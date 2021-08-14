ВАРЕЛА! Спасает он сейчас свою команду! Конате вышел на ворота соперника, после чего переправлял мяч в створ рамки противника, но только что вышедший на поле игрок динамовцев с линии рамки вынес сферу в поле! Браво!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! ШИМАНЬСКИ! Забивает все-таки мяч в ворота соперника "Динамо" сейчас. Бермиша с левого края выкатил сферу на Шиманьски, и тот через рикошет направляет сферу в сетку!

Да, очень сложно будет "Ахмату" действовать против такого "Динамо". Грозненцам предстоит отбиваться от бесчисленных наступлений соперника. Посмотрим, во что это все выльется в итоге.

Вот так, не позволил Варела забить третий гол "Ахмату", и тут же провели свое наступление "бело-голубые", сумев результативно ответить оппоненту.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди "Ахмат".

44' Повздорили Макаров и Нижич в центре поля, и стали обладателями желтых карточек.

43' И снова мимо! В очередной раз Тюкавин с линии штрафной посылал сферу в сторону левой "девятки", но направил он сферу в сторону трибун!

42' Попытались сейчас пробить игроки "Динамо" по воротам соперника, но не удалось Тюкавину довести сферу до цели.

40' Подача от Карапузова с левого фланга была неплохой, но до адресата игрок "Ахмата" мяч довести сейчас не сумел. Последовала потеря.

39' Последняя 5-минутка первого тайма вот-вот стартует. В атаке сейчас пребывает "Динамо", но создать опасную ситуацию у ворот соперника не удается.

38' Карапузов сфолил против Лашальта сейчас. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Поквитался игрок "Динамо" с соперником сейчас.

36' Не исключено, что все-таки на Шунина потом запишут второй гол в исполнении "Ахмата", но пока имеем то, что есть.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШУНИН! 2:0!

Классно он накрутил соперников в чужой штрафной после передачи с фланга, после чего направил мяч в левую штангу. Снаряд отскочил в спину Шунину, после чего юркнул в ворота! Все-таки на Шунина мяч записывают в итоге!

33' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! УТКИН! 1:0!

Классно штрафной пробил игрок "Ахмата". Мяч полетел в левую "девятку", и очутился в сетке, поскольку своим прыжком команде Шунин не помог!

32' Лашальт на подступах к своей штрафной нарушил правила против противника, после чего увидел в свой адрес карточку желтого цвета.

31' Снова подавал с бровки Лашальт мяч в штрафную соперника, но на выходе уверенно действовал Шелия. Не стал он надеяться на своих игроков и действовал на выходе сам.

30' Шиманьски снова пробил по воротам соперника с дужки штрафной. Шелия на всякий случай за мячом прыгнул, но вступать в игру не потребовалось ему.

29' Карапузов вместо Быстрова на поле появился тем временем. Вынужденная замена.

28' Лашальт активно у "Динамо" в атаку подключается. Вот и сейчас с правой бровки он выполнял подачу в район 11-метровой отметки, где на выходе снова сыграл вратарь грозненцев.

27' Обступили теперь ворота соперника игроки "Ахмата". Активно левый фланг подключали дважды грозненцы, но подали оттуда не последовало в штрафную.

26' Шиманьски нашел возможность выполнить прострел с левого фланга на одного из партнеров. Лашальт в итоге подставил ногу, после чего снаряд рядом со стойкой пролетел!

24' Нет пока голов в нашем матче. Да и опасных моментов, честно говоря, пока мы не видим. Крайне закрытым получается наш матч пока что.

23' Снова в центре поля "Динамо" пытается наладить контроль над мячом, но прессинг соперника заставляет "бело-голубых" ошибиться на ровном месте.

22' Активно у кромки поля работает наставник "Ахмата", который воспользовался паузой и своих игроков снабдил необходимой информацией об игре соперника.

21' "Ахмат" отдал территорию "Динамо". Почти полностью. Лишь в редких случаях в атаку убегают игроки "Ахмата". Практически не ошибается коллектив "бело-голубых".

19' Тюкавин в чужой штрафной получил мяч, после чего путем "финта Зидана" развернулся к воротам соперника, но пробить ему не позволили защитники.

18' "Динамо" желает забить гол в первом тайме, но уверенно в обороне играет "Ахмат". Очевидно, что сегодня основную ставку команда хозяев сделала именно на оборонительные редуты.

17' Харин на Беришу выполнял передачу, но тому было сложно догнать снаряд у лицевой линии. Слишком сильная передача, которую перехватить было практически невозможно.

16' Более 15 минут отыграли соперники на футбольном поле. Стоит все-таки отметить, что пока гостевой коллектив играет активнее своего соперника.

14' Не пустил Семенов сейчас Захаряна к мячу. Позволил игрок обороны "Ахмата" укатиться снаряду за пределы футбольного поля.

13' Ордец в подкате снес соперника на левом фланге. Опасно он правила нарушал, но у судьи, как кажется, не было оснований показать нарушителю предупреждения.

12' Лашальт и Ордец отработали в обороне, не позволив массивной атаке грозненцев развернуть свое наступление. Мяч, тем не менее, остался у "Ахмата".

10' Владеет порядка 65% игрового времени мячом "Динамо". "Ахмат" в редких случаях с мячом встречается. Отметим, что и по игре "бело-голубые" пока солиднее соперника смотрятся.

9' Макаров пытался подключить к атаке одного из партнеров, но передача в сторону напарника была неточной. Потеряли сферу футболисты в бело-голубой форме.

8' Берише теперь досталось от соперника. Много мелких фолов на старте матча. Свистит их судья, но карточками такие нарушения на караются.

7' Фол в центре поля. Бериша фолит в районе центрального круга. Остановлена у нас игра. Мяч отдал соперник пострадавшей стороне.

5' Пока со 100%-ным показателем в чемпионате страны идет "Динамо". Три победы в трех встречах одержали "бело-голубые", и сегодня могут продлить свою успешную серию.

4' Сосредоточен на игре наставник "Динамо", который просит свою команду с первых минут прессинговать соперника и создавать оппоненту определенные сложности в обороне.

3' Первая атака "Динамо" не имела логического завершения. Передача с левого фланга последовала, но сфера прилетела точно в руки голкиперу.

2' Футболисты "Ахмата" сегодня предстали на поле в зеленых цветах, в то время, как игроки "Динамо" появились в бело-голубом обмундировании.