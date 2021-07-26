Россия: Премьер-лига 2021-2022
Нижний Новгород
Позже
Стадион: Нижний Новгород
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гоцук Кирилл
|1
|0.33
|2.
|Сулейманов Тимур
|1
|0.33
|3.
|Козлов Алексей
|1
|0.33
|4.
|Горбунов Игорь
|1
|0.33
|5.
|Масоэро Лукас
|0
|0
|6.
|Пенчиков Даниил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агаларов Гамид
|2
|0.67
|2.
|Иванов Олег
|1 (1)
|0.33
|3.
|Голубев Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапета Александр
|1
|0
|2.
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|3.
|Калинский Николай
|1
|0
|4.
|Каккоев Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фищенко Руслан
|1
|1
|2.
|Кротов Вячеслав
|1
|0
|3.
|Бауэр Мориц
|1
|0
|4.
|Камилов Владислав
|1
|0
|5.
|Голубев Артём
|1
|0
|6.
|Милетич Неманья
|1
|0
|7.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|8.
|Касинтура Эгаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Уфа
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел
Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Уфа
Исход игры
Нижний Новгород
50% (24)
Ничья
35.4% (17)
Уфа
14.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
27.66% (13)
Меньше
72.34% (34)
Обе команды забьют
Да
63.83% (30)
Нет
36.17% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (17)
1:0 Нижний Новгород
25% (12)
2:1 Нижний Новгород
20.8% (10)
0:1 Уфа
6.3% (3)
1:2 Уфа
4.2% (2)
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