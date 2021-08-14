Польша: Экстракласса 2021-2022
Варта Познань
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Stadion Dyskobolii
Легия
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
99
Зреляк
Адам
99
Слиш
Бартош
20
Мучи
Эрнест
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коррин МиланПолузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
-
63 Кисель ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Эмрели МахирНападающий
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
2'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коррин Милан
|2
|0.67
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.67
|3.
|Зреляк Адам
|1
|0.33
|4.
|Иванов Роберт
|1
|0.33
|5.
|Чижички Матеуш
|1
|0.33
|6.
|Лавничак Алекс
|0
|0
|7.
|Чиж Шимон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Навроцкий Майк
|1
|0.5
|2.
|Мучи Эрнест
|1
|0.5
|3.
|Лопеш Рафаэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тралка Лукаш
|1
|1
|2.
|Зреляк Адам
|1
|0
|3.
|Купчак Матеуш
|1
|0
|4.
|Иванов Роберт
|1
|0
|5.
|Гжесик Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|0
|1
|2.
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|3.
|Енджейчик Артур
|1
|0
|4.
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|5.
|Слиш Бартош
|1
|0
|6.
|Навроцкий Майк
|1
|0
|7.
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|0
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Легия
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань
Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия
Легия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия
Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия Легия 3:2 Варта Познань
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Легия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|7.
|Варта Познань
|0:0
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|8.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Легия
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сталь Мелец
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Висла Плоцк
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Краковия
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Варта Познань
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Шлёнск
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|0:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Легия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|13.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|3.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|4.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|5.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|1
|1