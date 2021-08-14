  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
2:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Динамо Москва
0'
34' Желтая карточка
Лашальт Диего
1:0
35' Гол
Уткин Даниил
2:0
38' Гол в свои ворота
Шунин Антон
42' Желтая карточка
Карапузов Владислав
45' Желтая карточка
Нижич Зоран
45' Желтая карточка
Макаров Денис
2:1
48' Гол
Шиманьски Себастиан
53'
2:0. Владислав Карапузов
1:0. Даниил Уткин
88
Шелия
Гиорги
15
Семёнов
Андрей
55
Пуцко
Александр
20
Нижич
Зоран
96
Быстров
Марат
47
Уткин
Даниил
94
Тимофеев
Артём
59
Харин
Евгений
8
Богосавац
Мирослав
13
Конате
Мохамед
II
7
Бериша
Бернард
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
5
Бальбуэна
Фабиан
18
Ордец
Иван
93
Лашальт
Диего
8
Моро
Никола
25
Макаров
Денис
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
70
Тюкавин
Константин
Ахмат
3-5-2
Динамо Москва
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уткин Даниил 3 0.75
2. Янку Габриэль 1 0.25
3. Конате Мохамед II 1 0.25
4. Карапузов Владислав 0 0
5. Харин Евгений 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (3) 1
2. Шиманьски Себастиан 2 0.5
3. Тюкавин Константин 1 0.25
4. Захарян Арсен 1 0.25
5. Скопинцев Дмитрий 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Нижич Зоран 3 0
2. Лысцов Виталий 2 0
3. Шелия Гиорги 0 1
4. Швец Антон 1 0
5. Уткин Даниил 1 0
6. Быстров Марат 1 0
7. Конате Мохамед II 1 0
8. Карапузов Владислав 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 2 0
2. Лашальт Диего 2 0
3. Фомин Даниил 2 0
4. Ордец Иван 1 0
5. Бальбуэна Фабиан 1 0
6. Шиманьски Себастиан 1 0
7. Макаров Денис 1 0
8. Захарян Арсен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Динамо Москва 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех
Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат
Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок
Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига
Динамо Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ахмат Товарищеские матчи Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 6:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Рубин Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Динамо Москва 1:2 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Локомотив Москва Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Нижний Новгород Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сочи Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Ахмат 2:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Спартак Москва Заявка 4 2 0 2 3 - 3 6
10. Химки Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Уфа Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
12. Краснодар Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
13. Арсенал Тула Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14. Ростов 0:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
15. Урал Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
16. Крылья Советов Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Сочи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Локомотив Москва Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Динамо Москва 1:2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зенит Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Ахмат 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Нижний Новгород Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Арсенал Тула Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Уфа Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Химки Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Урал Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Краснодар Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Крылья Советов Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Ростов 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Динамо Москва 1:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Нижний Новгород Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Локомотив Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Рубин Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Химки Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Краснодар Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. ЦСКА Москва 2:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Уфа Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спартак Москва Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Сочи Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Ахмат 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Ростов 0:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Арсенал Тула Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Крылья Советов Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Урал Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Зенит Ерохин Александр 4 0 1
2. Зенит Азмун Сердар 4 1 0
3. Динамо Москва Фомин Даниил 4 3 0
4. Локомотив Москва Жемалетдинов Рифат 3 0 1
5. Ахмат Уткин Даниил 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2 1
2. Ахмат Нижич Зоран 3 0
3. Урал Герасимов Алексей 3 0
4. Спартак Москва Рассказов Николай 3 0
5. Арсенал Тула Сокол Артём 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Вот так, не позволил Варела забить третий гол "Ахмату", и тут же провели свое наступление "бело-голубые", сумев результативно ответить оппоненту.
  • 50'
    Да, очень сложно будет "Ахмату" действовать против такого "Динамо". Грозненцам предстоит отбиваться от бесчисленных наступлений соперника. Посмотрим, во что это все выльется в итоге.
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ШИМАНЬСКИ! 
    Забивает все-таки мяч в ворота соперника "Динамо" сейчас. Бермиша с левого края выкатил сферу на Шиманьски, и тот через рикошет направляет сферу в сетку!
  • Опасный момент
    48'
    ВАРЕЛА! Спасает он сейчас свою команду! Конате вышел на ворота соперника, после чего переправлял мяч в створ рамки противника, но только что вышедший на поле игрок динамовцев с линии рамки вынес сферу в поле! Браво!
  • Замена
    47'
    Скопинцев вместо Моро вышел в составе "Динамо". Паршивлюк уступил место на поле Вареле.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди "Ахмат".
  • Желтая карточка
    44'
    Повздорили Макаров и Нижич в центре поля, и стали обладателями желтых карточек.
  • Опасный момент
    43'
    И снова мимо! В очередной раз Тюкавин с линии штрафной посылал сферу в сторону левой "девятки", но направил он сферу в сторону трибун!
  • 42'
    Попытались сейчас пробить игроки "Динамо" по воротам соперника, но не удалось Тюкавину довести сферу до цели.
  • 40'
    Подача от Карапузова с левого фланга была неплохой, но до адресата игрок "Ахмата" мяч довести сейчас не сумел. Последовала потеря.
  • 39'
    Последняя 5-минутка первого тайма вот-вот стартует. В атаке сейчас пребывает "Динамо", но создать опасную ситуацию у ворот соперника не удается.
  • Желтая карточка
    38'
    Карапузов сфолил против Лашальта сейчас. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Поквитался игрок "Динамо" с соперником сейчас.
  • 36'
    Не исключено, что все-таки на Шунина потом запишут второй гол в исполнении "Ахмата", но пока имеем то, что есть.
  • Гол в свои ворота
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШУНИН! 2:0!
