Такида Ещё
Ilya Shapiro #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Понсе Эсекель
|1
|0.33
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.33
|3.
|Крал Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панюков Андрей
|1
|0.33
|2.
|Бикфалви Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рассказов Николай
|2
|0
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|3.
|Мозес Виктор
|1
|0
|4.
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|6.
|Жиго Самуэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герасимов Алексей
|2
|0
|2.
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|3.
|Мишкич Даниэль
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Урал
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Ростов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Ахмат
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Ахмат
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Уфа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|2
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
|3.
|Уфа
|Фищенко Руслан
|1
|1
|4.
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|5.
|Сочи
|Попов Ивелин
|2
|0