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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
0:2
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
23' Желтая карточка
Иванов Роберт
28' Желтая карточка
Konrad Matuszewski
0:1
39' Гол
Лопеш Рафаэл
0:2
50' Гол
Пекхарт Томаш
72' Желтая карточка
Лопеш Рафаэл
90'+3
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
16
Лавничак
Алекс
4
Иванов
Роберт
22
Konrad
Matuszewski
6
Тралка
Лукаш
21
Купчак
Матеуш
10
Коррин
Милан
20
Чиж
Шимон
11
Якубовски
Михал
99
Зреляк
Адам
1
Боруц
Артур
55
Енджейчик
Артур
4
Ветеска
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
22
Скибицки
Кацпер
8
Мартинш
Андре
99
Слиш
Бартош
3
Холовня
Матеуш
20
Мучи
Эрнест
21
Лопеш
Рафаэл
9
Пекхарт
Томаш
Варта Познань
4-2-3-1
Легия
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коррин Милан 2 0.5
2. Гжесик Ян 2 0.5
3. Зреляк Адам 1 0.25
4. Иванов Роберт 1 0.25
5. Чижички Матеуш 1 0.25
6. Лавничак Алекс 0 0
7. Чиж Шимон 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопеш Рафаэл 1 0.33
2. Навроцкий Майк 1 0.33
3. Пекхарт Томаш 1 0.33
4. Мучи Эрнест 1 0.33
5. Холовня Матеуш 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Тралка Лукаш 1 1
2. Иванов Роберт 2 0
3. Зреляк Адам 1 0
4. Купчак Матеуш 1 0
5. Гжесик Ян 1 0
6. Konrad Matuszewski 1 0
Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 0 1
2. Жозуэ Филипе 0 1
3. Лопеш Рафаэл 1 0
4. Енджейчик Артур 1 0
5. Ветеска Матеуш 1 0
6. Слиш Бартош 1 0
7. Навроцкий Майк 1 0
8. Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 0 28.57% (2) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Легия 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гурник Ленчна 0:4 Варта Познань Варта Познань 1:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:2 Варта Познань Краковия 0:1 Варта Познань
Варта Познань 2:3 Шлёнск Погонь Щецин 1:1 Варта Познань Варта Познань 2:0 Ягеллония Варта Познань 0:2 Ракув Висла Краков 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:0 Сталь Мелец Гурник Забже 1:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Подбескидзе Легия 3:2 Варта Познань Варта Познань 2:0 Висла Плоцк Варта Познань 1:2 Лех Пяст 0:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Заглембе Любин Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия
Легия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Легия 0:1 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Легия Радомьяк Радом 3:1 Легия Флора Таллин 0:1 Легия
Легия 1:0 Висла Плоцк Легия 2:1 Флора Таллин Легия 1:1 Ракув Легия 2:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:3 Легия Легия 1:1 Краснодар Легия 1:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:0 Легия Легия 0:0 Висла Краков Лехия Гданьск 0:1 Легия Пяст 0:1 Легия Легия 0:0 Краковия Лех 0:0 Легия Легия 4:2 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:4 Легия Легия 3:2 Варта Познань

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Легия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Легия 3:2 Варта Познань Экстракласса Варта Познань 0:3 Легия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
7. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
8. Варта Познань 4 1 2 1 7 - 5 5
9. Шлёнск 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Сталь Мелец 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
13. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Висла Плоцк 4 1 0 3 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Краковия 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
8. Легия 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Шлёнск 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Варта Познань 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Легия 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
13. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
2. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
3. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
4. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
5. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Ракув Папаниколау Яннис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Лопеш Рафаэл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Konrad Matuszewski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Иванов Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варта Познань 0:2 Легия онлайн




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