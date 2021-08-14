Мамаев в центре поля нарушил правила против Облякова. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Глебов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но мяч в итоге полетел точно в Акинфеева.

ЦСКА отдал мяч "Ростову" на старте второго тайма, посмотрим, смогут ли "армейцы" сегодня грамотно сыграть от обороны.

Хасимото попытался отыграться с Глебовым при проходе вперёд по центру, Ахметов грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Сухомлинов в центре поля нарушил правила против Чалова. Вновь ЦСКА достаточно долго разыгрывал стандарт.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать команда Алексея Березуцкого. Если ЦСКА начнёт играть исключительно от обороны, у "Ростова" действительно могут появиться шансы на спасение этого матча.

В составе "Ростова" после перерыва произошла замена. Вместо Дмитрия Полоза на поле вышел Бартоломеу Баштуш.

Вторую подряд замену после перерыва провёл Юрий Сёмин. Вместо Николая Комличенко на поле вышел Понтус Алмквист.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Московский ЦСКА после первого тайма на выезде уверенно переигрывает "Ростов" 2:0. Пока команда Юрия Сёмина совсем слабо выглядит впереди, если после перерыва "Ростов" ничего не сможет изменить, а также продолжит проваливаться на флангах, сегодня ЦСКА точно наберёт три очка.

45' Сухомлинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Терентьев головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

45' Одну минуту добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

44' Влашич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Песьяков сыграл на выходе и смахнул мяч на правый фланг.

43' Эджуке ворвался в штрафную площадь с левого фланга, Чидера ушёл от Байрамяна и с острого угла пробил по воротам, Песьяков ногой перевёл мяч на угловой.

42' В составе "Ростова" произошла замена. Вместо Матиаса Норманна на поле вышел Данила Сухомлинов.

41' Обляков прошёл к левому углу штрафной площади, но затем Иван выполнил слишком сильную передачу к левому углу вратарской на Чалова, мяч ушёл за лицевую линию поля.

40' Ахметов прошёл вперёд по левому флангу, Глебов у штрафной площади накрыл Ильзата и выбил мяч в аут.

39' Показал Норманн, что он не может продолжать игру, в составе "Ростова" экстренно готовится замена.

38' Норманн получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на поле врачи "Ростова", пауза в игре.

37' Влашич с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, на этот раз Чалов в борьбе с Осипенко не смог зацепиться за мяч.

36' Весомую заявку на очки сегодня уже создал ЦСКА, пока "Ростов" в первом тайме ничего противопоставить "армейцам" не может.

35' Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Чалов!!! Эджуке в центре поля выиграл борьбу за мяч у Байрамяна, затем Чидера по центру разогнал контратаку ЦСКА, после прохода вперёд Эджуке выполнил грамотную передачу на левый угол штрафной площади, Чалов удачно набежал на мяч и в касание точно пробил в правый угол ворот.

34' Мамаев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Хасимото в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

33' Полоз с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мухин не стал рисковать и отправил мяч на угловой.

32' Ахметов выполнил перевод на правый фланг с левой половины поля, Терентьев за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

31' Фернандес разогнал атаку по правому флангу, затем Марио выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кучаев в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной, Байрамян головой выбил мяч подальше от своих ворот.

30' Чалов теперь уже пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в спину Хаджикадуничу, подбор был за игроками "Ростова".

29' Обляков с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Чалов в борьбе с Хаджикадуничем пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

28' Эджуке при смещении в центр с левой половины поля отыгрался с Чаловым, а затем у радиуса штрафной площади Чидера оставил мяч Влашичу, Никола в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

27' Игроки ЦСКА перехватили контроль над мячом, но вновь "армейцы" пока держат его исключительно в центре поля.

26' Ахметов получил небольшое мышечное повреждение, пока Ильзат немного прихрамывает. Дзагоев на всякий случай отправился разминаться.

25' Полоз выполнил передачу в центр штрафной площади, Дивеев успел вернуться назад и выбить мяч в аут.

24' Мамаев после заброса в центр штрафной площади получил по ногам от Мухина, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше, мяч в итоге оказался в руках у Акинфеева.

23' Влашич от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в руки Песьякову.

22' Чалов получил мяч на левом углу штрафной площади, Фёдор под давлением соперника пробил в правый угол ворот, но мяч очень сильно свалился с ноги у форварда ЦСКА, в итоге он улетел в аут.

21' Хасимото с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Полоз не смог зацепиться за мяч, в итоге его при игре на выходе забрал Акинфеев.

20' Мухин пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Песьяков в прыжке вытянул непростой мяч.

19' В центре поля Ахметов огрел по ногам Комличенко. "Ростов" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

18' Эджуке сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга, а затем Чидера плотно пробил по воротам, но мяч полетел точно в Песьякова, Сергей отбил его на своего партнёра по команде.

17' Из глубины поля последовал заброс на половину поля "Ростова", Чалов забрался в офсайд.

16' Байрамян с правого фланга вошёл в штрафную площадь и затем Хорен выполнил передачу к линии вратарской, мяч попал в руку Дивееву, Кирилл Левников сразу же показал, что никакого пенальти не будет.

15' Мамаев выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Терентьеву, Дивеев головой выбил мяч на левый фланг.

14' "Ростов" пытается что-то придумать в позиционных атаках, но пока плотную оборону ЦСКА пройти не удаётся.

13' Ахметов из центра поля выполнил заброс на ход Чалову по левому флангу, Фёдор в борьбе с Осипенко не смог зацепиться за мяч.

12' Глебов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

11' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Бийол!!! Влашич с углового выполнил прекрасную подачу в центр штрафной площади, Бийол также грамотно выпрыгнул и головой отправил мяч точно в правый угол ворот.

10' Обляков от лицевой линии с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Терентьев головой выбил мяч к левому углу штрафной площади, Эджуке и Ахметов вдвоём пошли на мяч и в итоге помешали друг другу пробить по воротам.

9' Игроки ЦСКА сейчас перехватили контроль над мячом, но вот дальше центра поля пройти "армейцам" пока довольно трудно.

8' Фернандес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чалов не смог добраться до мяча.

7' Фернандес на правом фланге теперь уже попал под прессинг Полоза. Пока в обороне у "Ростова" и ЦСКА получается играть куда лучше.

6' Акинфеев от радиуса штрафной площади выбил мяч на левый фланг на ход Эджуке, Байрамян за счёт неплохой позиции спокойно перехватил мяч.

5' Целый ряд мячей оказались подспущенными, что-то странное в Ростове сегодня.

4' Игорь Акинфеев указал Кириллу Левникову, что мяч подспущен, главный арбитр матча согласился с капитаном ЦСКА и заменил мяч.

3' Последовал заброс на левый угол штрафной площади ЦСКА, Мамаев головой пробил в ближний угол ворот, Акинфеев был на месте.

2' Из глубины поля последовал заброс на ход Полозу по левому флангу, Дмитрий в борьбе с Фернандесом не смог зацепиться за мяч.