
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
76
Дерейк
Тимоти
5
Сейнсбери
Трент
30
Д'Эне
Кристоф
29
Марлос
Морено
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
10
Селемани
Фаиз
9
Шевалье
Тедди
2
Девале
Жиль
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Кортрейк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Deniz Undav 4 1
2. Ванзейр Данте 1 0.25
3. Senne Lynen 1 0.25
4. Loic Lapoussin 1 0.25
5. Амани Жан 1 0.25
6. Багер Йонас 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шевалье Тедди 2 0.5
2. Селемани Фаиз 2 (1) 0.5
3. Ружо Лукас 0 0
4. Палаверса Анте 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
# Игрок      
1. Авенатти Фелипе 2 0
2. Марк Дамьен 1 0
3. Франсуа Гийом 1 0
4. Теума Тедди 1 0
5. Siebe van der Heyden 1 0
6. Loic Lapoussin 1 0
7. Ismael Kandouss 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Ружо Лукас 4 0
2. Палаверса Анте 3 0
3. Дерейк Тимоти 2 0
4. Mathias Fixelles 0 1
5. Шевалье Тедди 1 0
6. Д'Эне Кристоф 1 0
7. Сейнсбери Трент 1 0
8. Вандандриш Кевин 1 0
9. Селемани Фаиз 1 0
10. Марлос Морено 1 0
11. Гейе Папе Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Сент-Жиллуаз 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2) 0
 Кортрейк 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Унион Сент-Жиллуаз Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Брюгге Андерлехт 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз
Унион Сент-Жиллуаз 6:2 Дейнзе Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Хейст 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Темпо Оверейсе 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Дейнзе Брюгге-2 0:4 Унион Сент-Жиллуаз Ломмель 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Серен Юнайтед Вестерло 2:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Моленбек Льерс Кемпензонен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Ломмель Серен Юнайтед 0:2 Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Брюгге-2 Унион Сент-Жиллуаз 0:5 Андерлехт
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Кортрейк 1:2 Генк Антверпен 0:1 Кортрейк Кортрейк 2:0 Серен Юнайтед Кортрейк 1:1 Лилль
Херенвен 2:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Валансьен Брюгге 0:1 Кортрейк Вестхук 0:3 Кортрейк Кортрейк 1:4 Мехелен Васланд-Беверен 3:4 Кортрейк Кортрейк 1:2 Брюгге Кортрейк 2:1 Андерлехт Эйпен 2:0 Кортрейк Остенде 1:2 Кортрейк Антверпен 4:2 Кортрейк Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк

Последние игры между собой

Унион Сент-Жиллуаз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Кортрейк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кубок Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
3. Шарлеруа 4 1 3 0 5 - 2 6
4. Остенде 3 2 0 1 5 - 6 6
5. Эйпен 3 1 2 0 6 - 4 5
6. Серкль Брюгге 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Брюгге 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Андерлехт 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Зульте-Варегем 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Генк 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Синт-Трейден 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
13. Стандард 3 1 1 1 5 - 7 4
14. Серен Юнайтед 3 1 0 2 1 - 5 3
15. Мехелен 3 1 0 2 4 - 6 3
16. АХ Лёвен 3 0 3 0 3 - 3 3
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Гент 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 2 - 1 3
2. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Серен Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
6. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
9. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Эйпен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Стандард 2 0 1 1 3 - 6 1
15. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Генк 1 0 0 1 3 - 4 0
18. Беерсхот-Вильрейк 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Шарлеруа 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
8. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Остенде 1 1 0 0 4 - 3 3
10. Стандард 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Синт-Трейден 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
14. АХ Лёвен 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0
17. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 1
3. Генк Бонгонда Тео 3 0 0
4. АХ Лёвен Анри Тома 3 1 0
5. Шарлеруа Anass Zaroury 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
3. Кортрейк Палаверса Анте 3 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0
5. Серен Юнайтед Буланже Бенжамен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ружо Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Палаверса Анте получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк онлайн




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