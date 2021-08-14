Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Середь
2' Желтая карточкаЛачны Милош
8' Желтая карточкаDaniel Horak
9' Желтая карточкаМоронг Адам
Ход матча
2'
8'
9'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ladji Malle
|2
|0.5
|2.
|Лачны Милош
|1
|0.25
|3.
|Да Силва Адлер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Радич Доминик
|1
|0.25
|2.
|Моронг Адам
|1
|0.25
|3.
|Юрешкин Роко
|1
|0.25
|4.
|Кадлец Андрей
|0
|0
|5.
|Гатарич Никола
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лачны Милош
|4
|0
|2.
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|3.
|Чмовш Павел
|1
|0
|4.
|Бадоло Седрик
|1
|0
|5.
|Daniel Horak
|1
|0
|6.
|Marek Vybostok
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаша Роман
|2
|0
|2.
|Гучко Томаш
|1
|0
|3.
|Кадлец Андрей
|1
|0
|4.
|Haiderson Palomino
|1
|0
|5.
|Mihajilo Popovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Середь
|0
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок
Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра
Середь Последние 20 матчей: +8 =1 -11Середь 1:0 ДАК Середь 2:3 Ружомберок Жилина 3:0 Середь Жилина 4:2 Середь
Середь 4:1 Сеница Земплин 2:2 Середь Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье
Последние игры между собой
Погронье: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Середь: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Середь 2:2 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Середь Суперлига Середь 2:3 Погронье Суперлига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Слован Братислава
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Сеница
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|5.
|Спартак Трнава
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Середь
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|ДАК
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|Погронье
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|10.
|Земплин
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|Злате Моравце
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Жилина
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Погронье
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Слован Братислава
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Сеница
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Земплин
|1:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Середь
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|ДАК
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Слован Братислава
|1:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Сеница
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Земплин
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Середь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|8.
|ДАК
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|9.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|11.
|Погронье
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|3
|0
|1
|2.
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3
|0
|0
|3.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|2
|4.
|Спартак Трнава
|Ристовски Милан
|2
|0
|0
|5.
|Жилина
|Мыслович Патрик
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|2.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|3.
|Погронье
|Лачны Милош
|3
|0
|4.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|1
|1
|5.
|Слован Братислава
|Рабиу Ибрахим
|2
|0