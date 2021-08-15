Второй тайм

98' Ларсен Йорген из команды Гронинген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гронинген вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Худемакерс Меес из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

97' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

96' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

95' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гронинген будет все-таки засчитан.

95' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

93' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Г О О О О Л - Вау! Ларсен Йорген классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

93' Плохо сыграл Тол Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

92' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Эль-Ханкури Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Удар от ворот произведет Гронинген

89' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Тол Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

88' Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Шмидт Доке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Камбюр

80' Худемакерс Меес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Удар от ворот произведет Камбюр

76' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Камбюр выполняет удар от ворот.

75' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Сонни Стивенс отбил мяч на угловой после удара Эль-Ханкури Мохамед из штрафной площади.

74' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Гронинген выполняет удар от ворот.

73' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Ван Кам Даниэль

72' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Команда Камбюр сравняла счет! Игра продолжается!

68' Г О О О О Л - Маулун Робин забивает с правой ноги!

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Схаутен Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Схаутен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

64' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Камбюр выполняет удар от ворот.

63' Эль-Мессауди Ахмед не смог попасть в створ ударом издали

62' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Гронинген

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Де Леув Михаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Де Леув Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Постема Романо имел все шансы забить, но Сонни Стивенс сделал отличный сейв!

59' ШАНС! Постема Романо вышел один на один с голкипером...

59' Томаш Суслов разрезает оборону соперника отличным пасом

59' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Гронинген

57' Хендрикс Сэм из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

56' Хороший удар издали нанес Каллон Исса , но отличный сейв сделал Peter Leeuwenburgh. Угловой.

56' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

56' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

55' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

52' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

50' Игрок Хендрикс Сэм из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

50' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота