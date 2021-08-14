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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Погронье
1:1
Конец матча

Стадион:
Середь
0'
2' Желтая карточка
Лачны Милош
8' Желтая карточка
Daniel Horak
9' Желтая карточка
Моронг Адам
21' Желтая карточка
Adam Pajer
33' Желтая карточка
Roberto Dias
40' Желтая карточка
Чмовш Павел
42' Желтая карточка
Юрешкин Роко
0:1
51' Пенальти
Гатарич Никола
1:1
63' Гол
Лачны Милош
64' Желтая карточка
Кадлец Андрей
70' Желтая карточка
Гатарич Никола
77' Желтая карточка
Потома Денис
90'+2
17
Грдличка
Либор
4
Палюшек
Александр
24
Чмовш
Павел
2
Daniel
Horak
77
Мазань
Петер
52
Adam
Pajer
23
Сцисляк
Даниэль
9
Да
Силва
Адлер
19
Ladji
Malle
18
Благут
Патрик
31
Лачны
Милош
1
Илиев
Деян
22
Кадлец
Андрей
23
Roberto
Dias
13
Haiderson
Palomino
3
Matus
Katunsky
4
Гучко
Томаш
93
Гаша
Роман
10
Гатарич
Никола
11
Mihajilo
Popovic
14
Моронг
Адам
9
Юрешкин
Роко
Погронье
3-4-3
Середь
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Погронье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лачны Милош 2 0.5
2. Ladji Malle 2 0.5
3. Да Силва Адлер 0 0
4. Сцисляк Даниэль 0 0
Середь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гатарич Никола 1 (1) 0.25
2. Радич Доминик 1 0.25
3. Моронг Адам 1 0.25
4. Юрешкин Роко 1 0.25
5. Кадлец Андрей 0 0

Карточки

Погронье
# Игрок      
1. Лачны Милош 4 0
2. Шпирьяк Доминик 2 1
3. Чмовш Павел 2 0
4. Daniel Horak 2 0
5. Adam Pajer 1 0
6. Бадоло Седрик 1 0
7. Marek Vybostok 1 0
Середь
# Игрок      
1. Гаша Роман 2 0
2. Кадлец Андрей 2 0
3. Гучко Томаш 1 0
4. Roberto Dias 1 0
5. Моронг Адам 1 0
6. Гатарич Никола 1 0
7. Потома Денис 1 0
8. Юрешкин Роко 1 0
9. Haiderson Palomino 1 0
10. Mihajilo Popovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Погронье 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)
Середь 0 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1)

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок
Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра
Середь Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Середь 1:0 ДАК Середь 2:3 Ружомберок Жилина 3:0 Середь Жилина 4:2 Середь
Середь 4:1 Сеница Земплин 2:2 Середь Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье

Последние игры между собой

Погронье: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Середь: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Середь 0:1 Погронье Суперлига Погронье 1:2 Середь Суперлига Середь 0:2 Погронье Суперлига Погронье 2:2 Середь Суперлига
Середь 2:2 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Середь Суперлига Середь 2:3 Погронье Суперлига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Жилина 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Тренчин 4 2 1 1 7 - 4 7
4. Сеница 4 1 3 0 4 - 3 6
5. Спартак Трнава 3 2 0 1 7 - 2 6
6. Ружомберок 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Середь 4 1 1 2 4 - 7 4
8. ДАК 4 1 1 2 5 - 7 4
9. Погронье 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Земплин 4 1 0 3 6 - 8 3
11. Злате Моравце 3 0 1 2 1 - 6 1
12. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Жилина 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Слован Братислава 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Тренчин 2 1 1 0 5 - 1 4
5. Погронье 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Сеница 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Земплин 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Середь 2 1 0 1 3 - 3 3
9. ДАК 1 1 0 0 3 - 1 3
10. Ружомберок 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Злате Моравце 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 2 1 1 0 4 - 3 4
2. Слован Братислава 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Жилина 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тренчин 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Сеница 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Середь 2 0 1 1 1 - 4 1
7. ДАК 3 0 1 2 2 - 6 1
8. Спартак Трнава 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 4 0
10. Погронье 2 0 0 2 1 - 5 0
11. Земплин 2 0 0 2 1 - 5 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 0 2 1 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тренчин Кадак Якуб 3 0 1
2. Жилина Ямбор Тимотей 3 0 0
3. Жилина Бичахчян Ваан 2 0 2
4. Погронье Лачны Милош 2 0 0
5. Слован Братислава Змрхаль Яромир 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Лачны Милош 4 0
2. Сеница Tomas Egert 2 1
3. Погронье Шпирьяк Доминик 2 1
4. Тренчин Samuel Lavrincik 1 1
5. Погронье Чмовш Павел 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Юрешкин Роко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Чмовш Павел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Roberto Dias получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Adam Pajer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Моронг Адам получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Daniel Horak получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Лачны Милош получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погронье 1:1 Середь онлайн




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