Голландия: Эредивизие 2021-2022
20
Маулун
Робин
14
Брей
Майкл
17
Доодеман
Ник
19
Хендрикс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Йонг Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Предыдущие игры
Камбюр Последние 20 матчей: +15 =3 -2ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда
Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр Аякс-2 1:1 Камбюр Камбюр 3:0 Осс Камбюр 2:0 Маастрихт
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген
Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд
Последние игры между собой
Камбюр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Гронинген: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гронинген
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Камбюр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Камбюр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гронинген
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Гронинген
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Камбюр
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|1
|3.
|Фортуна Ситтард
|Toshio Lake
|1
|0
|1
|4.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|0
|5.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|2.
|Твенте
|Мениг Квинси
|1
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|4.
|ПСВ
|Рамальо Андре
|1
|0
|5.
|АЗ Алкмаар
|Гудмундссон Альберт
|1
|0