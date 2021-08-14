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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
0:2
Второй тайм: 50'

Стадион:
ЦСКА Москва
0'
0:1
8' Гол
Бийол Яка
0:2
36' Гол
Чалов Фёдор
50'
0:2. Федор Чалов
Сейв Песьякова
0:1. Яка Бийол
30
Песьяков
Сергей
19
Байрамян
Хорен
55
Осипенко
Максим
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Терентьев
Денис
17
Норманн
Матиас
10
Мамаев
Павел
15
Глебов
Данил
18
Хасимото
Кэнто
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
35
Акинфеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
6
Мухин
Максим
7
Ахметов
Ильзат
20
Кучаев
Константин
8
Влашич
Никола
11
Эджуке
Чидера
9
Чалов
Фёдор
Ростов
4-1-4-1
ЦСКА Москва
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.5
2. Осипенко Максим 1 0.25
3. Хасимото Кэнто 0 0
4. Фольмер Кирилл 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заболотный Антон 1 0.25
2. Эджуке Чидера 1 0.25
3. Чалов Фёдор 1 0.25
4. Бистрович Кристиян 1 0.25
5. Бийол Яка 1 0.25
6. Дзагоев Алан 0 0
7. Влашич Никола 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Мамаев Павел 1 0
2. Полоз Дмитрий 1 0
3. Терентьев Денис 1 0
4. Байрамян Хорен 1 0
5. Осипенко Максим 1 0
6. Калинин Игорь 1 0
7. Хаджикадунич Деннис 1 0
8. Сухомлинов Данила 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 1 0
2. Тикнизян Наир 1 0
3. Бийол Яка 1 0
4. Мухин Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 ЦСКА Москва 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов
Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород
ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Ростов Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:2 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва 1:2 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Ахмат 2:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
13. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Ростов 0:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Москва 1:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ахмат 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Ахмат 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Ростов 0:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Ахмат Уткин Даниил 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Ахмат Нижич Зоран 3 0
3. Урал Герасимов Алексей 3 0
4. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
5. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    53'
    Сухомлинов в центре поля нарушил правила против Чалова. Вновь ЦСКА достаточно долго разыгрывал стандарт. 
  • 52'
    Хасимото попытался отыграться с Глебовым при проходе вперёд по центру, Ахметов грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 51'
    ЦСКА отдал мяч "Ростову" на старте второго тайма, посмотрим, смогут ли "армейцы" сегодня грамотно сыграть от обороны. 
  • 50'
    Глебов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, случился небольшой рикошет, но мяч в итоге полетел точно в Акинфеева. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Мамаев в центре поля нарушил правила против Облякова. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Юрий Сёмин. Вместо Николая Комличенко на поле вышел Понтус Алмквист. 
  • Замена
    47'
    В составе "Ростова" после перерыва произошла замена. Вместо Дмитрия Полоза на поле вышел Бартоломеу Баштуш. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как сейчас будет действовать команда Алексея Березуцкого. Если ЦСКА начнёт играть исключительно от обороны, у "Ростова" действительно могут появиться шансы на спасение этого матча. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Московский ЦСКА после первого тайма на выезде уверенно переигрывает "Ростов" 2:0. Пока команда Юрия Сёмина совсем слабо выглядит впереди, если после перерыва "Ростов" ничего не сможет изменить, а также продолжит проваливаться на флангах, сегодня ЦСКА точно наберёт три очка. 
  • 45'
    Сухомлинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Терентьев головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    44'
    Влашич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Песьяков сыграл на выходе и смахнул мяч на правый фланг. 
  • Опасный момент
    43'
    Эджуке ворвался в штрафную площадь с левого фланга, Чидера ушёл от Байрамяна и с острого угла пробил по воротам, Песьяков ногой перевёл мяч на угловой. 
  • Замена
    42'
    В составе "Ростова" произошла замена. Вместо Матиаса Норманна на поле вышел Данила Сухомлинов. 
  • 41'
    Обляков прошёл к левому углу штрафной площади, но затем Иван выполнил слишком сильную передачу к левому углу вратарской на Чалова, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 40'
    Ахметов прошёл вперёд по левому флангу, Глебов у штрафной площади накрыл Ильзата и выбил мяч в аут. 
  • 39'
    Показал Норманн, что он не может продолжать игру, в составе "Ростова" экстренно готовится замена. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Норманн получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на поле врачи "Ростова", пауза в игре. 
  • 37'
    Влашич с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, на этот раз Чалов в борьбе с Осипенко не смог зацепиться за мяч. 
  • 36'
    Весомую заявку на очки сегодня уже создал ЦСКА, пока "Ростов" в первом тайме ничего противопоставить "армейцам" не может. 
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Чалов!!! Эджуке в центре поля выиграл борьбу за мяч у Байрамяна, затем Чидера по центру разогнал контратаку ЦСКА, после прохода вперёд Эджуке выполнил грамотную передачу на левый угол штрафной площади, Чалов удачно набежал на мяч и в касание точно пробил в правый угол ворот. 
  • Угловой
    34'
    Мамаев с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Хасимото в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 33'
    Полоз с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мухин не стал рисковать и отправил мяч на угловой. 
