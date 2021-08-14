Голландия: Эредивизие 2021-2022
Хераклес
0:2
Конец матча
Стадион: Erve Asito Зрители: 8053
ПСВ
26' Желтая карточкаФадига Ноа
30' Желтая карточкаЖуниор Мауро
0:1
39' ГолБрума Арминду
0:2
63' ГолМадуэке Нони
66' Желтая карточкаКваглиата Джакомо
77' Желтая карточкаРамальо Андре
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
13
Кнустер
Матс
10
Влут
Рай
38
Мвого
Ивон
29
Мвене
Филипп
14
Прёппер
Дэви
23
Мадуэке
Нони
17
Жуниор
Мауро
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
-
15 Схоофс ЛукасЗащитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Роскен РубенНападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Нападающий
-
42 Фофана ФодеНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
26'
30'
39'
0:1
63'
0:2
77'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 11
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брума Арминду
|1
|1
|2.
|Мадуэке Нони
|1
|1
|3.
|Прёппер Дэви
|0
|0
|4.
|Тезе Джордан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фадига Ноа
|1
|0
|2.
|Кваглиата Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамальо Андре
|1
|0
|2.
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ПСВ
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +9 =4 -7Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк
Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Хераклес 2:1 ПЕК Зволле
ПСВ Последние 20 матчей: +14 =5 -1Митьюлланд 0:1 ПСВ Аякс 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Митьюлланд Галатасарай 1:2 ПСВ
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ПСВ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Хераклес 0:4 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Хераклес Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 ПСВ Кубок Хераклес 2:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие Хераклес 1:5 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 Хераклес Эредивизие ПСВ 3:0 Хераклес Кубок Хераклес 1:1 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|0:5
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5:0
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|НЕК Неймеген
|0:5
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|5:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|0:5
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|1
|3.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|0
|5.
|Аякс
|Алле Себастьян
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|2.
|Твенте
|Мениг Квинси
|1
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|4.
|ПСВ
|Рамальо Андре
|1
|0
|5.
|АЗ Алкмаар
|Гудмундссон Альберт
|1
|0