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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
3:0
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
7' Желтая карточка
Зауха Патрик
1:0
42' Гол
Гаёс Мацей
57' Желтая карточка
Гаёс Мацей
76' Желтая карточка
Дурмуш Илкай
77' Желтая карточка
Ханка Серджу
2:0
84' Гол
Жуковски Матеуш
87' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
3:0
90' Гол
Зволински Лукаш
90'+10
1
Аломерович
Златан
17
Жуковски
Матеуш
5
Копац
Бартош
23
Малоча
Марио
20
Конрадо
22
Сисей
Йозеф
7
Гаёс
Мацей
36
Маковский
Томаш
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
18
Роша
Луиш
4
Ханка
Серджу
19
Садикович
Дамир
6
Лусюш
Сильвестер
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
73
Зауха
Патрик
9
Альварес
Маркос
Лехия Гданьск
4-5-1
Краковия
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зволински Лукаш 2 0.5
2. Гаёс Мацей 1 0.25
3. Жуковски Матеуш 1 0.25
4. Маковский Томаш 1 0.25
5. Мусолитин Николай 0 0
6. Сисей Йозеф 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 0.25
2. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0.25
3. Рыпэ Корнел 0 0
4. Лосаж Флорьян 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Конрадо 2 0
2. Малоча Марио 1 0
3. Куцяк Душан 1 0
4. Гаёс Мацей 1 0
5. Дурмуш Илкай 1 0
6. Кубицки Ярослав 1 0
7. Кристерс Тоберс 1 0
8. Kacper Sezonienko 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Грошшо Лукаш 1 0
2. Какабадзе Отар 1 0
3. Югас Якуб 1 0
4. Сиплак Михал 1 0
5. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
6. Ханка Серджу 1 0
7. Лосаж Флорьян 1 0
8. Зауха Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 0 0 20% (1) 20% (1) 0 60% (3)
 Краковия 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк Ягеллония 1:1 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 1:1 Краковия Висла Плоцк 1:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Легия Лех 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:2 Пяст Шлёнск 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Подбескидзе 2:2 Лехия Гданьск Сталь Мелец 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Гурник Забже Ракув 0:1 Лехия Гданьск Пуща Неполомице 3:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Лехия Гданьск 0:2 Ягеллония
Краковия Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Лех 2:0 Краковия Краковия 1:2 Шлёнск Гурник Ленчна 1:1 Краковия Штурм 0:1 Краковия
Краковия 2:2 Локомотив Москва Краковия 0:1 Варта Познань Лехия Гданьск 1:1 Краковия Краковия 1:0 Гурник Забже Висла Краков 0:0 Краковия Краковия 1:0 Висла Плоцк Легия 0:0 Краковия Краковия 1:2 Ракув Ягеллония 2:1 Краковия Краковия 2:1 Лех Пяст 2:0 Краковия Краковия 1:1 Шлёнск Ракув 0:0 Краковия Хойничанка Хойнице 0:3 Краковия Краковия 2:4 Заглембе Любин Сталь Мелец 0:0 Краковия

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Краковия: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Кубок Лехия Гданьск 0:3 Краковия Экстракласса
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 4 3 1 0 8 - 2 10
2. Лехия Гданьск 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
4. Погонь Щецин 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
6. Пяст 4 2 0 2 8 - 7 6
7. Варта Познань 0:0 4 1 3 0 7 - 3 6
8. Шлёнск 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Радомьяк Радом 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Легия 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сталь Мелец 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Висла Краков 4 1 1 2 7 - 6 4
13. Заглембе Любин 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Гурник Забже 3 1 0 2 2 - 5 3
15. Висла Плоцк 4 1 0 3 4 - 6 3
16. Брук-Бет Термалица 4 0 2 2 4 - 7 2
17. Краковия 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Гурник Ленчна 3 0 1 2 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ягеллония 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Лехия Гданьск 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Погонь Щецин 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Лех 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Радомьяк Радом 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Легия 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Висла Плоцк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Висла Краков 2 1 0 1 4 - 2 3
10. Пяст 2 1 0 1 6 - 6 3
11. Гурник Забже 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Сталь Мелец 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Варта Познань 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Шлёнск 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Брук-Бет Термалица 3 0 2 1 4 - 6 2
16. Гурник Ленчна 2 0 1 1 1 - 5 1
17. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краковия 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Ракув 3 2 0 1 5 - 6 6
3. Варта Познань 0:0 2 1 1 0 6 - 2 4
4. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Пяст 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Лехия Гданьск 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Погонь Щецин 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сталь Мелец 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Висла Краков 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Радомьяк Радом 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Легия 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Краковия 3 0 1 2 1 - 6 1
13. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Брук-Бет Термалица 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Заглембе Любин 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Гурник Ленчна 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Висла Плоцк 3 0 0 3 3 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Висла Краков Климент Ян 2 0 1
2. Пяст Вида Кристофер 2 0 1
3. Варта Познань Коррин Милан 2 0 1
4. Варта Познань Гжесик Ян 2 0 1
5. Лех Каминьски Якуб 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погонь Щецин Журавски Мачей 1 1
2. Варта Познань Тралка Лукаш 1 1
3. Шлёнск Шварц Петр 1 1
4. Радомьяк Радом Нашименту Филипе 1 1
5. Ракув Папаниколау Яннис 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Гаёс Мацей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Patryk Zaucha получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лехия Гданьск 3:0 Краковия онлайн




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