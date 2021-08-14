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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Твенте
0' 13'
1
Ван
Осх
Яник
44
Рота
Лазарос
2
Анга-Лётшер
Мартин
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
19
Ферати
Арианит
29
Мусаба
Ричи
11
Ханссон
Эмиль
10
Сёнтьенс
Матс
24
Samy
Baghdadi
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
8
Илич
Лука
32
Бош
Йессе
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
11
Мениг
Квинси
Фортуна Ситтард
4-3-3
Твенте
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес
Твенте Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте
АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Твенте: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Твенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Фортуна Ситтард 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Фортуна Ситтард 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Твенте 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПСВ 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Твенте 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Фортуна Ситтард 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Хераклес 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
2. ПСВ Брума Арминду 1 0 0
3. Херенвен Халилович Тибор 1 0 0
4. ПСВ Мадуэке Нони 1 0 0
5. ПСВ Прёппер Дэви 0 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АЗ Алкмаар Гудмундссон Альберт 1 0
2. ПСВ Жуниор Мауро 1 0
3. АЗ Алкмаар Сугавара Юкинари 1 0
4. Хераклес Фадига Ноа 1 0
5. Хераклес Кваглиата Джакомо 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Твенте
2.95
3.60
2.40
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