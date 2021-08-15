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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:1
Конец матча

Стадион:
Стандард
0'
47' Желтая карточка
Де Смет Тибо
0:1
64' Гол
Клаусс Жоао
0:1
70' Не забитый пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
82' Желтая карточка
Бодар Арно
89' Желтая карточка
Stipe Radic
90'+5
31
Ванхамел
Майк
5
Дом
Джорен
4
Франс
Фредерик
55
Stipe
Radic
29
Де
Смет
Тибо
18
Сануси
Райан
28
Исмаила
Кулибали
99
Саньянг
Абдулия
8
Хольцхаузер
Рафаэль
2
Берг
Ян
9
Нубисси
Мариус
16
Бодар
Арно
24
Николя
Гавори
34
Лайфис
Константинос
5
Сиссако
Мусса
2
Сике
Уго
28
Бастьен
Самюэль
8
Цимирот
Гойко
26
Раскин
Николас
19
Амалла
Селим
9
Клаусс
Жоао
11
Доннум
Арон
Беерсхот-Вильрейк
4-2-3-1
Стандард
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нубисси Мариус 1 0.25
2. Саньянг Абдулия 1 0.25
3. Хольцхаузер Рафаэль 0 0
4. Исмаила Кулибали 0 0
Стандард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 2 (1) 0.5
2. Драгус Денис 1 0.25
3. Тапсоба Абдул 1 0.25
4. Лайфис Константинос 1 0.25
5. Мулека Джексон 1 0.25
6. Амалла Селим 0 0
7. Доннум Арон 0 0
8. Сике Уго 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Де Смет Тибо 3 0
2. Берг Ян 1 0
3. Stipe Radic 1 0
4. Нубисси Мариус 1 0
Стандард
# Игрок      
1. Сиссако Мусса 2 0
2. Цимирот Гойко 1 0
3. Лайфис Константинос 1 0
4. Бастьен Самюэль 1 0
5. Бодар Арно 1 0
6. Раскин Николас 1 0
7. Сике Уго 1 0
8. Павлович Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Стандард 0 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Беерсхот-Вильрейк 0:3 Унион Сент-Жиллуаз Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Фортуна Ситтард
Беерсхот-Вильрейк 1:2 Утрехт Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:0 Васланд-Беверен Дуйсбург 1:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ферль Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Дессель 2:5 Беерсхот-Вильрейк К. Контич 0:5 Беерсхот-Вильрейк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Беерсхот-Вильрейк 2:1 Шарлеруа Серкль Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк Васланд-Беверен 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:2 Мехелен
Стандард Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Стандард 2:5 Антверпен Зульте-Варегем 1:2 Стандард Стандард 1:1 Генк Стандард 3:3 Ренн
Стандард 2:2 Мехелен Ланс 1:1 Стандард Стандард 3:2 Серкль Брюгге Стандард 0:0 Унион Сент-Жиллуаз Стандард 1:3 Рошфор Стандард 1:3 Остенде Гент 2:0 Стандард Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Стандард 2:1 Гент Остенде 6:2 Стандард Стандард 1:2 Генк Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Стандард Стандард 2:1 Гент Генк 2:2 Стандард

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Стандард: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Стандард 3:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Первый дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Остенде 4 3 0 1 8 - 8 9
3. Эйпен 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Стандард 4 2 1 1 6 - 7 7
6. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
7. Шарлеруа 4 1 3 0 5 - 2 6
8. Серкль Брюгге 3 1 2 0 4 - 2 5
9. Брюгге 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Андерлехт 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Зульте-Варегем 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
13. Синт-Трейден 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Мехелен 3 1 0 2 4 - 6 3
16. АХ Лёвен 4 0 3 1 3 - 7 3
17. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Гент 3 0 1 2 3 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
3. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 2 - 1 3
4. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Андерлехт 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Серен Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
12. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Серкль Брюгге 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гент 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Стандард 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Остенде 2 2 0 0 7 - 5 6
4. Шарлеруа 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Серкль Брюгге 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
10. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Андерлехт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Синт-Трейден 2 0 1 1 1 - 2 1
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0
17. Мехелен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 1
4. Остенде Гейе Махтар 3 0 0
5. АХ Лёвен Анри Тома 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 3 0
3. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
4. Кортрейк Палаверса Анте 3 0
5. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:1 Стандард онлайн




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