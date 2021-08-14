Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Giacomo Quagliata предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Первый тайм

46' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Хераклес

45' Близко! Брума Арминду нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

45' Рамальо Андре из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Вертессен Йорбе из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Схоофс Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' ПСВ выполняет удар от ворот.

40' Г О О О О Л - Брума Арминду забивает с правой ноги!

39' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони , обводя своих соперников

37' ПСВ выполняет удар от ворот.

35' Удар от ворот произведет Хераклес

35' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Схоофс Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хорошую попытку сделал Бакыш Синан . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

31' Влут Рай нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

31' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Жуниор Мауро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Букер Кун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' ПСВ выполняет удар от ворот.

28' Удар от ворот произведет Хераклес

27' Прёппер Дэви решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Фадига Ноа получил желтую карточку от судьи

24' Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони , обводя своих соперников

23' Влут Рай из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Схоофс Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мадуэке Нони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони , обводя своих соперников

19' Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Прёппер Дэви пробует нанести удар издали, но Koen Bucker держит все под контролем

17' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' ПСВ выполняет удар от ворот.

14' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хераклес выполняет удар от ворот.

12' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ПСВ выполняет удар от ворот.

11' Басачикоглу Билал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' ПСВ выполняет удар от ворот.

5' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' ПСВ выполняет удар от ворот.

3' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Тезе Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' ПСВ начинает с центра поля