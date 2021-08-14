Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

46' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

44' Игрок Бергёйс Стивен из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Какой промах! Классен Дэви имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Каруани Суфьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Эль-Каруани Суфьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Г О О О О Л - Тадич Душан забивает с левой ноги!

38' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Эль-Каруани Суфьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Классен Дэви из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

34' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

33' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Эль-Каруани Суфьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Удар от ворот произведет Аякс

32' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Гравенберх Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Алле Себастьян имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

25' Гравенберх Райан разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Аякс выполняет удар от ворот.

24' Какой промах! Дуэлунд Миккель имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

24' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ван Рой Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Г О О О О Л - Тадич Душан забивает ударом с левой ноги!

20' Плохо сыграл Ван Рой Барт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

20' Должен был быть гол! Альварес Эдсон имел отличный шанс, но Маттийс Брандерхорст не дал голу состоятся!

19' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

19' Гравенберх Райан из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Игрок Гравенберх Райан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Отличные скиллы показывает Тадич Душан , обводя своих соперников

18' Аякс выполняет удар от ворот.

18' Как он промахнулся? Окита Жонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

18' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

18' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Как он промахнулся? Алле Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Г О О О О Л - Ван Рой Барт уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

15' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

15' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

14' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок Классен Дэви из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

13' Отличные скиллы показывает Тадич Душан , обводя своих соперников

13' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

13' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Г О О О О О О Л - Мазрауи Нуссер из команды Аякс с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

8' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Аякс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Г О О О О Л - Алле Себастьян правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

6' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' О, нет. Из многообещающей позиции Классен Дэви из команды Аякс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

3' Штрафной исполнил Тадич Душан , после его удара Маттийс Брандерхорст сделал классный сейв. Угловой

2' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Должен был быть гол! Алле Себастьян имел отличный шанс, но Маттийс Брандерхорст не дал голу состоятся!

2' ШАНС! Алле Себастьян вышел один на один с голкипером...

2' Классен Дэви разрезает оборону соперника отличным пасом

1' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру