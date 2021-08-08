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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.67
2. Осипенко Максим 1 0.33
3. Хасимото Кэнто 0 0
4. Фольмер Кирилл 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заболотный Антон 1 0.33
2. Бистрович Кристиян 1 0.33
3. Эджуке Чидера 1 0.33
4. Дзагоев Алан 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Мамаев Павел 1 0
2. Полоз Дмитрий 1 0
3. Терентьев Денис 1 0
4. Байрамян Хорен 1 0
5. Осипенко Максим 1 0
6. Калинин Игорь 1 0
7. Хаджикадунич Деннис 1 0
8. Сухомлинов Данила 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 1 0
2. Тикнизян Наир 1 0
3. Бийол Яка 1 0
4. Мухин Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 ЦСКА Москва 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов
Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов Ростов 2:0 Тамбов Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 2:1 Нижний Новгород
ЦСКА Москва 2:0 Злате Моравце ЦСКА Москва 1:0 Адмира Копенгаген 1:0 ЦСКА Москва Капфенберг 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Винер Нойштадт Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Краснодар ЦСКА Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Сочи 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Ротор Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва Тамбов 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Зенит Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ЦСКА Москва: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ростов 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Ростов Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:2 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
4. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Нижний Новгород Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
9. Спартак Москва Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10. ЦСКА Москва Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Ахмат Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
13. Уфа Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Ростов Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15. Урал Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Динамо Москва Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. ЦСКА Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Ахмат Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Спартак Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Ахмат Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ростов Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. ЦСКА Москва Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Уфа Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Урал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Локомотив Москва Смолов Фёдор 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
3. Уфа Фищенко Руслан 1 1
4. Динамо Москва Паршивлюк Сергей 2 0
5. Сочи Попов Ивелин 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ростов 19.1% (9)
    X 36.2% (17)
    ЦСКА Москва 44.7% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.46
    3.53
    2.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ростов - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ростов
    19.1% (9)
    Ничья
    36.2% (17)
    ЦСКА Москва
    44.7% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (15)
    1:2 ЦСКА Москва
    25.5% (12)
    2:1 Ростов
    12.8% (6)
    0:1 ЦСКА Москва
    10.6% (5)
    1:0 Ростов
    4.3% (2)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    0:2 ЦСКА Москва
    4.3% (2)
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