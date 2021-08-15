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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Витесс
0'
0:1
20' Гол
Фредериксен Николай
31' Желтая карточка
Беро Матуш
48'
1
Лампру
Костантинос
34
Mees
de
Wit
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
9
Тедич
Слободан
10
Клемент
Пелле
1
Шуберт
Маркус
42
Манхуф
Миллион
16
Alois
Oroz
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
20
Гбоо
Янн
11
Фредериксен
Николай
7
Икома
Луис
ПЕК Зволле
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

20'
0:1
Фредериксен Николай
(Манхуф Миллион)
31'
 
Беро Матуш
39'
 
Корнелисс Энцо
Базур Рихедли

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 1 1
2. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 1 0

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр
ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле
Витесс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель
Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс Фортуна Ситтард 3:3 Витесс Спарта Роттердам 3:0 Витесс Витесс 0:0 Уагудугу

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Витесс: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 4:3 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие
Витесс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Витесс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Утрехт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПЕК Зволле 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
14. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Спарта Роттердам 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витесс 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
17. ПЕК Зволле 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Витесс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Утрехт 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. ПЕК Зволле 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Спарта Роттердам 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Фортуна Ситтард Toshio Lake 1 0 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
5. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Твенте Мениг Квинси 1 0
3. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 0
4. ПСВ Рамальо Андре 1 0
5. Витесс Беро Матуш 1 0
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Как он промахнулся? Кастанер Жервейн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 48'
    Клемент Пелле из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Витесс
7.00
3.90
2.40
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Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:1 Витесс онлайн




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