    Классно он накрутил соперников в чужой штрафной после передачи с фланга, после чего направил мяч в левую штангу. Снаряд отскочил в спину Шунину, после чего юркнул в ворота! Все-таки на Шунина мяч записывают в итоге!
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УТКИН! 1:0!
    Классно штрафной пробил игрок "Ахмата". Мяч полетел в левую "девятку", и очутился в сетке, поскольку своим прыжком команде Шунин не помог!
  • Желтая карточка
    32'
    Лашальт на подступах к своей штрафной нарушил правила против противника, после чего увидел в свой адрес карточку желтого цвета.
  • 31'
    Снова подавал с бровки Лашальт мяч в штрафную соперника, но на выходе уверенно действовал Шелия. Не стал он надеяться на своих игроков и действовал на выходе сам.
  • 30'
    Шиманьски снова пробил по воротам соперника с дужки штрафной. Шелия на всякий случай за мячом прыгнул, но вступать в игру не потребовалось ему.
  • Замена
    29'
    Карапузов вместо Быстрова на поле появился тем временем. Вынужденная замена.
  • 28'
    Лашальт активно у "Динамо" в атаку подключается. Вот и сейчас с правой бровки он выполнял подачу в район 11-метровой отметки, где на выходе снова сыграл вратарь грозненцев.
  • 27'
    Обступили теперь ворота соперника игроки "Ахмата". Активно левый фланг подключали дважды грозненцы, но подали оттуда не последовало в штрафную.
  • Опасный момент
    26'
    Шиманьски нашел возможность выполнить прострел с левого фланга на одного из партнеров. Лашальт в итоге подставил ногу, после чего снаряд рядом со стойкой пролетел!
  • 24'
    Нет пока голов в нашем матче. Да и опасных моментов, честно говоря, пока мы не видим. Крайне закрытым получается наш матч пока что.
  • 23'
    Снова в центре поля "Динамо" пытается наладить контроль над мячом, но прессинг соперника заставляет "бело-голубых" ошибиться на ровном месте.
  • 22'
    Активно у кромки поля работает наставник "Ахмата", который воспользовался паузой и своих игроков снабдил необходимой информацией об игре соперника.
  • 21'
    "Ахмат" отдал территорию "Динамо". Почти полностью. Лишь в редких случаях в атаку убегают игроки "Ахмата". Практически не ошибается коллектив "бело-голубых".
  • 19'
    Тюкавин в чужой штрафной получил мяч, после чего путем "финта Зидана" развернулся к воротам соперника, но пробить ему не позволили защитники.
  • 18'
    "Динамо" желает забить гол в первом тайме, но уверенно в обороне играет "Ахмат". Очевидно, что сегодня основную ставку команда хозяев сделала именно на оборонительные редуты.
  • 17'
    Харин на Беришу выполнял передачу, но тому было сложно догнать снаряд у лицевой линии. Слишком сильная передача, которую перехватить было практически невозможно.
  • 16'
    Более 15 минут отыграли соперники на футбольном поле. Стоит все-таки отметить, что пока гостевой коллектив играет активнее своего соперника.
  • 14'
    Не пустил Семенов сейчас Захаряна к мячу. Позволил игрок обороны "Ахмата" укатиться снаряду за пределы футбольного поля.
  • Фол, нарушение
    13'
    Ордец в подкате снес соперника на левом фланге. Опасно он правила нарушал, но у судьи, как кажется, не было оснований показать нарушителю предупреждения.
  • 12'
    Лашальт и Ордец отработали в обороне, не позволив массивной атаке грозненцев развернуть свое наступление. Мяч, тем не менее, остался у "Ахмата".
  • 10'
    Владеет порядка 65% игрового времени мячом "Динамо". "Ахмат" в редких случаях с мячом встречается. Отметим, что и по игре "бело-голубые" пока солиднее соперника смотрятся.
  • 9'
    Макаров пытался подключить к атаке одного из партнеров, но передача в сторону напарника была неточной. Потеряли сферу футболисты в бело-голубой форме.
  • Фол, нарушение
    8'
    Берише теперь досталось от соперника. Много мелких фолов на старте матча. Свистит их судья, но карточками такие нарушения на караются.
  • Фол, нарушение
    7'
    Фол в центре поля. Бериша фолит в районе центрального круга. Остановлена у нас игра. Мяч отдал соперник пострадавшей стороне.
  • 5'
    Пока со 100%-ным показателем в чемпионате страны идет "Динамо". Три победы в трех встречах одержали "бело-голубые", и сегодня могут продлить свою успешную серию.
  • 4'
    Сосредоточен на игре наставник "Динамо", который просит свою команду с первых минут прессинговать соперника и создавать оппоненту определенные сложности в обороне.
  • 3'
    Первая атака "Динамо" не имела логического завершения. Передача с левого фланга последовала, но сфера прилетела точно в руки голкиперу.
  • 2'
    Футболисты "Ахмата" сегодня предстали на поле в зеленых цветах, в то время, как игроки "Динамо" появились в бело-голубом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Грозном! Удачи командам, поехали!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Ахмат 2:1 Динамо Москва онлайн


Прогнозы на матч Ахмат 2:1 Динамо Москва

Исход игры
Ахмат
6.3% (9)
Ничья
27.1% (39)
Динамо Москва
66.7% (96)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (83)
Меньше
40.71% (57)
Обе команды забьют
Да
82.14% (115)
Нет
17.86% (25)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
48.6% (70)
1:1 Ничья
22.9% (33)
0:1 Динамо Москва
10.4% (15)
0:2 Динамо Москва
3.5% (5)
2:1 Ахмат
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Динамо Москва
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 