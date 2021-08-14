Второй тайм

93' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' ПСВ выполняет удар от ворот.

91' Сегодняшная посещаемость составляет 8053 болельщиков

91' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Удар от ворот произведет ПСВ

90' Влут Рай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Виргевер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

88' Захави Эран нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

88' Отличные скиллы показывает Захави Эран , обводя своих соперников

87' Хераклес выполняет удар от ворот.

86' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Хераклес

80' Выглядело как неплохой момент. Giacomo Quagliata из команды Хераклес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

79' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Хераклес пробьет пенальти!

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Обиспо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Рамальо Андре получил желтую карточку от судьи

76' Безумный фол. [player1] грубо играет против соперника. Пострадал [player2]

75' Сангаре Ибрахим имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

73' Гётце Марио наказан за толчок Giacomo Quagliata

72' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Хераклес выполняет удар от ворот.

70' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Giacomo Quagliata предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Giacomo Quagliata получил желтую карточку от судьи

66' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Г О О О О Л - Мадуэке Нони забивает с левой ноги!

61' ПСВ выполняет удар от ворот.

60' Удар от ворот произведет ПСВ

60' Удар от ворот произведет Хераклес

59' Брума Арминду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Тактическая замена. Де ла Торре Лука уходит с поля и его заменяет Mohamed Amissi

57' Удар от ворот произведет Хераклес

55' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Хераклес

50' Тезе Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля