Польша: Экстракласса 2021-2022
Пяст
3:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Пяст
Висла Плоцк
1:0
13' ГолВида Кристофер
2:0
18' Гол в свои воротаЖезничак Якуб
2:1
38' ГолКривоцюк Антон
3:1
41' ГолAlberto Toril
14
Голубек
Якуб
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
24
Колар
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Томасик ПётрПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
13'
1:0
18'
2:0
38'
2:1
41'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вида Кристофер
|2
|0.5
|2.
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.25
|3.
|Храпек Михал
|1
|0.25
|4.
|Соколовски Патрик
|1
|0.25
|5.
|Alberto Toril
|1
|0.25
|6.
|Липски Патрик
|0
|0
|7.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Колар Марко
|1
|0.25
|2.
|Кривоцюк Антон
|1
|0.25
|3.
|Томасик Пётр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Храпек Михал
|2
|0
|2.
|Гук Томаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|2.
|Томасик Пётр
|1
|0
|3.
|Лесняк Филип
|1
|0
|4.
|Лагатор Душан
|1
|0
|5.
|Расак Дамиан
|1
|0
|6.
|Михальски Дамян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Висла Плоцк
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +9 =4 -7Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков
Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин
Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе
Последние игры между собой
Пяст: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Пяст 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Пяст Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:0 Пяст First League Висла Плоцк 0:0 Пяст Второй дивизион Пяст 1:1 Висла Плоцк Второй дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|Пяст
|3:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|Варта Познань
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|7.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Сталь Мелец
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Легия
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Висла Плоцк
|1:3
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Пяст
|3:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|Висла Плоцк
|1:3
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|Шлёнск
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Варта Познань
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|3:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|11.
|Краковия
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Легия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|1:3
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|3.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|4.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|5.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|1
|1