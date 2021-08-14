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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
0:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
ПСВ
0'
26' Желтая карточка
Фадига Ноа
30' Желтая карточка
Жуниор Мауро
0:1
40' Гол
Брума Арминду
0:2
64' Гол
Мадуэке Нони
67' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
69'
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
10
Влут
Рай
11
Лаурсен
Николай
9
Бакыш
Синан
7
Басачикоглу
Билал
38
Мвого
Ивон
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
24
Обиспо
Армандо
29
Мвене
Филипп
14
Прёппер
Дэви
6
Сангаре
Ибрахим
23
Мадуэке
Нони
17
Жуниор
Мауро
19
Брума
Арминду
53
Вертессен
Йорбе
Хераклес
4-3-3
ПСВ
4-2-3-1

Ход матча

26'
Фадига Ноа
 
30'
 
Жуниор Мауро
40'
0:1
Брума Арминду
(Прёппер Дэви)
46'
 
Гётце Марио
Жуниор Мауро
46'
Лундинг Каспер
Лаурсен Николай
 
57'
Бюргзорг Делано
Бакыш Синан
 
57'
Ибрахимоглу Мелих
Басачикоглу Билал
 
57'
Амисси Мохамед
Де ла Торре Лука
 
59'
 
Захави Эран
Вертессен Йорбе
64'
0:2
Мадуэке Нони
(Тезе Джордан)
65'
 
Гакпо Коди
Мадуэке Нони
67'
Кваглиата Джакомо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брума Арминду 1 1
2. Прёппер Дэви 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Фадига Ноа 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Жуниор Мауро 1 0

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк
Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ
ПСВ 5:1 Галатасарай ПСВ 1:0 ПАОК Оснабрюк 0:0 ПСВ Дельбрюкер 1:10 ПСВ ПСВ 6:2 Моленбек Утрехт 1:1 ПСВ ПСВ 4:2 ПЕК Зволле Виллем II 0:2 ПСВ ПСВ 2:2 Херенвен ПСВ 1:0 Гронинген ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ПСВ 3:0 Хераклес АЗ Алкмаар 2:0 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Аякс

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
ПСВ 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие Хераклес 0:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Хераклес Эредивизие
Хераклес 0:4 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Хераклес Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 ПСВ Кубок Хераклес 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Хераклес Эредивизие ПСВ 3:0 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Твенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Фортуна Ситтард 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фортуна Ситтард 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Твенте 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСВ 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Твенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Фортуна Ситтард 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хераклес 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
2. ПСВ Брума Арминду 1 0 0
3. Херенвен Халилович Тибор 1 0 0
4. ПСВ Мадуэке Нони 1 0 0
5. ПСВ Прёппер Дэви 0 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АЗ Алкмаар Гудмундссон Альберт 1 0
2. ПСВ Жуниор Мауро 1 0
3. АЗ Алкмаар Сугавара Юкинари 1 0
4. Хераклес Фадига Ноа 1 0
5. Хераклес Кваглиата Джакомо 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Хераклес: 37%, ПСВ: 63%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 45'
    Близко! Брума Арминду нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • Угловой
    45'
    Мвене Филипп из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
  • 45'
    Рамальо Андре из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Хераклес: 38%, ПСВ: 62%.
  • 44'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 44'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 43'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 43'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 42'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Схоофс Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 42'
    Тезе Джордан из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 41'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 41'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 41'
    Контроль мяча: Хераклес: 41%, ПСВ: 59%.
  • 40'
    Прёппер Дэви сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Брума Арминду забивает с правой ноги!
  • 40'
    Брума Арминду из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 40'
    Прёппер Дэви из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 39'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    38'
    Рамальо Андре из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Киомурцоглу Орестис пострадал.
  • Угловой
    38'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 38'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 38'
    Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони, обводя своих соперников
  • 37'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 37'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Жуниор Мауро из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Влут Рай
  • 36'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 36'
    Мвене Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 36'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 35'
    Контроль мяча: Хераклес: 41%, ПСВ: 59%.
  • 35'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Схоофс Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Мвене Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 34'
    Хорошую попытку сделал Бакыш Синан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 33'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Букер Кун взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    33'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 32'
    Жуниор Мауро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Giacomo Quagliata из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Тезе Джордан
  • Офсайд
    32'
    Бакыш Синан из команды Хераклес в офсайде
  • Офсайд
    31'
    Влут Рай нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 31'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: Хераклес: 42%, ПСВ: 58%.
  • Желтая карточка
    30'
    Жуниор Мауро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    30'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Бакыш Синан.
  • 30'
    Хераклес начинает контратаку
  • 30'
    Букер Кун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 29'
    Мадуэке Нони мяч отрикошетил от ворот
  • 29'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 29'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 28'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 27'
    Прёппер Дэви решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    26'
    Фадига Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Фадига Ноа из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Жуниор Мауро
  • 25'
    ПСВ начинает контратаку
  • 25'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 25'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Хераклес: 43%, ПСВ: 57%.
  • 24'
    Тезе Джордан из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    24'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
  • 24'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 24'
    Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони, обводя своих соперников
  • 24'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 24'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 23'
    Влут Рай из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 23'
    Влут Рай из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
  • 23'
    Хераклес начинает контратаку
  • 23'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Схоофс Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Мадуэке Нони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Мадуэке Нони
  • 21'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 21'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Хераклес: 44%, ПСВ: 56%.
  • 20'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    20'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 19'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 19'
    Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони, обводя своих соперников
  • 19'
    Брума Арминду из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 19'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 18'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 18'
    Прёппер Дэви пробует нанести удар издали, но Koen Bucker держит все под контролем
  • 18'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
  • 17'
    Брума Арминду из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 17'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 17'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 16'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 15'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 15'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Хераклес: 56%, ПСВ: 44%.
  • 14'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 14'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 12'
    Хераклес выполняет удар от ворот.
  • 12'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Контроль мяча: Хераклес: 60%, ПСВ: 40%.
  • 11'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 11'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Басачикоглу Билал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 11'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 10'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 9'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья свистит. Сангаре Ибрахим атаковал сзади соперника. Это Бакыш Синан заработал своей команде штрафной
  • 8'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Giacomo Quagliata из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Мадуэке Нони
  • 6'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 6'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 5'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Фадига Ноа из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Фадига Ноа из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Влут Рай
  • 5'
    Контроль мяча: Хераклес: 75%, ПСВ: 25%.
  • 5'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 4'
    Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хераклес контролирует мяч.
  • 3'
    ПСВ выполняет удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Влут Рай
  • 3'
    Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Влут Рай из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 2'
    Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Бакыш Синан из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Вертессен Йорбе
  • 1'
    Схоофс Лукас из команды Хераклес нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • Угловой
    1'
    Влут Рай из команды Хераклес подал угловой слева.
  • 1'
    Тезе Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
  • 1'
    ПСВ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
ПСВ
8.00
5.70
1.62
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