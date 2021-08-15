Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Оденсе

44' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

44' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Силькеборг

43' Кристенсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.

40' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Себастьян Йоргенсен нанес удар, мяч был парирован, но Оливер Кристенсен не удержал его в руках.

39' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Судья подбегает и показывает Томасен Йенс из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.

38' Удар от ворот произведет Силькеборг

38' Как он промахнулся? Кадри Башким имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' Кристенсен Оливер взял и забрал мяч на выходе

35' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Оденсе

34' Как он промахнулся? Хелениус Никлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Расмус Карстенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Игрок Шельвик Йорген из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

32' Удар от ворот произведет Оденсе

32' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

31' Удар от ворот произведет Оденсе

30' Ох, нехорошо это выглядит. Сабби Эммануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Матч возобновлен

30' Сабби Эммануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Сабби Эммануэль упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

25' Трандарсон Арон-Элис нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

23' Удар от ворот произведет Силькеборг

22' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Оденсе

21' Тордарсон Стефан-Тейтюр из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

21' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

19' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

19' Валлис Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Густав Дал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Томасен Йенс из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

17' Джейбали Иссам нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

14' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Кристенсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Силькеборг

5' Удар от ворот произведет Оденсе

4' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

4' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Силькеборг

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Оденсе начинает с центра поля