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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
4:3
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
14' Гол
Вида Кристофер
2:0
18' Гол в свои ворота
Жезничак Якуб
2:1
38' Гол
Кривоцюк Антон
3:1
41' Гол
Alberto Toril
66' Красная карточка
Фурман Доминик
3:2
75' Гол
Damian Warchol
78' Желтая карточка
Червински Якуб
3:3
79' Гол
Damian Warchol
4:3
88' Гол
Червински Якуб
90' Желтая карточка
Жезничак Якуб
90'+6
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
6
Храпек
Михал
18
Соколовски
Патрик
77
Пырка
Аркадиуш
7
Алвеш
Тьягу
10
Вида
Кристофер
9
Alberto
Toril
99
Градецки
Бартломей
2
Михальски
Дамян
25
Жезничак
Якуб
5
Кривоцюк
Антон
9
Коцыля
Давид
6
Расак
Дамиан
92
Фурман
Доминик
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
24
Колар
Марко
Пяст
4-2-3-1
Висла Плоцк
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вида Кристофер 2 0.5
2. Пырка Аркадиуш 1 0.25
3. Храпек Михал 1 0.25
4. Червински Якуб 1 0.25
5. Соколовски Патрик 1 0.25
6. Alberto Toril 1 0.25
7. Липски Патрик 0 0
8. Кончковски Мартин 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Damian Warchol 2 0.5
2. Колар Марко 1 0.25
3. Кривоцюк Антон 1 0.25
4. Томасик Пётр 0 0
5. Валло Кристиан 0 0
6. Целеменцки Радослав 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Храпек Михал 2 0
2. Червински Якуб 1 0
3. Гук Томаш 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 2 0
2. Фурман Доминик 0 1
3. Томасик Пётр 1 0
4. Лесняк Филип 1 0
5. Лагатор Душан 1 0
6. Расак Дамиан 1 0
7. Михальски Дамян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Висла Плоцк 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Погонь Щецин 1:0 Пяст Сталь Мелец 0:2 Пяст Пяст 2:3 Ракув Пяст 2:3 Висла Краков
Ракув 1:0 Пяст Пяст 2:0 Подбескидзе Заглембе Любин 2:2 Пяст Пяст 0:1 Легия Лехия Гданьск 2:2 Пяст Пяст 2:0 Гурник Забже Арка Гдыня 0:0 Пяст Висла Плоцк 0:1 Пяст Пяст 2:0 Краковия Лех 0:0 Пяст Пяст 2:1 Сталь Мелец Легия 1:2 Пяст Ягеллония 0:1 Пяст Пяст 0:1 Варта Познань Погонь Щецин 0:0 Пяст Погонь Щецин 1:2 Пяст
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Висла Плоцк 1:0 Радомьяк Радом Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Легия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:0 Заглембе Любин
Подбескидзе 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ягеллония Погонь Щецин 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Пяст Шлёнск 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:2 Ракув Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Сталь Мелец 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Висла Краков Легия 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Лех Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Подбескидзе

Последние игры между собой

Пяст: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Висла Плоцк 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Висла Плоцк Экстракласса
Пяст 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Пяст Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Пяст 2:1 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:0 Пяст First League Висла Плоцк 0:0 Пяст Второй дивизион Пяст 1:1 Висла Плоцк Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
6. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
7. Варта Познань 3 1 2 0 7 - 3 5
8. Шлёнск 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Сталь Мелец 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
12. Легия 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Висла Плоцк 4 1 0 3 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Краковия 0:1 4 0 1 3 2 - 6 1
18. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Лехия Гданьск 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
10. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
11. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
13. Шлёнск 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Варта Познань 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Лехия Гданьск 1:0 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Краковия 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Легия 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
2. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
3. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
4. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
5. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Ракув Папаниколау Яннис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Alberto Toril бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Кривоцюк Антон бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Жезничак Якуб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Вида Кристофер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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