Англия: Премьер-лига 2021-2022
Норвич
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Стадион: Кэрроу Роуд
Ливерпуль
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич
Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун Норвич 1:0 Брентфорд Уиком 0:2 Норвич Бирмингем 1:3 Норвич Норвич 1:0 Ротерхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья
Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Последние игры между собой
Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Норвич - Ливерпуль
Исход игры
Норвич
0% (0)
Ничья
0% (0)
Ливерпуль
100% (44)
Тотал 2.5
Больше
48.84% (21)
Меньше
51.16% (22)
Обе команды забьют
Да
44.19% (19)
Нет
55.81% (24)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
34.1% (15)
1:2 Ливерпуль
25% (11)
0:1 Ливерпуль
15.9% (7)
1:3 Ливерпуль
13.6% (6)
0:3 Ливерпуль
4.5% (2)
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