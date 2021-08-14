Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Генк
4:0
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
АХ Лёвен
1:0
3' ГолБонгонда Тео
16' Желтая карточкаОзкаджар Дженк
49' Желтая карточкаЛукуми Джон
53' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
2:0
59' ГолОнуачу Пол
63' Желтая карточкаMandela Keita
70' Желтая карточкаДеваст Себастьен
3:0
77' ГолИто Дзюнъя
4:0
90' ГолТорстведт Кристиан
33
Лукуми
Джон
20
Эйтинг
Карел
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
90
Ромо
Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
Ход матча
3'
1:0
16'
49'
53'
59'
2:0
63'
70'
77'
3:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бонгонда Тео
|4
|1
|2.
|Онуачу Пол
|2
|0.5
|3.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.25
|4.
|Хейнен Бриан
|1
|0.25
|5.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.25
|6.
|Муньос Даниэль
|1
|0.25
|7.
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|8.
|Дессерс Сириль
|0
|0
|9.
|Эйтинг Карел
|0
|0
|10.
|Артеага Херардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|3 (1)
|0.75
|2.
|Мерсье Ксавье
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хейнен Бриан
|2
|0
|2.
|Эйтинг Карел
|1
|0
|3.
|Артеага Херардо
|1
|0
|4.
|Лукуми Джон
|1
|0
|5.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0
|2.
|Деваст Себастьен
|1
|0
|3.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|4.
|Малинов Кристиян
|1
|0
|5.
|Анри Тома
|1
|0
|6.
|Де Норре Каспер
|1
|0
|7.
|Озкаджар Дженк
|1
|0
|8.
|Патрис Луи
|1
|0
|9.
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
|10.
|Mandela Keita
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генк
|10% (1)
|20% (2)
|0
|30% (3)
|0
|40% (4)
|АХ Лёвен
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Шахтёр Донецк 2:1 Генк Кортрейк 1:2 Генк Генк 1:2 Шахтёр Донецк Генк 3:4 Остенде
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +5 =7 -8АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 1:1 Зульте-Варегем Фортуна 3:0 АХ Лёвен
АХ Лёвен 1:0 Валансьен АХ Лёвен 4:1 Рюпель Бом АХ Лёвен 5:1 Olympia Wijgmaal АХ Лёвен 1:2 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Генк Мехелен 2:2 АХ Лёвен Эйпен 3:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Антверпен Брюгге 3:0 АХ Лёвен АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Стандард 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:3 Серкль Брюгге АХ Лёвен 0:1 Беерсхот-Вильрейк Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент
Последние игры между собой
Генк: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
АХ Лёвен: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Остенде
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|3.
|Эйпен
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Шарлеруа
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|7.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|Стандард
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|Синт-Трейден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|АХ Лёвен
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Гент
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Серен Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|3.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|9.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Стандард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|1
|4.
|Остенде
|Гейе Махтар
|3
|0
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|3.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|3
|0
|4.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0
|5.
|Серен Юнайтед
|Буланже Бенжамен
|1
|1