Польша: Экстракласса 2021-2022
Лехия Гданьск
3:0
Конец матча
Стадион: Энерга Гданьск
Краковия
7' Желтая карточкаЗауха Патрик
1:0
42' ГолГаёс Мацей
57' Желтая карточкаГаёс Мацей
76' Желтая карточкаДурмуш Илкай
77' Желтая карточкаХанка Серджу
2:0
84' ГолЖуковски Матеуш
87' Желтая карточкаКристерс Тоберс
3:0
90' ГолЗволински Лукаш
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
99
Дурмуш
Илкай
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
18
Роша
Луиш
73
Зауха
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
20 КонрадоЗащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
7'
42'
1:0
57'
69'
76'
77'
84'
2:0
87'
90'
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зволински Лукаш
|2
|0.5
|2.
|Гаёс Мацей
|1
|0.25
|3.
|Жуковски Матеуш
|1
|0.25
|4.
|Маковский Томаш
|1
|0.25
|5.
|Мусолитин Николай
|0
|0
|6.
|Сисей Йозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0.25
|2.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0.25
|3.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|4.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Конрадо
|2
|0
|2.
|Малоча Марио
|1
|0
|3.
|Куцяк Душан
|1
|0
|4.
|Гаёс Мацей
|1
|0
|5.
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|6.
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|7.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|8.
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|2.
|Какабадзе Отар
|1
|0
|3.
|Югас Якуб
|1
|0
|4.
|Сиплак Михал
|1
|0
|5.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|6.
|Ханка Серджу
|1
|0
|7.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|8.
|Зауха Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
|Краковия
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =7 -6Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония
Краковия Последние 20 матчей: +5 =8 -7Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия
Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка Хойнице 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Краковия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|Лехия Гданьск
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|Погонь Щецин
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Пяст
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|7.
|Варта Познань
|0:0
|4
|1
|3
|0
|7 - 3
|6
|8.
|Шлёнск
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Радомьяк Радом
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Легия
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сталь Мелец
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Висла Краков
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|Заглембе Любин
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Гурник Забже
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Висла Плоцк
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Краковия
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Гурник Ленчна
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Лехия Гданьск
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Погонь Щецин
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Лех
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Радомьяк Радом
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Легия
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Висла Краков
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|10.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|11.
|Гурник Забже
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Сталь Мелец
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Варта Познань
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Шлёнск
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Брук-Бет Термалица
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|16.
|Гурник Ленчна
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|17.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|3.
|Варта Познань
|0:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Пяст
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|6.
|Лехия Гданьск
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Погонь Щецин
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сталь Мелец
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Висла Краков
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Радомьяк Радом
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Легия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Краковия
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|13.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Брук-Бет Термалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заглембе Любин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Гурник Ленчна
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Висла Плоцк
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Висла Краков
|Климент Ян
|2
|0
|1
|2.
|Пяст
|Вида Кристофер
|2
|0
|1
|3.
|Варта Познань
|Коррин Милан
|2
|0
|1
|4.
|Варта Познань
|Гжесик Ян
|2
|0
|1
|5.
|Лех
|Каминьски Якуб
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Погонь Щецин
|Журавски Мачей
|1
|1
|2.
|Варта Познань
|Тралка Лукаш
|1
|1
|3.
|Шлёнск
|Шварц Петр
|1
|1
|4.
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|1
|1
|5.
|Ракув
|Папаниколау Яннис
|1
|1