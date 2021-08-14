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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
4:0
Конец матча

Стадион:
АХ Лёвен
0'
1:0
3' Гол
Бонгонда Тео
16' Желтая карточка
Озкаджар Дженк
49' Желтая карточка
Лукуми Джон
53' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
2:0
59' Гол
Онуачу Пол
63' Желтая карточка
Mandela Keita
70' Желтая карточка
Деваст Себастьен
3:0
77' Гол
Ито Дзюнъя
4:0
90' Гол
Торстведт Кристиан
90'+4
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
20
Эйтинг
Карел
7
Ито
Дзюнъя
11
Ндайишимий
Майк
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
90
Ромо
Рафаэль
5
Нгава
Пьер-Айвес
35
Озкаджар
Дженк
6
Деваст
Себастьен
18
Беше
Барнабаш
33
Мертенс
Матье
27
Mandela
Keita
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
8
Шрейверс
Сьебе
9
Анри
Тома
Генк
4-2-3-1
АХ Лёвен
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бонгонда Тео 4 1
2. Онуачу Пол 2 0.5
3. Ито Дзюнъя 1 0.25
4. Хейнен Бриан 1 0.25
5. Торстведт Кристиан 1 0.25
6. Муньос Даниэль 1 0.25
7. Ндайишимий Майк 0 0
8. Дессерс Сириль 0 0
9. Эйтинг Карел 0 0
10. Артеага Херардо 0 0
АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 3 (1) 0.75
2. Мерсье Ксавье 0 0

Карточки

Генк
# Игрок      
1. Хейнен Бриан 2 0
2. Эйтинг Карел 1 0
3. Артеага Херардо 1 0
4. Лукуми Джон 1 0
5. Пейнтсил Джозеф 1 0
АХ Лёвен
# Игрок      
1. Нгава Пьер-Айвес 1 0
2. Деваст Себастьен 1 0
3. Шрейверс Сьебе 1 0
4. Малинов Кристиян 1 0
5. Анри Тома 1 0
6. Де Норре Каспер 1 0
7. Озкаджар Дженк 1 0
8. Патрис Луи 1 0
9. Аль-Тамари Мусса 1 0
10. Mandela Keita 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генк 10% (1) 20% (2) 0 30% (3) 0 40% (4)
 АХ Лёвен 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде
Генк 1:3 Моленбек Стандард 1:1 Генк Генк 5:2 Маастрихт Брюгге 3:2 Генк Генк 1:1 АЗ Алкмаар Генк 1:1 Гронинген Генк 2:0 Эйпен Брюгге 1:2 Генк Генк 4:0 Антверпен Андерлехт 1:2 Генк Генк 1:1 Андерлехт Генк 3:0 Брюгге Антверпен 2:3 Генк Стандард 1:2 Генк Антверпен 3:2 Генк Генк 4:0 Синт-Трейден
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +5 =7 -8
АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен
АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент

Последние игры между собой

Генк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
АХ Лёвен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
АХ Лёвен 2:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 АХ Лёвен Первый дивизион А АХ Лёвен 1:3 Генк Лига Про Генк 3:1 АХ Лёвен Лига Про
Генк 3:0 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 1:4 Генк Лига Жюпиле Генк 1:1 АХ Лёвен Лига Жюпиле АХ Лёвен 2:2 Генк Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Остенде 4 3 0 1 8 - 8 9
3. Эйпен 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Шарлеруа 4 1 3 0 5 - 2 6
7. Серкль Брюгге 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Брюгге 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Андерлехт 3 1 1 1 5 - 4 4
10. Стандард 3 1 1 1 5 - 7 4
11. Зульте-Варегем 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
13. Синт-Трейден 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Мехелен 3 1 0 2 4 - 6 3
16. АХ Лёвен 4 0 3 1 3 - 7 3
17. Беерсхот-Вильрейк 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Гент 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
3. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Серен Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
12. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Стандард 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беерсхот-Вильрейк 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Остенде 2 2 0 0 7 - 5 6
3. Шарлеруа 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
9. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Стандард 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Синт-Трейден 2 0 1 1 1 - 2 1
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0
17. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 1
4. Остенде Гейе Махтар 3 0 0
5. АХ Лёвен Анри Тома 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
3. Кортрейк Палаверса Анте 3 0
4. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0
5. Серен Юнайтед Буланже Бенжамен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Дженк Озкаджар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Бонгонда Тео бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Генк 4:0 АХ Лёвен онлайн




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