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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
1:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Вест Хэм
0'
1:0
5' Гол
Уилсон Каллум
1:1
18' Гол
Крессуэлл Арон
37'
27
Вудмен
Фредди
23
Мёрфи
Джейкоб
17
Крафт
Эмиль
18
Фернандес
Федерико
2
Кларк
Киран
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
10
Сен-Максимен
Аллан
9
Уилсон
Каллум
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
22
Бенрахма
Саид
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Ньюкасл
5-3-2
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

5'
Уилсон Каллум
(Сен-Максимен Аллан)
1:0
18'
1:1
Крессуэлл Арон
(Форнальс Пабло)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 1 1
2. Сен-Максимен Аллан 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл
Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм
Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Вест Хэм 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Ньюкасл 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ньюкасл 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Вест Хэм 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Вест Хэм 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюкасл 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Ливерпуль Салах Мохамед 1 0 2
3. Эвертон Ришарлисон 1 0 1
4. Уотфорд Деннис Эммануэль 1 0 1
5. Лидс Эйлинг Люк 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
2. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
3. Лидс Купер Лиам 1 0
4. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
5. Бёрнли Тарковски Джеймс 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • Офсайд
    36'
    Антонио из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Бенрахма, Саид оказался в офсайде.
  • 35'
    Мёрфи сместился в центр с правой половины поля и затем пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    34'
    Угловой у ворот "Вест Хэма". Ритчи выполнил подачу в центр штрафной площади, Кларк головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 33'
    Форнальс теперь уже сам пробил в левый угол ворот от радиуса штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 32'
    Форнальс выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бенрахма пробил по воротам, мяч попал в Крафта. 
  • Угловой
    31'
    Боуэн с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Райс головой сбросил мяч в центр штрафной, Соучек головой пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ньюкасла". 
  • 30'
    Крессуэлл с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской на Соучека, Кларк не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Опасный момент
    29'
    Чуть ранее Боуэн ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, и затем пробил под правый угол ворот, Вудмен успел сократить дистанцию и спасти свою команду. 
  • Угловой
    28'
    Ритчи с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Кларк пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Штанга
    27'
    Альмирон пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч задел ногу Райса и полетел в правый угол ворот, перекладина спасла "Вест Хэм" от второго пропущенного мяча. Будет угловой. 
  • 26'
    Ритчи с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Доусон оказался первым на мяче и спокойно выбил его в аут. 
  • 25'
    Бенрахма разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади на ход Боуэну, защитники "Ньюкасла" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 24'
    Шелви выполнил заброс в центр штрафной площади из центра поля, Уилсон зацепился за мяч и из-под Доусона пробил пяткой по воротам, на счастье "Вест Хэма" мяч полетел точно в руки Фабьянски. 
  • 23'
    Бенрахма попытался вновь войти в штрафную площадь с левого фланга, Сен-Максимен здорово отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Судья
    22'
    Бенрахма при попытке войти в штрафную площадь с левой половины поля отыгрался с Антонио, но затем Саид очень уж легко упал на газон, Мартин Аткинсон справедливо показал, что никакого пенальти не будет. 
  • 21'
    Начинают игроки "Ньюкасла" уже допускать ошибки в передачах в центре поля, "Вест Хэм" неплохо действует в высоком прессинге. 
  • 20'
    Ну что же, начинает оправдывать свой статус изначального фаворита матча "Вест Хэм". А вот "Ньюкасл" после неплохого начала матча уже стал подседать. 
  • Видеоповтор
    19'
    Проверили судьи гол "Вест Хэма" на предмет положения "вне игры", всё было сыграно грамотно, "молотобойцы" забили мяч в рамках правил. 
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Соучек!!! Форнальс получил мяч в центре радиуса штрафной площади и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Крессуэлл удачно набежал на мяч и выполнил прострел к линии вратарской в центр, Соучек в падении отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 17'
    Форнальс пяткой на левом фланге выполнил передачу на Бенрахма, Саид вошёл в штрафную площадь, но затем подача к правой штанге у него не получилась, мяч полетел слишком высоко. 
  • 16'
    Крессуэлл с левого фланга выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади на ход Антонио, Вудмен вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки. 
  • 15'
    В среднем темпе сейчас проходит игра, "Ньюкасл" очень плотно держит оборону и не даёт "Вест Хэму" развивать свои атаки через фланги. 
  • 14'
    Постепенно приходит в себя "Вест Хэм" после неудачного начала матча, а "Ньюкасл" как раз перестраивается на игру от обороны. 
  • 13'
    Крессуэлл с левого фланга выполнил подачу на правый угол вратарской, мяч полетел слишком сильно, Антонио никак не мог сохранить его в игре. 
  • Угловой
    12'
    Угловой у ворот "Вест Хэма". Ритчи выполнил подачу в центр штрафной площади, Цоуфал головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 11'
    Соучек выполнил потенциально неплохую передачу к линии штрафной площади в центр, но Бенрахма и Боуэн не поняли, кто должен идти на мяч. 
  • 10'
    Кларк выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Хэйдену, Айзак сыграл далеко не самым лучшим образом и в борьбе с Цоуфалом он упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 9'
    Игроки "Ньюкасла" после забитого мяча пока сохраняют контроль над мячом, радует, что команда Стива Брюса не хочет играть только от обороны. 
  • 8'
    Антонио пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ньюкасла". 
  • 7'
    Первый же момент "Ньюкасла" завершается голом, это может выбить "Вест Хэм" из колеи, но мы как раз и проверим силу духа команды Дэвида Мойеса. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Уилсон!!! Шелви перехватил мяч на правом фланге у штрафной площади "Вест Хэма", затем Сен-Максимен раскрутил Райса и от лицевой линии выполнил хорошую подачу во вратарскую, Уилсон оторвался от защитников "молотобойцев" и головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • Угловой
    5'
    Крессуэлл с углового выполнил подачу практически в центр вратарской, Доусон в борьбе с соперником вновь не смог головой пробить по воротам. 
  • Угловой
    4'
    Крессуэлл с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Доусон в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, но в итоге получилась скидка на Соучека, Томаш пробил головой в левый угол ворот, но там удачно расположился Альмирон, который выбил мяч на угловой. 
  • 3'
    Крессуэлл с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, Хэйден сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 2'
    В Ньюкасле сегодня идёт довольно сильный дождь, быть может это с самого начала встречи заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, как сегодня "Вест Хэм" на выезде будет бороться с достаточно "закрытой" командой Стива Брюса. Мы знаем, что "Ньюкасл" очень любит играть от обороны, наверняка и сегодня особо ничего не поменяется. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ньюкасл 1:1 Вест Хэм онлайн


Прогнозы на матч Ньюкасл 1:1 Вест Хэм

Исход игры
Ньюкасл
25.2% (34)
Ничья
42.2% (57)
Вест Хэм
32.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (47)
1:2 Вест Хэм
20.7% (28)
2:1 Ньюкасл
11.1% (15)
0:1 Вест Хэм
8.9% (12)
1:0 Ньюкасл
8.9% (12)
2:2 Ничья
7.4% (10)
3:2 Ньюкасл
3% (4)
0:2 Вест Хэм
2.2% (3)
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