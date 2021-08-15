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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 9000
Витесс
0'
0:1
19' Гол
Фредериксен Николай
31' Желтая карточка
Беро Матуш
72' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
90'+7
1
Лампру
Костантинос
34
Mees
de
Wit
15
Керстен
Сэм
2
Ван
Полен
Брам
5
Паал
Кеннет
13
Штридер
Рико
6
Саймак
Мустафа
8
Хюйбертс
Дин
7
Кастанер
Жервейн
9
Тедич
Слободан
10
Клемент
Пелле
1
Шуберт
Маркус
42
Манхуф
Миллион
16
Alois
Oroz
10
Базур
Рихедли
18
Гайек
Томаш
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
20
Гбоо
Янн
11
Фредериксен
Николай
7
Икома
Луис
ПЕК Зволле
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

19'
0:1
Фредериксен Николай
(Манхуф Миллион)
31'
 
Беро Матуш
39'
 
Корнелисс Энцо
Базур Рихедли
55'
Ван Ден Белт Томас
Штридер Рико
 
66'
Рейндерс Элиано
Саймак Мустафа
 
66'
Chardi Mpindi Landu
Кастанер Жервейн
 
67'
 
Бёйтинк Томас
Фредериксен Николай
67'
 
Дарфалу Усама
Манхуф Миллион
67'
 
Даса Элазар
Гбоо Янн
72'
 
Бёйтинк Томас
86'
 
Япи Ромарик
Виттек Максимилиан
87'
Вут Симен
Хюйбертс Дин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фредериксен Николай 1 1
2. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
# Игрок      
Витесс
# Игрок      
1. Беро Матуш 1 0
2. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 0
 Витесс 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр
ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле
Витесс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель
Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс Фортуна Ситтард 3:3 Витесс Спарта Роттердам 3:0 Витесс Витесс 0:0 Уагудугу

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Витесс: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 4:3 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие
Витесс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фейеноорд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Виллем II 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фейеноорд 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Виллем II 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фейеноорд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Виллем II 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Фортуна Ситтард Toshio Lake 1 0 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
5. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Утрехт Ван дер Марел Марк 1 0
3. Твенте Мениг Квинси 1 0
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 0
5. Спарта Роттердам Вриндс Барт 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПЕК Зволле 0:1 Витесс онлайн




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