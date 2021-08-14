Англия: Премьер-лига 2021-2022
Норвич
Позже
Стадион: Кэрроу Роуд
Ливерпуль
1
Крул
Тим
17
Рашица
Милот
22
Пукки
Теэму
32
Матип
Жоэль
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Рашица МилотНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Мумба БалиЗащитник
- Защитник
-
19 Лунги ЯкобПолузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
10 Дауэлл КиранПолузащитник
- Нападающий
-
35 Айда АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич
Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун Норвич 1:0 Брентфорд Уиком 0:2 Норвич Бирмингем 1:3 Норвич Норвич 1:0 Ротерхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья
Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Эвертон
|Ришарлисон
|1
|0
|1
|3.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|1
|4.
|Лидс
|Эйлинг Люк
|1
|0
|0
|5.
|Челси
|Алонсо Маркос
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|3.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|4.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|5.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|1
|0
Прогнозы на матч Норвич - Ливерпуль
Исход игры
Норвич
0% (0)
Ничья
0.7% (1)
Ливерпуль
99.3% (133)
Тотал 2.5
Больше
56.06% (74)
Меньше
43.94% (58)
Обе команды забьют
Да
51.52% (68)
Нет
48.48% (64)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
33.6% (45)
1:2 Ливерпуль
30.6% (41)
1:3 Ливерпуль
17.9% (24)
0:1 Ливерпуль
9% (12)
0:3 Ливерпуль
5.2% (7)
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