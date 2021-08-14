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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
2:1
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
33' Желтая карточка
Сёнтьенс Матс
34' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
0:1
36' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
1:1
61' Гол
Сёнтьенс Матс
73' Желтая карточка
Дуарте Дерой
80' Желтая карточка
Мениг Квинси
2:1
81' Гол
Toshio Lake
90'+10
1
Ван
Осх
Яник
44
Рота
Лазарос
2
Анга-Лётшер
Мартин
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
19
Ферати
Арианит
29
Мусаба
Ричи
11
Ханссон
Эмиль
10
Сёнтьенс
Матс
24
Samy
Baghdadi
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
3
Проппер
Робин
17
Остерволде
Джейден
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
8
Илич
Лука
32
Бош
Йессе
18
Лимниос
Димитрис
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
11
Мениг
Квинси
Фортуна Ситтард
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

33'
Сёнтьенс Матс
 
34'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
36'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки
(Мениг Квинси)
42'
Дуарте Дерой
Кокс Джордж
 
55'
 
Mees Hilgers
Смал Гийс
60'
Toshio Lake
Мусаба Ричи
 
61'
Сёнтьенс Матс
(Toshio Lake)
1:1
67'
 
Садилек Михал
Лимниос Димитрис
67'
 
Влап Михел
Зерруки Рамиз
73'
Дуарте Дерой
 
80'
 
Мениг Квинси
81'
Toshio Lake
(Теки Тесфальдет)
2:1
83'
 
Manfred Ugalde
Остерволде Джейден
90'
Верлинден Тибо
Samy Baghdadi
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Toshio Lake 1 1
2. Сёнтьенс Матс 1 1
3. Теки Тесфальдет 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Волфсвинкель Рикки 1 1
2. Мениг Квинси 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
# Игрок      
1. Сёнтьенс Матс 1 0
2. Дуарте Дерой 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Мениг Квинси 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна Ситтард 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Твенте 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Утрехт 7:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:3 Фортуна Ситтард Дордрехт 0:0 Фортуна Ситтард Штрален 3:4 Фортуна Ситтард
Фортуна Ситтард 1:1 ОФИ Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:3 Витесс АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 Твенте АДО Ден Хааг 0:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Эммен Фейеноорд 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 ПСВ Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес
Твенте Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте
АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Твенте 1:1 Виллем II Хераклес 2:2 Твенте Твенте 2:2 Фейеноорд Витесс 0:2 Твенте

Последние игры между собой

Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Твенте: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Эредивизие Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Фортуна Ситтард Toshio Lake 1 0 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
5. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Твенте Мениг Квинси 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 0
4. ПСВ Рамальо Андре 1 0
5. АЗ Алкмаар Гудмундссон Альберт 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 2:1 Твенте онлайн




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