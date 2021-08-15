Форнальс теперь уже сам пробил в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

Угловой у ворот "Вест Хэма". Ритчи выполнил подачу в центр штрафной площади, Кларк головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Мёрфи сместился в центр с правой половины поля и затем пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

Антонио из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Бенрахма, Саид оказался в офсайде.

32' Форнальс выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бенрахма пробил по воротам, мяч попал в Крафта.

31' Боуэн с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Райс головой сбросил мяч в центр штрафной, Соучек головой пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ньюкасла".

30' Крессуэлл с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской на Соучека, Кларк не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

29' Чуть ранее Боуэн ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, и затем пробил под правый угол ворот, Вудмен успел сократить дистанцию и спасти свою команду.

28' Ритчи с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Кларк пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

27' Альмирон пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел ногу Райса и полетел в правый угол ворот, перекладина спасла "Вест Хэм" от второго пропущенного мяча. Будет угловой.

26' Ритчи с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Доусон оказался первым на мяче и спокойно выбил его в аут.

25' Бенрахма разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Боуэну, защитники "Ньюкасла" сыграли внимательно и перехватили мяч.

24' Шелви выполнил заброс в центр штрафной площади из центра поля, Уилсон зацепился за мяч и из-под Доусона пробил пяткой по воротам, на счастье "Вест Хэма" мяч полетел точно в руки Фабьянски.

23' Бенрахма попытался вновь войти в штрафную площадь с левого фланга, Сен-Максимен здорово отработал в обороне и перехватил мяч.

22' Бенрахма при попытке войти в штрафную площадь с левой половины поля отыгрался с Антонио, но затем Саид очень уж легко упал на газон, Мартин Аткинсон справедливо показал, что никакого пенальти не будет.

21' Начинают игроки "Ньюкасла" уже допускать ошибки в передачах в центре поля, "Вест Хэм" неплохо действует в высоком прессинге.

20' Ну что же, начинает оправдывать свой статус изначального фаворита матча "Вест Хэм". А вот "Ньюкасл" после неплохого начала матча уже стал подседать.

19' Проверили судьи гол "Вест Хэма" на предмет положения "вне игры", всё было сыграно грамотно, "молотобойцы" забили мяч в рамках правил.

18' Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Соучек!!! Форнальс получил мяч в центре радиуса штрафной площади и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Крессуэлл удачно набежал на мяч и выполнил прострел к линии вратарской в центр, Соучек в падении отправил мяч в правый угол ворот.

17' Форнальс пяткой на левом фланге выполнил передачу на Бенрахма, Саид вошёл в штрафную площадь, но затем подача к правой штанге у него не получилась, мяч полетел слишком высоко.

16' Крессуэлл с левого фланга выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади на ход Антонио, Вудмен вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

15' В среднем темпе сейчас проходит игра, "Ньюкасл" очень плотно держит оборону и не даёт "Вест Хэму" развивать свои атаки через фланги.

14' Постепенно приходит в себя "Вест Хэм" после неудачного начала матча, а "Ньюкасл" как раз перестраивается на игру от обороны.

13' Крессуэлл с левого фланга выполнил подачу на правый угол вратарской, мяч полетел слишком сильно, Антонио никак не мог сохранить его в игре.

12' Угловой у ворот "Вест Хэма". Ритчи выполнил подачу в центр штрафной площади, Цоуфал головой выбил мяч на левый фланг.

11' Соучек выполнил потенциально неплохую передачу к линии штрафной площади в центр, но Бенрахма и Боуэн не поняли, кто должен идти на мяч.

10' Кларк выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Хэйдену, Айзак сыграл далеко не самым лучшим образом и в борьбе с Цоуфалом он упустил мяч за лицевую линию поля.

9' Игроки "Ньюкасла" после забитого мяча пока сохраняют контроль над мячом, радует, что команда Стива Брюса не хочет играть только от обороны.

8' Антонио пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ньюкасла".

7' Первый же момент "Ньюкасла" завершается голом, это может выбить "Вест Хэм" из колеи, но мы как раз и проверим силу духа команды Дэвида Мойеса.

6' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Уилсон!!! Шелви перехватил мяч на правом фланге у штрафной площади "Вест Хэма", затем Сен-Максимен раскрутил Райса и от лицевой линии выполнил хорошую подачу во вратарскую, Уилсон оторвался от защитников "молотобойцев" и головой отправил мяч в правый угол ворот.

5' Крессуэлл с углового выполнил подачу практически в центр вратарской, Доусон в борьбе с соперником вновь не смог головой пробить по воротам.

4' Крессуэлл с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Доусон в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, но в итоге получилась скидка на Соучека, Томаш пробил головой в левый угол ворот, но там удачно расположился Альмирон, который выбил мяч на угловой.

3' Крессуэлл с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, Хэйден сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

2' В Ньюкасле сегодня идёт довольно сильный дождь, быть может это с самого начала встречи заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.