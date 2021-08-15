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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Гронинген
0' 19'
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
20
Маулун
Робин
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
17
Доодеман
Ник
19
Хендрикс
Сэм
7
Каллон
Исса
1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
15
Гудмундссон
Габриэль
6
Матусива
Азор
4
Даммерс
Вессель
7
Суслов
Томаш
18
Эль-Мессауди
Ахмед
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
Камбюр
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Предыдущие игры

Камбюр Последние 20 матчей: +15 =3 -2
ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда
Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр Аякс-2 1:1 Камбюр Камбюр 3:0 Осс Камбюр 2:0 Маастрихт
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген
Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

Камбюр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Гронинген: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Гронинген 2:2 Камбюр Товарищеские матчи Гронинген 2:0 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:2 Камбюр Эредивизие
Камбюр 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Камбюр Эредивизие Камбюр 4:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Камбюр 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Камбюр 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
16. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гронинген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Камбюр 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
17. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Фортуна Ситтард Toshio Lake 1 0 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
5. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Твенте Мениг Квинси 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 0
4. ПСВ Рамальо Андре 1 0
5. АЗ Алкмаар Гудмундссон Альберт 1 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Гронинген
2.52
3.55
2.95
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