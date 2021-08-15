Англия: Премьер-лига 2021-2022
Ньюкасл
1:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Вест Хэм
1:0
5' ГолУилсон Каллум
1:1
18' ГолКрессуэлл Арон
17
Крафт
Эмиль
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
15
Доусон
Крэйг
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
5'
18'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|1
|1
|2.
|Сен-Максимен Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл
Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм
Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ньюкасл
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1
|0
|2
|3.
|Эвертон
|Ришарлисон
|1
|0
|1
|4.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|1
|0
|1
|5.
|Лидс
|Эйлинг Люк
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|4.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|5.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|1
|0
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Вест Хэм
Исход игры
Ньюкасл
25.2% (34)
Ничья
42.2% (57)
Вест Хэм
32.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (47)
1:2 Вест Хэм
20.7% (28)
2:1 Ньюкасл
11.1% (15)
0:1 Вест Хэм
8.9% (12)
1:0 Ньюкасл
8.9% (12)
2:2 Ничья
7.4% (10)
3:2 Ньюкасл
3% (4)
0:2 Вест Хэм
2.2% (3)
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