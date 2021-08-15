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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
2:0
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
1:0
28' Гол
Нгадеу Майкл
55' Желтая карточка
Кумс Свен
56' Желтая карточка
Vinicius de Souza Costa
77' Желтая карточка
Бато Шелдон
87' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
2:0
90' Гол
Фортуна Нуриу
90'+5
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
31
Годо
Бруно
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
13
Де
Сар
Жюльен
25
Фортуна
Нуриу
34
Тиссудали
Тарик
23
Маледе
Йонас
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
4
Бато
Шелдон
30
Ванлерберге
Йорди
2
Iebe
Swers
16
Схоофс
Роб
33
Vinicius
de
Souza
Costa
11
Сторм
Никола
20
Энгвалль
Густав
7
Хайреманс
Джеффри
9
Дрёйф
Ферди
Гент
3-5-2
Мехелен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгадеу Майкл 1 0.25
2. Бруно Джанни 1 0.25
3. Тиссудали Тарик 1 0.25
4. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.25
5. Фортуна Нуриу 1 0.25
6. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
7. Кастро-Монтес Алессио 0 0
8. Опери Кристофер 0 0
9. Чакветадзе Георгий 0 0
Мехелен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрёйф Ферди 2 0.5
2. Vinicius de Souza Costa 1 0.25
3. Хайреманс Джеффри 0 0
4. Кейперс Уго 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 2 0
2. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
3. Кастро-Монтес Алессио 1 0
Мехелен
# Игрок      
1. Схоофс Роб 2 0
2. Уолш Сэнди 2 0
3. Энгвалль Густав 1 0
4. Бато Шелдон 1 0
5. Vinicius de Souza Costa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0 20% (1)
 Мехелен 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +9 =5 -6
РФШ Рига 0:1 Гент Остенде 1:0 Гент Гент 2:2 РФШ Рига Гент 2:2 Беерсхот-Вильрейк
Волеренга 2:0 Гент Синт-Трейден 2:1 Гент Гент 4:0 Волеренга Спарта Роттердам 3:3 Гент Утрехт 3:0 Гент Гент 1:1 Фейеноорд Диккельвенн 2:3 Гент Мехелен 1:2 Гент Гент 2:0 Стандард Остенде 0:4 Гент Гент 2:1 Остенде Стандард 2:1 Гент Гент 2:2 Мехелен Зульте-Варегем 2:7 Гент Гент 4:0 Шарлеруа Стандард 2:1 Гент
Мехелен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мехелен 1:3 Эйпен Серен Юнайтед 1:0 Мехелен Мехелен 3:2 Антверпен Вестерло 3:1 Мехелен
Мехелен 2:1 Волос Стандард 2:2 Мехелен Мехелен 2:2 Рода Утрехт 7:2 Мехелен Темпо Оверейсе 1:7 Мехелен Мехелен 1:2 Гент Остенде 2:2 Мехелен Мехелен 3:1 Стандард Стандард 1:2 Мехелен Мехелен 5:3 Остенде Гент 2:2 Мехелен Кортрейк 1:4 Мехелен Мехелен 4:2 Зульте-Варегем Синт-Трейден 2:1 Мехелен Мехелен 2:2 АХ Лёвен Андерлехт 1:1 Мехелен

Последние игры между собой

Гент: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 5
Мехелен: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 7
Мехелен 1:2 Гент Плей-офф за путёвку в Лигу Европы Гент 2:2 Мехелен Плей-офф за путёвку в Лигу Европы Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:0 Мехелен Первый дивизион А
Мехелен 0:3 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Первый дивизион А Гент 1:2 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 4 3 0 1 8 - 2 9
2. Остенде 4 3 0 1 8 - 8 9
3. Эйпен 4 2 2 0 8 - 5 8
4. Серкль Брюгге 1:0 4 2 2 0 5 - 2 8
5. Генк 4 2 1 1 10 - 6 7
6. Стандард 4 2 1 1 6 - 7 7
7. Кортрейк 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Шарлеруа 4 1 3 0 5 - 2 6
9. Брюгге 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Зульте-Варегем 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Антверпен 4 1 1 2 8 - 7 4
12. Андерлехт 0:1 4 1 1 2 5 - 5 4
13. Синт-Трейден 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Гент 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Серен Юнайтед 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Мехелен 4 1 0 3 4 - 8 3
17. АХ Лёвен 4 0 3 1 3 - 7 3
18. Беерсхот-Вильрейк 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Эйпен 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Серкль Брюгге 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Генк 2 1 0 1 7 - 4 3
5. Унион Сент-Жиллуаз 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Андерлехт 0:1 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Кортрейк 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Серен Юнайтед 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Мехелен 2 1 0 1 4 - 5 3
10. Синт-Трейден 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Остенде 2 1 0 1 1 - 3 3
12. АХ Лёвен 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Брюгге 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Шарлеруа 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Стандард 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Зульте-Варегем 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Антверпен 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Беерсхот-Вильрейк 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Стандард 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Остенде 2 2 0 0 7 - 5 6
4. Шарлеруа 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Эйпен 2 1 1 0 5 - 3 4
6. Серкль Брюгге 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Зульте-Варегем 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Генк 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Антверпен 3 1 1 1 8 - 6 4
10. Брюгге 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Кортрейк 2 1 0 1 1 - 2 3
12. Беерсхот-Вильрейк 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Синт-Трейден 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Андерлехт 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15. АХ Лёвен 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гент 2 0 0 2 1 - 3 0
17. Серен Юнайтед 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Мехелен 2 0 0 2 0 - 3 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 6 0 0
2. Генк Бонгонда Тео 4 0 1
3. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 4 0 1
4. Остенде Гейе Махтар 3 0 0
5. АХ Лёвен Анри Тома 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Кортрейк Ружо Лукас 4 0
2. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 3 0
3. Зульте-Варегем Сиссако Абдулайе 3 0
4. Кортрейк Палаверса Анте 3 0
5. Серкль Брюгге Деман Оливье 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Нгадеу Майкл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гент 2:0 Мехелен онлайн




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