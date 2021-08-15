Голландия: Эредивизие 2021-2022
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 9000
Витесс
0:1
19' ГолФредериксен Николай
31' Желтая карточкаБеро Матуш
72' Желтая карточкаБёйтинк Томас
34
Mees
de
Wit
15
Керстен
Сэм
13
Штридер
Рико
16
Alois
Oroz
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
20
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Mees de WitЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Пабай МаркЗащитник
- Полузащитник
-
21 Samir Lagsir
-
-
-
Главный тренер: Art Langeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Alois OrozЗащитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
19'
31'
67'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фредериксен Николай
|1
|1
|2.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Беро Матуш
|1
|0
|2.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Витесс
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =2 -11Хераклес 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Фенербахче 2:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 Камбюр
ПЕК Зволле 3:0 Хелмонд Спорт ПЕК Зволле 0:2 Волендам ПЕК Зволле 1:1 Боруссия-2 Д ПЕК Зволле 1:0 Гронинген ПСВ 4:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:1 АДО Ден Хааг Витесс 2:1 ПЕК Зволле Херенвен 0:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:0 Твенте Спарта Роттердам 3:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 0:2 Аякс Хераклес 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 4:1 Херенвен Эммен 3:2 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 ПЕК Зволле
Витесс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дандолк 1:2 Витесс Витесс 2:2 Дандолк Бохум 1:2 Витесс Витесс 0:1 Ломмель
Гоу Эхед Иглс 1:1 Витесс Шальке 04 3:2 Витесс Витесс 2:1 ОФИ Витесс 0:5 Нордшелланн Витесс 1:3 Локомотив Загреб Витесс 1:3 АЕК Витесс 1:0 Леопард Сент-Камиль ЮСФА 0:1 Витесс Витесс 1:2 Дуанес Мажестик 0:2 Витесс КУЗАФ 3:1 Витесс Кадиого 0:1 Витесс Витесс 1:3 Аякс Фортуна Ситтард 3:3 Витесс Спарта Роттердам 3:0 Витесс Витесс 0:0 Уагудугу
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Витесс: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Витесс 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:5 Витесс Эредивизие Витесс 1:1 ПЕК Зволле Лига Европы ПЕК Зволле 1:2 Витесс Лига Европы Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Витесс Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие Витесс 2:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Витесс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фейеноорд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Виллем II
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фейеноорд
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Виллем II
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фейеноорд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Виллем II
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|1
|3.
|Фортуна Ситтард
|Toshio Lake
|1
|0
|1
|4.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|0
|5.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|2.
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Твенте
|Мениг Квинси
|1
|0
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Вриндс Барт
|1
|0