Голландия: Эредивизие 2021-2022
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Твенте
44
Рота
Лазарос
35
Кокс
Джордж
29
Мусаба
Ричи
32
Бош
Йессе
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
-
22 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
39 Toshio Lake
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Mees Hilgers
-
38 Max Bruns
-
-
39 Daan Rots
-
36 Luca Everink
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Предыдущие игры
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес
Твенте Последние 20 матчей: +5 =7 -8Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте
АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте
Последние игры между собой
Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Твенте: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Твенте
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Твенте
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПСВ
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Твенте
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Хераклес
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|0
|2.
|ПСВ
|Брума Арминду
|1
|0
|0
|3.
|Херенвен
|Халилович Тибор
|1
|0
|0
|4.
|ПСВ
|Мадуэке Нони
|1
|0
|0
|5.
|ПСВ
|Прёппер Дэви
|0
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|АЗ Алкмаар
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|2.
|ПСВ
|Жуниор Мауро
|1
|0
|3.
|АЗ Алкмаар
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|4.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|1
|0
|5.
|Хераклес
|Кваглиата Джакомо
|1
|0