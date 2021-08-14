Словакия: Суперлига 2021-2022
Погронье
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Середь
2' Желтая карточкаЛачны Милош
8' Желтая карточкаDaniel Horak
9' Желтая карточкаМоронг Адам
21' Желтая карточкаAdam Pajer
33' Желтая карточкаRoberto Dias
40' Желтая карточкаЧмовш Павел
42' Желтая карточкаЮрешкин Роко
0:1
51' ПенальтиГатарич Никола
1:1
63' ГолЛачны Милош
64' Желтая карточкаКадлец Андрей
70' Желтая карточкаГатарич Никола
77' Желтая карточкаПотома Денис
24
Чмовш
Павел
77
Мазань
Петер
52
Adam
Pajer
19
Ladji
Malle
31
Лачны
Милош
23
Roberto
Dias
93
Гаша
Роман
14
Моронг
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Защитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
-
52 Adam PajerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji MalleНападающий
- Нападающий
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Filip Mastis
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Roberto DiasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Моронг АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Якубу МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Потома ДенисПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Gergely Geri
Ход матча
2'
8'
9'
21'
33'
40'
42'
51'
0:1
63'
1:1
64'
70'
77'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лачны Милош
|2
|0.5
|2.
|Ladji Malle
|2
|0.5
|3.
|Да Силва Адлер
|0
|0
|4.
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гатарич Никола
|1 (1)
|0.25
|2.
|Радич Доминик
|1
|0.25
|3.
|Моронг Адам
|1
|0.25
|4.
|Юрешкин Роко
|1
|0.25
|5.
|Кадлец Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лачны Милош
|4
|0
|2.
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|3.
|Чмовш Павел
|2
|0
|4.
|Daniel Horak
|2
|0
|5.
|Adam Pajer
|1
|0
|6.
|Бадоло Седрик
|1
|0
|7.
|Marek Vybostok
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаша Роман
|2
|0
|2.
|Кадлец Андрей
|2
|0
|3.
|Гучко Томаш
|1
|0
|4.
|Roberto Dias
|1
|0
|5.
|Моронг Адам
|1
|0
|6.
|Гатарич Никола
|1
|0
|7.
|Потома Денис
|1
|0
|8.
|Юрешкин Роко
|1
|0
|9.
|Haiderson Palomino
|1
|0
|10.
|Mihajilo Popovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погронье
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Середь
|0
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: +8 =5 -7Жилина 3:1 Погронье Погронье 2:0 Земплин Спартак Трнава 2:0 Погронье Погронье 1:0 Ружомберок
Сеница 0:0 Погронье Погронье 0:0 Земплин Середь 0:1 Погронье Погронье 0:0 Нитра Ружомберок 1:0 Погронье Земплин 1:2 Погронье Погронье 1:2 Петржалка Погронье 1:2 Середь Нитра 2:3 Погронье Погронье 3:0 Сеница Сеница 1:1 Погронье Погронье 0:1 Тренчин Слован Братислава 1:0 Погронье Погронье 1:1 Земплин Середь 0:2 Погронье Погронье 3:1 Нитра
Середь Последние 20 матчей: +8 =1 -11Середь 1:0 ДАК Середь 2:3 Ружомберок Жилина 3:0 Середь Жилина 4:2 Середь
Середь 4:1 Сеница Земплин 2:2 Середь Нитра 0:1 Середь Середь 0:1 Погронье Ружомберок 2:1 Середь Середь 2:0 Земплин Середь 2:1 Нитра Кошице-2 0:0 Середь Погронье 1:2 Середь Сеница 1:0 Середь Середь 1:0 Ружомберок Злате Моравце 1:0 Середь Середь 0:5 Слован Братислава Середь 1:2 Нитра Земплин 0:2 Середь Середь 0:2 Погронье
Последние игры между собой
Погронье: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Середь: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Середь 2:2 Погронье Суперлига Погронье 2:1 Середь Суперлига Середь 2:3 Погронье Суперлига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 3:0 Погронье Вторая лига Погронье 0:4 Середь Вторая лига Погронье 2:3 Середь Вторая лига Середь 2:1 Погронье Вторая лига Погронье 1:3 Середь Вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Жилина
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Тренчин
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|Сеница
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|5.
|Спартак Трнава
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Ружомберок
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Середь
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|ДАК
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|9.
|Погронье
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Земплин
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|Злате Моравце
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Жилина
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|5.
|Погронье
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Сеница
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Середь
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|Ружомберок
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Злате Моравце
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Тренчин
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Сеница
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Середь
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|7.
|ДАК
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|8.
|Спартак Трнава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|10.
|Погронье
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|11.
|Земплин
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тренчин
|Кадак Якуб
|3
|0
|1
|2.
|Жилина
|Ямбор Тимотей
|3
|0
|0
|3.
|Жилина
|Бичахчян Ваан
|2
|0
|2
|4.
|Погронье
|Лачны Милош
|2
|0
|0
|5.
|Слован Братислава
|Змрхаль Яромир
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погронье
|Лачны Милош
|4
|0
|2.
|Сеница
|Tomas Egert
|2
|1
|3.
|Погронье
|Шпирьяк Доминик
|2
|1
|4.
|Тренчин
|Samuel Lavrincik
|1
|1
|5.
|Погронье
|Чмовш Павел
|2
|0