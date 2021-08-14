Второй тайм

100' Фортуна Ситтард заслуженно побеждает в отличном матче

100' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

97' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Ван Осх Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Сёнтьенс Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Toshio Lake выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Сёнтьенс Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Анга-Лётшер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Хорошую попытку сделал Мениг Квинси . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Анга-Лётшер Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Волфсвинкель Рикки получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Анга-Лётшер Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Ван Волфсвинкель Рикки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Manfred Ugalde оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Мениг Квинси из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Матч возобновлен

82' Ван Осх Яник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Г О О О О Л - Toshio Lake забивает с левой ноги!

80' Удар от ворот произведет Твенте

80' Судья подбегает и показывает Мениг Квинси из команды Твенте отложенную желтую карточку за фол.

79' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Mees Hilgers выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Сами Багдади из команды Фортуна Ситтард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

76' Влап Михел из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Садилек Михал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Дуарте Дерой получил желтую карточку от судьи

72' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

66' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Рота Лазарос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Матч возобновлен

63' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фортуна Ситтард будет все-таки засчитан.

62' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

61' Г О О О О Л - Сёнтьенс Матс забивает с правой ноги!

59' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Твенте

57' Илич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Смал Гийс получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Смал Гийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Смал Гийс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бош Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Остерволде Джейден предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля