Голландия: Эредивизие 2021-2022
Хераклес
0:2
Второй тайм: 69'
Стадион: Erve Asito
ПСВ
26' Желтая карточкаФадига Ноа
30' Желтая карточкаЖуниор Мауро
0:1
40' ГолБрума Арминду
0:2
64' ГолМадуэке Нони
67' Желтая карточкаКваглиата Джакомо
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
13
Кнустер
Матс
10
Влут
Рай
38
Мвого
Ивон
29
Мвене
Филипп
14
Прёппер
Дэви
23
Мадуэке
Нони
17
Жуниор
Мауро
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
-
15 Схоофс ЛукасЗащитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенНападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
-
42 Фофана ФодеНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
26'
30'
40'
0:1
64'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брума Арминду
|1
|1
|2.
|Прёппер Дэви
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фадига Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жуниор Мауро
|1
|0
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк
Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Хераклес 0:4 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Хераклес Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 ПСВ Кубок Хераклес 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Хераклес Эредивизие ПСВ 3:0 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Твенте
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Твенте
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСВ
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Твенте
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хераклес
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|0
|2.
|ПСВ
|Брума Арминду
|1
|0
|0
|3.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|1
|0
|0
|4.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|1
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Прёппер Дэви
|0
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АЗ Алкмаар
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|2.
|ПСВ
|Жуниор Мауро
|1
|0
|3.
|АЗ Алкмаар
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|1
|0
|5.
|Хераклес
|Кваглиата Джакомо
|1
|0