  • 32'
    Ахметов выполнил перевод на правый фланг с левой половины поля, Терентьев за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • 31'
    Фернандес разогнал атаку по правому флангу, затем Марио выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кучаев в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной, Байрамян головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 30'
    Чалов теперь уже пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч попал в спину Хаджикадуничу, подбор был за игроками "Ростова". 
  • 29'
    Обляков с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Чалов в борьбе с Хаджикадуничем пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    28'
    Эджуке при смещении в центр с левой половины поля отыгрался с Чаловым, а затем у радиуса штрафной площади Чидера оставил мяч Влашичу, Никола в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 27'
    Игроки ЦСКА перехватили контроль над мячом, но вновь "армейцы" пока держат его исключительно в центре поля. 
  • 26'
    Ахметов получил небольшое мышечное повреждение, пока Ильзат немного прихрамывает. Дзагоев на всякий случай отправился разминаться. 
  • 25'
    Полоз выполнил передачу в центр штрафной площади, Дивеев успел вернуться назад и выбить мяч в аут. 
  • Судья
    24'
    Мамаев после заброса в центр штрафной площади получил по ногам от Мухина, Кирилл Левников показал, что нужно играть дальше, мяч в итоге оказался в руках у Акинфеева. 
  • 23'
    Влашич от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в руки Песьякову. 
  • 22'
    Чалов получил мяч на левом углу штрафной площади, Фёдор под давлением соперника пробил в правый угол ворот, но мяч очень сильно свалился с ноги у форварда ЦСКА, в итоге он улетел в аут. 
  • 21'
    Хасимото с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Полоз не смог зацепиться за мяч, в итоге его при игре на выходе забрал Акинфеев. 
  • Опасный момент
    20'
    Мухин пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Песьяков в прыжке вытянул непростой мяч. 
  • Фол, нарушение
    19'
    В центре поля Ахметов огрел по ногам Комличенко. "Ростов" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    18'
    Эджуке сместился к радиусу штрафной площади с левого фланга, а затем Чидера плотно пробил по воротам, но мяч полетел точно в Песьякова, Сергей отбил его на своего партнёра по команде. 
  • Офсайд
    17'
    Из глубины поля последовал заброс на половину поля "Ростова", Чалов забрался в офсайд. 
  • Судья
    16'
    Байрамян с правого фланга вошёл в штрафную площадь и затем Хорен выполнил передачу к линии вратарской, мяч попал в руку Дивееву, Кирилл Левников сразу же показал, что никакого пенальти не будет. 
  • 15'
    Мамаев выполнил заброс на левый угол штрафной площади на ход Терентьеву, Дивеев головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 14'
    "Ростов" пытается что-то придумать в позиционных атаках, но пока плотную оборону ЦСКА пройти не удаётся. 
  • 13'
    Ахметов из центра поля выполнил заброс на ход Чалову по левому флангу, Фёдор в борьбе с Осипенко не смог зацепиться за мяч. 
  • 12'
    Глебов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Бийол!!! Влашич с углового выполнил прекрасную подачу в центр штрафной площади, Бийол также грамотно выпрыгнул и головой отправил мяч точно в правый угол ворот.  
  • 10'
    Обляков от лицевой линии с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Терентьев головой выбил мяч к левому углу штрафной площади, Эджуке и Ахметов вдвоём пошли на мяч и в итоге помешали друг другу пробить по воротам. 
  • 9'
    Игроки ЦСКА сейчас перехватили контроль над мячом, но вот дальше центра поля пройти "армейцам" пока довольно трудно. 
  • 8'
    Фернандес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чалов не смог добраться до мяча. 
  • 7'
    Фернандес на правом фланге теперь уже попал под прессинг Полоза. Пока в обороне у "Ростова" и ЦСКА получается играть куда лучше. 
  • 6'
    Акинфеев от радиуса штрафной площади выбил мяч на левый фланг на ход Эджуке, Байрамян за счёт неплохой позиции спокойно перехватил мяч. 
  • 5'
    Целый ряд мячей оказались подспущенными, что-то странное в Ростове сегодня. 
  • Судья
    4'
    Игорь Акинфеев указал Кириллу Левникову, что мяч подспущен, главный арбитр матча согласился с капитаном ЦСКА и заменил мяч. 
  • 3'
    Последовал заброс на левый угол штрафной площади ЦСКА, Мамаев головой пробил в ближний угол ворот, Акинфеев был на месте. 
  • 2'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Полозу по левому флангу, Дмитрий в борьбе с Фернандесом не смог зацепиться за мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Начало сезона для "Ростова" и ЦСКА получается крайне непростым. Обе команды нуждаются в победе, а поэтому сегодня мы наверняка увидит крайне боевой матч. 
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Где смотреть матч Ростов 0:2 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Ростов 0:2 ЦСКА Москва

Исход игры
Ростов
24.1% (35)
Ничья
42.1% (61)
ЦСКА Москва
33.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
41.13% (58)
Меньше
58.87% (83)
Обе команды забьют
Да
80.14% (113)
Нет
19.86% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (56)
1:2 ЦСКА Москва
17.2% (25)
2:1 Ростов
15.2% (22)
0:1 ЦСКА Москва
9.7% (14)
1:0 Ростов
5.5% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:3 ЦСКА Москва
2.8% (4)
0:2 ЦСКА Москва
2.1% (3)
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