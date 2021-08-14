  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2021-2022

Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Середь
0'
2' Желтая карточка
Лачны Милош
8' Желтая карточка
Daniel Horak
9' Желтая карточка
Моронг Адам
18'

Ход матча

2'
Лачны Милош
 
8'
Daniel Horak
 
9'
 
Моронг Адам

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ladji Malle 2 0.5
2. Лачны Милош 1 0.25
3. Да Силва Адлер 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Радич Доминик 1 0.25
2. Моронг Адам 1 0.25
3. Юрешкин Роко 1 0.25
4. Кадлец Андрей 0 0
5. Гатарич Никола 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Лачны Милош 4 0
2. Шпирьяк Доминик 2 1
3. Чмовш Павел 1 0
4. Бадоло Седрик 1 0
5. Daniel Horak 1 0
6. Marek Vybostok 1 0
Середь
# Игрок      
1. Гаша Роман 2 0
2. Гучко Томаш 1 0
3. Кадлец Андрей 1 0
4. Haiderson Palomino 1 0
5. Mihajilo Popovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
Середь 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок
Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра
Середь Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Середь 1:0 ДАК Середь 2:3 Ружомберок Жилина 3:0 Середь Жилина 4:2 Середь
Середь 4:1 Сеница Земплин 2:2 Середь Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье

Последние игры между собой

Погронье: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Середь: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Середь 0:1 Погронье Суперлига Погронье 1:2 Середь Суперлига Середь 0:2 Погронье Суперлига Погронье 2:2 Середь Суперлига
Середь 2:2 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Середь Суперлига Середь 2:3 Погронье Суперлига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Слован Братислава 1:1 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Тренчин 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Сеница 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
5. Спартак Трнава 3 2 0 1 7 - 2 6
6. Ружомберок 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Середь 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
8. ДАК 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
9. Погронье 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
10. Земплин 1:1 4 1 1 2 6 - 6 4
11. Злате Моравце 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Жилина 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Погронье 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Слован Братислава 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Тренчин 2 1 1 0 5 - 1 4
6. Сеница 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Земплин 1:1 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Середь 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9. ДАК 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Ружомберок 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Злате Моравце 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава 1:1 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Жилина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тренчин 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Сеница 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Земплин 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Середь 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
8. ДАК 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
9. Спартак Трнава 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0
11. Погронье 0:0 2 0 0 2 1 - 5 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 0 2 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 3 0 1
2. Жилина Ямбор Тимотей 3 0 0
3. Жилина Бичахчян Ваан 2 0 2
4. Спартак Трнава Ристовски Милан 2 0 0
5. Жилина Мыслович Патрик 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Сеница Tomas Egert 2 1
2. Погронье Шпирьяк Доминик 2 1
3. Погронье Лачны Милош 3 0
4. Тренчин Samuel Lavrincik 1 1
5. Слован Братислава Рабиу Ибрахим 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Моронг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Daniel Horak получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Лачны Милош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погронье
Ничья
Середь
2.25
3.50
3.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погронье 0:0 Середь онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 