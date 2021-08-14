Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ахмат
2:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Ахмат-Арена
Динамо Москва
34' Желтая карточкаЛашальт Диего
1:0
35' ГолУткин Даниил
2:0
38' Гол в свои воротаШунин Антон
42' Желтая карточкаКарапузов Владислав
45' Желтая карточкаНижич Зоран
45' Желтая карточкаМакаров Денис
2:1
48' ГолШиманьски Себастиан
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|1 000 руб.
88
Шелия
Гиорги
20
Нижич
Зоран
47
Уткин
Даниил
18
Ордец
Иван
74
Фомин
Даниил
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
Ход матча
34'
35'
1:0
38'
2:0
45'
45'
48'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уткин Даниил
|3
|0.75
|2.
|Янку Габриэль
|1
|0.25
|3.
|Конате Мохамед II
|1
|0.25
|4.
|Карапузов Владислав
|0
|0
|5.
|Харин Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (3)
|1
|2.
|Шиманьски Себастиан
|2
|0.5
|3.
|Тюкавин Константин
|1
|0.25
|4.
|Захарян Арсен
|1
|0.25
|5.
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нижич Зоран
|3
|0
|2.
|Лысцов Виталий
|2
|0
|3.
|Шелия Гиорги
|0
|1
|4.
|Швец Антон
|1
|0
|5.
|Уткин Даниил
|1
|0
|6.
|Быстров Марат
|1
|0
|7.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|8.
|Карапузов Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|2.
|Лашальт Диего
|2
|0
|3.
|Фомин Даниил
|2
|0
|4.
|Ордец Иван
|1
|0
|5.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|6.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|7.
|Макаров Денис
|1
|0
|8.
|Захарян Арсен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Динамо Москва
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех
Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат Ахмат 1:0 Уфа Краснодар 0:5 Ахмат Ахмат 2:0 Арсенал Тула Зенит 4:0 Ахмат ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 1:2 Динамо Москва Ростов 0:1 Ахмат
Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва Уфа 2:3 Динамо Москва Ростов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:0 Будафок
Динамо Москва 0:2 МТК Динамо Москва 0:2 Яблонец Динамо Москва 2:2 Спарта Прага Динамо Москва 0:3 ЛАСК Динамо Москва 1:0 АЕЛ Лимаcсол Динамо Москва 4:0 Ческе-Будеевице Динамо Москва 0:1 ЧФР Клуж Динамо Москва 3:2 ЦСКА Москва Локомотив Москва 0:0 Динамо Москва Рубин 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Химки Ротор 0:3 Динамо Москва Динамо Москва 2:2 Урал Крылья Советов 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 4:0 Уфа Краснодар 2:3 Динамо Москва
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Динамо Москва: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Динамо Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:2 Ахмат Товарищеские матчи Динамо Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 1:1 Ахмат Товарищеские матчи Ахмат 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Динамо Москва 6:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Динамо Москва
|1:2 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Сочи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Ахмат
|2:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|10.
|Химки
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Краснодар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|Ростов
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|15.
|Урал
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Сочи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Динамо Москва
|1:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зенит
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Ахмат
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Уфа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Химки
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Краснодар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Ростов
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Динамо Москва
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Рубин
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Химки
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Краснодар
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|ЦСКА Москва
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Уфа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Сочи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Ахмат
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Ростов
|0:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Урал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Зенит
|Ерохин Александр
|4
|0
|1
|2.
|Зенит
|Азмун Сердар
|4
|1
|0
|3.
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|4
|3
|0
|4.
|Локомотив Москва
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0
|1
|5.
|Ахмат
|Уткин Даниил
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|1
|2.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|3
|0
|3.
|Урал
|Герасимов Алексей
|3
|0
|4.
|Спартак Москва
|Рассказов Николай
|3
|0
|5.
|Арсенал Тула
|Сокол Артём
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат 2:1 Динамо Москва
Исход игры
Ахмат
6.3% (9)
Ничья
27.1% (39)
Динамо Москва
66.7% (96)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (83)
Меньше
40.71% (57)
Обе команды забьют
Да
82.14% (115)
Нет
17.86% (25)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
48.6% (70)
1:1 Ничья
22.9% (33)
0:1 Динамо Москва
10.4% (15)
0:2 Динамо Москва
3.5% (5)
2:1 Ахмат
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:3 Динамо Москва
1.4% (2)
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