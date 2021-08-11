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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл
Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм
Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ньюкасл 40.4% (19)
    X 31.9% (15)
    Вест Хэм 27.7% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Вест Хэм
    3.29
    3.62
    2.27
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Вест Хэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    40.4% (19)
    Ничья
    31.9% (15)
    Вест Хэм
    27.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.5% (12)
    1:2 Вест Хэм
    21.3% (10)
    1:0 Ньюкасл
    17% (8)
    2:1 Ньюкасл
    10.6% (5)
    3:2 Ньюкасл
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    6.4% (3)
    0:1 Вест Хэм
    4.3% (2)
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