Англия: Премьер-лига 2021-2022
Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Вест Хэм
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ньюкасл 3:0 Норвич Бёртон 0:2 Ньюкасл Ротерхэм 1:1 Ньюкасл Донкастер 2:3 Ньюкасл
Йорк Сити 1:0 Ньюкасл Фулхэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вест Хэм 2:0 Аталанта Брентфорд 0:1 Вест Хэм Селтик 2:6 Вест Хэм Рединг 0:3 Вест Хэм
Нортгемптон 1:2 Вест Хэм Лейтон Ориент 0:0 Вест Хэм Данди 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Саутгемптон Вест Бромвич 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Вест Хэм
Исход игры
Ньюкасл
40.4% (19)
Ничья
31.9% (15)
Вест Хэм
27.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.5% (12)
1:2 Вест Хэм
21.3% (10)
1:0 Ньюкасл
17% (8)
2:1 Ньюкасл
10.6% (5)
3:2 Ньюкасл
8.5% (4)
2:2 Ничья
6.4% (3)
0:1 Вест Хэм
4.3% (2)
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