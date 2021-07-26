Олимпиада в Токио спецраздел Медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Нижний Новгород
 
Позже

Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гоцук Кирилл 1 0.33
2. Сулейманов Тимур 1 0.33
3. Козлов Алексей 1 0.33
4. Горбунов Игорь 1 0.33
5. Масоэро Лукас 0 0
6. Пенчиков Даниил 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 2 0.67
2. Иванов Олег 1 (1) 0.33
3. Голубев Артём 0 0

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Сапета Александр 1 0
2. Нигматуллин Артур 1 0
3. Калинский Николай 1 0
4. Каккоев Никита 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Фищенко Руслан 1 1
2. Кротов Вячеслав 1 0
3. Бауэр Мориц 1 0
4. Камилов Владислав 1 0
5. Голубев Артём 1 0
6. Милетич Неманья 1 0
7. Агаларов Гамид 1 0
8. Касинтура Эгаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0
 Уфа 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Урал 1:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Сочи ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород
Нижний Новгород 0:3 Рубин Рубин 2:1 Нижний Новгород Томь 1:1 Нижний Новгород Чертаново 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:0 Спартак-2 Нижний Новгород 1:2 Енисей Оренбург 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:0 Чайка СКА-Хабаровск 0:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Велес Москва Балтика 1:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 3:0 Краснодар-2 Акрон 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 4:1 Торпедо Москва Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:2 Факел
Уфа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Уфа 1:1 Локомотив Москва Уфа 2:3 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа Уфа 0:2 Виктория Пльзень
Уфа 2:1 Ботошани Уфа 1:3 Сепси Уфа 1:1 Олимпиакос Университатя Крайова 0:2 Уфа Уфа 2:0 Балтика Уфа 2:1 Чайка Уфа 0:2 Велес Москва Уфа 2:1 Арсенал Тула Уфа 0:0 Зенит ЦСКА Москва 1:1 Уфа Уфа 2:3 Сочи Спартак Москва 0:3 Уфа Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Динамо Москва 4:0 Уфа Уфа 0:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нижний Новгород 0:0 Уфа Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
9. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Ахмат Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Ростов Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Нижний Новгород 50% (24)
    X 35.4% (17)
    Уфа 14.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нижний Новгород
    Ничья
    Уфа
    3.00
    3.17
    2.73
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Нижний Новгород - Уфа онлайн


    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Уфа

    Исход игры
    Нижний Новгород
    50% (24)
    Ничья
    35.4% (17)
    Уфа
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.66% (13)
    Меньше
    72.34% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    63.83% (30)
    Нет
    36.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (17)
    1:0 Нижний Новгород
    25% (12)
    2:1 Нижний Новгород
    20.8% (10)
    0:1 Уфа
    6.3% (3)
    1:2 Уфа
    4.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     