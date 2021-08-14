Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ростов
0:2
Второй тайм: 50'
Стадион: Ростов Арена
ЦСКА Москва
0:1
8' ГолБийол Яка
0:2
36' ГолЧалов Фёдор
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|1 000 руб.
10
Мамаев
Павел
15
Глебов
Данил
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сёмин Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
98 Обляков ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
Ход матча
8'
0:1
36'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.5
|2.
|Осипенко Максим
|1
|0.25
|3.
|Хасимото Кэнто
|0
|0
|4.
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заболотный Антон
|1
|0.25
|2.
|Эджуке Чидера
|1
|0.25
|3.
|Чалов Фёдор
|1
|0.25
|4.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.25
|5.
|Бийол Яка
|1
|0.25
|6.
|Дзагоев Алан
|0
|0
|7.
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мамаев Павел
|1
|0
|2.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|3.
|Терентьев Денис
|1
|0
|4.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|5.
|Осипенко Максим
|1
|0
|6.
|Калинин Игорь
|1
|0
|7.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|8.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|1
|0
|2.
|Тикнизян Наир
|1
|0
|3.
|Бийол Яка
|1
|0
|4.
|Мухин Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|ЦСКА Москва
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов
Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =1 -9Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород
ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ЦСКА Москва 1:2 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Динамо Москва
|1:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Ахмат
|2:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Ростов
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Динамо Москва
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ахмат
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Ахмат
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Ростов
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Ахмат
|Уткин Даниил
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
|3.
|Урал
|Герасимов Алексей
|3
|0
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|3
|0
|5.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов 0:2 ЦСКА Москва
Исход игры
Ростов
24.1% (35)
Ничья
42.1% (61)
ЦСКА Москва
33.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
41.13% (58)
Меньше
58.87% (83)
Обе команды забьют
Да
80.14% (113)
Нет
19.86% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (56)
1:2 ЦСКА Москва
17.2% (25)
2:1 Ростов
15.2% (22)
0:1 ЦСКА Москва
9.7% (14)
1:0 Ростов
5.5% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:3 ЦСКА Москва
2.8% (4)
0:2 ЦСКА Москва
2.1% (3)
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