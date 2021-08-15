Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:0
28' ГолНгадеу Майкл
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
23
Маледе
Йонас
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
14 Кейперс УгоНападающий
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
28'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгадеу Майкл
|1
|0.25
|2.
|Бруно Джанни
|1
|0.25
|3.
|Тиссудали Тарик
|1
|0.25
|4.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.25
|5.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|6.
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|7.
|Опери Кристофер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрёйф Ферди
|2
|0.5
|2.
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.25
|3.
|Хайреманс Джеффри
|0
|0
|4.
|Кейперс Уго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|1
|0
|2.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|3.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Схоофс Роб
|2
|0
|2.
|Уолш Сэнди
|2
|0
|3.
|Энгвалль Густав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Мехелен
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +9 =5 -6РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк
Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа Стандард 2:1 Гент
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен
Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Синт-Трейден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен
Последние игры между собой
Гент: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Мехелен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Мехелен 0:3 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Первый дивизион А Гент 1:2 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|2.
|Остенде
|4
|3
|0
|1
|8 - 8
|9
|3.
|Эйпен
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|4.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Стандард
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|Кортрейк
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|7.
|Шарлеруа
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|8.
|Серкль Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Брюгге
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Андерлехт
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Зульте-Варегем
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Антверпен
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|Синт-Трейден
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Гент
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Мехелен
|0:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|АХ Лёвен
|4
|0
|3
|1
|3 - 7
|3
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Гент
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Генк
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Андерлехт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Остенде
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Серен Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Мехелен
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|10.
|Синт-Трейден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Брюгге
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Шарлеруа
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|АХ Лёвен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Серкль Брюгге
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Стандард
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Зульте-Варегем
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Стандард
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Остенде
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|4.
|Шарлеруа
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Эйпен
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Зульте-Варегем
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Серкль Брюгге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Генк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Антверпен
|3
|1
|1
|1
|8 - 6
|4
|10.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Беерсхот-Вильрейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Синт-Трейден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|АХ Лёвен
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гент
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Серен Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Мехелен
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|6
|0
|0
|2.
|Генк
|Бонгонда Тео
|4
|0
|1
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|4
|0
|1
|4.
|Остенде
|Гейе Махтар
|3
|0
|0
|5.
|АХ Лёвен
|Анри Тома
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|4
|0
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|4.
|Кортрейк
|Палаверса Анте
|3
|0
|5.
|Серкль Брюгге
|Деман Оливье
|3
|0