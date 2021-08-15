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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:2
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
0:1
33' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
1:1
68' Гол
Маулун Робин
1:2
90' Гол
Ларсен Йорген
90'+8
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
20
Маулун
Робин
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
17
Доодеман
Ник
19
Хендрикс
Сэм
7
Каллон
Исса
1
Леувенбург
Петер
11
Эль-Ханкури
Мохамед
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
15
Гудмундссон
Габриэль
6
Матусива
Азор
4
Даммерс
Вессель
7
Суслов
Томаш
18
Эль-Мессауди
Ахмед
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
Камбюр
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

33'
0:1
Эль-Мессауди Ахмед
(Суслов Томаш)
46'
 
Постема Романо
Нгонж Сириль
58'
Tom Boere
Хендрикс Сэм
 
58'
Якобс Ями
Доодеман Ник
 
68'
Маулун Робин
(Якобс Ями)
1:1
72'
 
Йоостен Патрик
Де Леув Михаэль
72'
 
Ван Кам Даниэль
Суслов Томаш
72'
 
Ларсен Йорген
Эль-Мессауди Ахмед
81'
Тол Марко
Схаутен Эрик
 
81'
Самбисса Давид
Каллон Исса
 
84'
Паулиссен Митчелл
Брей Майкл
 
90'
 
Bjorn Meijer
Гудмундссон Габриэль
90'
1:2
Ларсен Йорген

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маулун Робин 1 1
2. Якобс Ями 0 0
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Мессауди Ахмед 1 1
2. Ларсен Йорген 1 1
3. Суслов Томаш 0 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Камбюр 0 0 0 0 100% (1) 0
 Гронинген 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Камбюр Последние 20 матчей: +15 =3 -2
ПЕК Зволле 2:1 Камбюр Моленбек 0:1 Камбюр Камбюр 6:0 Телстар Камбюр 3:2 НАК Бреда
Дордрехт 0:1 Камбюр Камбюр 1:1 Де Графсхап АЗ-2 Алкмаар 2:4 Камбюр Камбюр 4:1 Хелмонд Спорт Ден Босх 3:5 Камбюр Камбюр 7:2 Эксельсиор Волендам 0:3 Камбюр Рода 3:1 Камбюр Камбюр 3:0 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 0:0 Камбюр Камбюр 3:1 Телстар Алмере Сити 0:2 Камбюр Утрехт-2 1:3 Камбюр Аякс-2 1:1 Камбюр Камбюр 3:0 Осс Камбюр 2:0 Маастрихт
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гронинген 0:0 Венеция Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген
Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен Аякс 3:1 Гронинген Гронинген 1:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:0 Фейеноорд

Последние игры между собой

Камбюр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Гронинген: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Гронинген 2:2 Камбюр Товарищеские матчи Гронинген 2:0 Камбюр Эредивизие Камбюр 2:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:2 Камбюр Эредивизие
Камбюр 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Камбюр Эредивизие Камбюр 4:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Витесс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Утрехт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПЕК Зволле 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Спарта Роттердам 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витесс 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
17. ПЕК Зволле 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Витесс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Утрехт 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Спарта Роттердам 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Фортуна Ситтард Toshio Lake 1 0 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
5. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Твенте Мениг Квинси 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 0
4. ПСВ Рамальо Андре 1 0
5. Витесс Беро Матуш 1 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 1:2 Гронинген онлайн




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