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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
5:0
Перерыв

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
1:0
6' Гол
Алле Себастьян
2:0
10' Гол
Мазрауи Нуссер
3:0
15' Гол в свои ворота
Ван Рой Барт
4:0
20' Гол
Тадич Душан
5:0
39' Гол
Тадич Душан
1
Стекеленбург
Мартен
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
23
Бергёйс
Стивен
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
14
Дуэлунд
Миккель
10
Окита
Жонатан
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
Аякс
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-3-3

Ход матча

6'
Алле Себастьян
(Мазрауи Нуссер)
1:0
10'
Мазрауи Нуссер
(Тадич Душан)
2:0
15'
Ван Рой Барт
3:0
20'
Тадич Душан
4:0
25'
 
Баррето Эдгар
Маттссон Магнус
39'
Тадич Душан
(Бергёйс Стивен)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 2
2. Мазрауи Нуссер 1 1
3. Алле Себастьян 1 1
4. Бергёйс Стивен 0 0
НЕК Неймеген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аякс 0:4 ПСВ Аякс 4:0 Лидс Аякс 3:1 Лидс Аякс 1:1 РБ Лейпциг
Бавария 2:2 Аякс Андерлехт 0:2 Аякс Аякс 4:1 Падерборн Аякс 1:1 Квик-20 Аякс 6:0 Конинклейке Витесс 1:3 Аякс Аякс 3:1 ВВВ-Венло Фейеноорд 0:3 Аякс Аякс 4:0 Эммен Аякс 2:0 АЗ Алкмаар Аякс 1:1 Утрехт Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома Херенвен 1:2 Аякс
НЕК Неймеген Последние 20 матчей: +12 =1 -7
НЕК Неймеген 2:0 ОФИ Хераклес 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Ваалвейк Амстердамсхе 2:1 НЕК Неймеген
АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген (аматоры) 1:13 НЕК Неймеген НАК Бреда 1:2 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:0 Рода Алмере Сити 0:4 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:1 Дордрехт Гоу Эхед Иглс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 0:2 НАК Бреда Аякс-2 0:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 3:2 АЗ-2 Алкмаар Эксельсиор 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:1 Телстар Алмере Сити 2:0 НЕК Неймеген Осс 2:1 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 1:0 Волендам НЕК Неймеген 2:0 ПСВ-2

Последние игры между собой

Аякс: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 0
НЕК Неймеген: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 14
НЕК Неймеген 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:0 НЕК Неймеген Эредивизие Аякс 2:2 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:2 Аякс Эредивизие
Аякс 2:2 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:6 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 0:3 Аякс Эредивизие НЕК Неймеген 1:2 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 НЕК Неймеген Кубок Аякс 3:0 НЕК Неймеген Эредивизие НЕК Неймеген 2:4 Аякс Премьер-лига Аякс 2:0 НЕК Неймеген Премьер-лига НЕК Неймеген 1:1 Аякс Премьер-лига Аякс 0:0 НЕК Неймеген Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. НЕК Неймеген 0:5 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5:0 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. НЕК Неймеген 0:5 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 5:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
18. НЕК Неймеген 0:5 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
5. Аякс Алле Себастьян 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Твенте Мениг Квинси 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 0
4. ПСВ Рамальо Андре 1 0
5. АЗ Алкмаар Гудмундссон Альберт 1 0
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Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
НЕК Неймеген
1.07
12.75
36.00
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