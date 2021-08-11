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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Норвич
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ньюкасл 3:0 Норвич Норвич 5:0 Джиллингем Норвич 2:0 Хаддерсфилд Таун Кингз Линн Таун 1:3 Норвич
Барнсли 2:2 Норвич Норвич 4:1 Рединг КПР 1:3 Норвич Норвич 0:1 Уотфорд Норвич 1:3 Борнмут Дерби 0:1 Норвич Норвич 7:0 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:1 Норвич Норвич 1:1 Блэкберн Ноттингем Форест 0:2 Норвич Шеффилд Уэнсдей 1:2 Норвич Норвич 3:0 Лутон Таун Норвич 1:0 Брентфорд Уиком 0:2 Норвич Бирмингем 1:3 Норвич Норвич 1:0 Ротерхэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ливерпуль 3:1 Осасуна Ливерпуль 1:1 Атлетик Б Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья
Герта 4:3 Ливерпуль Майнц 0:1 Ливерпуль Штуттгарт 1:1 Ливерпуль Ваккер Инсбрук 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 0:3 Ливерпуль Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль

Последние игры между собой

Норвич: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
Норвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Норвич Премьер-лига Норвич 4:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига
Норвич 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:1 Норвич Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Норвич 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Норвич Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Норвич - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Норвич 0% (0)
    X 0% (0)
    Ливерпуль 100% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Норвич
    Ничья
    Ливерпуль
    9.90
    6.00
    1.34
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Норвич - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Норвич - Ливерпуль

    Исход игры
    Норвич
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Ливерпуль
    100% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.84% (21)
    Меньше
    51.16% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    44.19% (19)
    Нет
    55.81% (24)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    34.1% (15)
    1:2 Ливерпуль
    25% (11)
    0:1 Ливерпуль
    15.9% (7)
    1:3 Ливерпуль
    13.6% (6)
    0:3 Ливерпуль
    4.5% (2)
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