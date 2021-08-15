Голландия: Эредивизие 2021-2022
ПЕК Зволле
0:1
Второй тайм: 48'
Стадион: МАК3ПАРК
Витесс
0:1
20' ГолФредериксен Николай
31' Желтая карточкаБеро Матуш
34
Mees
de
Wit
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
16
Alois
Oroz
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Mees de WitЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Полузащитник
-
21 Samir Lagsir
-
-
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Alois OrozЗащитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
20'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|1
|1
|2.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Беро Матуш
|1
|0
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =2 -11Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр
ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле
Витесс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель
Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс Фортуна Ситтард 3:3 Витесс Спарта Роттердам 3:0 Витесс Витесс 0:0 Уагудугу
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Витесс: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Витесс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Витесс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Утрехт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПЕК Зволле
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витесс
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Витесс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Фейеноорд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Утрехт
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|ПЕК Зволле
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|1
|3.
|Фортуна Ситтард
|Toshio Lake
|1
|0
|1
|4.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|0
|5.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|2.
|Твенте
|Мениг Квинси
|1
|0
|3.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|4.
|ПСВ
|Рамальо Андре
|1
|0
|5.
|Витесс
|Беро Матуш
|1
|0