Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:1
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
Стандард
47' Желтая карточкаДе Смет Тибо
0:1
64' ГолКлаусс Жоао
0:1
70' Не забитый пенальтиХольцхаузер Рафаэль
82' Желтая карточкаБодар Арно
89' Желтая карточкаStipe Radic
55
Stipe
Radic
29
Де
Смет
Тибо
18
Сануси
Райан
2
Берг
Ян
16
Бодар
Арно
2
Сике
Уго
19
Амалла
Селим
11
Доннум
Арон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
29 Де Смет ТибоЗащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
2 Берг ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сумаре ИссаНападающий
-
-
Главный тренер: Мас Петер
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Сике УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
-
11 Доннум АронНападающий
- Запасные игроки
-
21 Фаи КоллинсЗащитник
- Полузащитник
-
37 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Nathan Ngoy
-
-
Главный тренер: Mbaye Leye
Ход матча
47'
64'
0:1
70'
82'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нубисси Мариус
|1
|0.25
|2.
|Саньянг Абдулия
|1
|0.25
|3.
|Хольцхаузер Рафаэль
|0
|0
|4.
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клаусс Жоао
|2 (1)
|0.5
|2.
|Драгус Денис
|1
|0.25
|3.
|Тапсоба Абдул
|1
|0.25
|4.
|Лайфис Константинос
|1
|0.25
|5.
|Мулека Джексон
|1
|0.25
|6.
|Амалла Селим
|0
|0
|7.
|Доннум Арон
|0
|0
|8.
|Сике Уго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Смет Тибо
|3
|0
|2.
|Берг Ян
|1
|0
|3.
|Stipe Radic
|1
|0
|4.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиссако Мусса
|2
|0
|2.
|Цимирот Гойко
|1
|0
|3.
|Лайфис Константинос
|1
|0
|4.
|Бастьен Самюэль
|1
|0
|5.
|Бодар Арно
|1
|0
|6.
|Раскин Николас
|1
|0
|7.
|Сике Уго
|1
|0
|8.
|Павлович Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Стандард
|0
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард
Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:0 Васланд-Беверен Дуйсбург 1:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ферль Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Дессель 2:5 Беерсхот-Вильрейк К. Контич 0:5 Беерсхот-Вильрейк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Васланд-Беверен 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен
Стандард Последние 20 матчей: +6 =6 -8Стандард 2:5 Антверпен Зульте-Варегем 1:2 Стандард Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн
Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард Стандард 1:2 Генк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Стандард Стандард 2:1 Гент Генк 2:2 Стандард
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Стандард: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Остенде
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|3.
|Эйпен
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Шарлеруа
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|Синт-Трейден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Мехелен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|АХ Лёвен
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Гент
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Серен Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Мехелен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Гент
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|15.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|4.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|10.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|17.
|Мехелен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|1
|4.
|Остенде
|Гейе Махтар
|3
|0
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|4.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|3
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0