  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
5
Хэнли
Грант
4
Гибсон
Бен
30
Яннулис
Димитрис
7
Рупп
Лукас
8
Гилмор
Билли
20
Лис-Мелу
Пьерр
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
14
Кантуэлл
Тодд
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
21
Цимикас
Костас
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
8
Кейта
Наби
7
Милнер
Джеймс
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Норвич
4-3-3
Ливерпуль
4-3-3

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич
Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун Норвич 1:0 Брентфорд Уиком 0:2 Норвич Бирмингем 1:3 Норвич Норвич 1:0 Ротерхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья
Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Норвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 4:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига
Норвич 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Норвич Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Норвич 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Эвертон Ришарлисон 1 0 1
3. Уотфорд Деннис Эммануэль 1 0 1
4. Лидс Эйлинг Люк 1 0 0
5. Челси Алонсо Маркос 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
2. Лидс Купер Лиам 1 0
3. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
4. Бёрнли Тарковски Джеймс 1 0
5. Эвертон Дукуре Абдулай 1 0
Весь список
  • После матча
  • ⚽ Смотрите все матчи АПЛ после бесплатной регистрации на сайте букмекера WinLine
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Норвич" - "Ливерпуль", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 10 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 134
Норвич 0% (0)
X 0.7% (1)
Ливерпуль 99.3% (133)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Норвич
Ничья
Ливерпуль
7.80
5.20
1.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Норвич - Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Норвич - Ливерпуль

Исход игры
Норвич
0% (0)
Ничья
0.7% (1)
Ливерпуль
99.3% (133)
Тотал 2.5
Больше
56.06% (74)
Меньше
43.94% (58)
Обе команды забьют
Да
51.52% (68)
Нет
48.48% (64)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
33.6% (45)
1:2 Ливерпуль
30.6% (41)
1:3 Ливерпуль
17.9% (24)
0:1 Ливерпуль
9% (12)
0:3 Ливерпуль
5.2% (7)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 