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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Уфа
25
Нигматуллин
Артур
4
Кечкеш
Акош
5
Масоэро
Лукас
24
Гоцук
Кирилл
34
Козлов
Алексей
23
Пенчиков
Даниил
22
Каккоев
Никита
17
Горбунов
Игорь
93
Сулейманов
Тимур
19
Балай
Беким
78
Калинский
Николай
31
Беленов
Александр
32
Бауэр
Мориц
3
Плиев
Константин
44
Журавлёв
Юрий
5
Йокич
Боян
24
Мрзляк
Филип
29
Камилов
Владислав
19
Иванов
Олег
23
Касинтура
Эгаш
57
Кротов
Вячеслав
9
Агаларов
Гамид
Нижний Новгород
3-4-3
Уфа
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гоцук Кирилл 1 0.33
2. Сулейманов Тимур 1 0.33
3. Козлов Алексей 1 0.33
4. Горбунов Игорь 1 0.33
5. Масоэро Лукас 0 0
6. Пенчиков Даниил 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 2 0.67
2. Иванов Олег 1 (1) 0.33
3. Голубев Артём 0 0

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 1 0
2. Нигматуллин Артур 1 0
3. Калинский Николай 1 0
4. Каккоев Никита 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 1 1
2. Кротов Вячеслав 1 0
3. Бауэр Мориц 1 0
4. Камилов Владислав 1 0
5. Голубев Артём 1 0
6. Милетич Неманья 1 0
7. Агаларов Гамид 1 0
8. Касинтура Эгаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0
 Уфа 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел
Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень
Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород 0:0 Уфа Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
9. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Ахмат Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Ростов Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура чемпионата России между "Нижним Новгородом" и "Уфой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Нижний Новгород 43.8% (63)
X 41% (59)
Уфа 15.3% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нижний Новгород
Ничья
Уфа
3.45
3.07
2.53
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Нижний Новгород - Уфа

Исход игры
Нижний Новгород
43.4% (63)
Ничья
40.7% (59)
Уфа
15.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (39)
Меньше
72.34% (102)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (54)
1:0 Нижний Новгород
21.4% (31)
2:1 Нижний Новгород
16.6% (24)
0:1 Уфа
7.6% (11)
1:2 Уфа
6.9% (10)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Нижний Новгород
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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