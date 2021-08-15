Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Беро Матуш из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Команда Витесс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Витесс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Dominik Oroz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Фредериксен Николай из команды Витесс высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Костас Лампроу, но его отбил вратарь на угловой.

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Гайек Томаш из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Витесс

34' Маркус Шуберт отбил мяч на угловой после удара Керстен Сэм из штрафной площади.

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Гайек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Беро Матуш - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Удар от ворот произведет Витесс

30' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Витесс

28' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Базур Рихедли получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Манхуф Миллион не смог попасть в створ ударом издали

24' Ван Полен Брам нанес удар головой, но Маркус Шуберт спокойно отбил мяч.

24' Паал Кеннет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

19' Г О О О О Л - Фредериксен Николай из команды Витесс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

19' Удар от ворот произведет Витесс

19' Паал Кеннет не смог попасть в створ ударом издали

19' Отличные скиллы показывает Кастанер Жервейн , обводя своих соперников

18' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Виттек Максимилиан из команды Витесс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

16' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Гбоо Янн из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Головой пробил Тедич Слободан , но голкипер отбил его в поле!

11' Гайек Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Dominik Oroz выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Клемент Пелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Гайек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Маркус Шуберт отбил мяч на угловой после удара Клемент Пелле из штрафной площади.

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Икома Луис нанес удар, мяч был парирован, но Костас Лампроу не удержал его в руках.

2' Dominik Oroz имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

2' Плохо сыграл Mees de Wit - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Витесс начинает с центра поля