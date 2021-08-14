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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Урал
98
Максименко
Александр
92
Рассказов
Николай
14
Джикия
Георгий
2
Жиго
Самуэль
6
Айртон
Лукас
17
Ломовицкий
Александр
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
10
Бакаев
Зелимхан
11
Ларссон
Джордан
9
Понсе
Эсекель
31
Годзюр
Ярослав
15
Кулаков
Денис
6
Августиняк
Рафал
4
Рыков
Владимир
95
Адамов
Арсен
93
Герасимов
Алексей
5
Егорычев
Андрей
21
Подберёзкин
Вячеслав
10
Бикфалви
Эрик
19
Мишкич
Даниэль
20
Панюков
Андрей
Спартак Москва
4-4-2
Урал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Понсе Эсекель 1 0.33
2. Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.33
3. Крал Алекс 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панюков Андрей 1 0.33
2. Бикфалви Эрик 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Рассказов Николай 2 0
2. Соболев Александр Сергеевич 2 0
3. Мозес Виктор 1 0
4. Мирзов Резиуан 1 0
5. Бакаев Зелимхан 1 0
6. Жиго Самуэль 1 0
Урал
# Игрок      
1. Герасимов Алексей 2 0
2. Бикфалви Эрик 1 0
3. Мишкич Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Урал 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва
Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Химки Арсенал Тула 1:2 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Спартак Москва 0:3 Уфа Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва Ростов 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 5:1 Урал Динамо Москва 1:2 Спартак Москва
Урал Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сочи 2:0 Урал Урал 1:1 Нижний Новгород Урал 0:3 Краснодар Крылья Советов 0:1 Урал
Урал 3:1 Крылья Советов Рубин 3:1 Урал Урал 2:0 Рубин Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 1:0 Ростов Химки 1:0 Урал Урал 1:1 Ахмат Урал 0:1 Рубин Динамо Москва 2:2 Урал Урал 2:0 Арсенал Тула Спартак Москва 5:1 Урал Урал 1:0 Ротор Урал 0:0 Уфа Уфа 3:0 Урал Краснодар 2:2 Урал Рубин 0:0 Урал

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Урал: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Спартак Москва 5:1 Урал Премьер-лига Урал 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Урал 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Урал Премьер-лига
Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Урал 1:0 Спартак Москва Кубок Спартак Москва 1:1 Урал Кубок Спартак Москва 1:2 Урал Премьер-лига Урал 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Урал 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Урал Товарищеские матчи Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Урал Премьер-лига Урал 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Урал Премьер-лига Спартак Москва 0:2 Урал Товарищеские матчи Урал 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
9. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Ахмат Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Ростов Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • После матча
  • ⚽ Смотрите бесплатно видеотрансляцию матча "Спартака" на сайте официального спонсора команды букмекера WinLine
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Спартак Москва 90.3% (130)
X 6.9% (10)
Урал 2.8% (4)
0
выиграет Спартак Москва, со счетом 1:0
Такида Ещё
Ilya Shapiro #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Урал
1.49
4.74
9.15
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Урал

Исход игры
Спартак Москва
89.7% (130)
Ничья
7.6% (11)
Урал
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (54)
Меньше
61.7% (87)
Обе команды забьют
Да
41.84% (59)
Нет
58.16% (82)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
34.5% (50)
2:1 Спартак Москва
28.3% (41)
1:0 Спартак Москва
17.9% (26)
1:1 Ничья
6.9% (10)
3:1 Спартак Москва
3.4% (5)
3:0 Спартак Москва
2.8% (4)
1:2 Урал
2.1% (3)
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