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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Силькеборг
0'
39' Желтая карточка
Томасен Йенс
1:0
50' Гол
Лидер Март
51'
27
Кристенсен
Оливер
3
Андерсен
Александр
6
Тверсков
Йеппе
5
Ларсен
Каспер
16
Шельвик
Йорген
14
Томасен
Йенс
7
Джейбали
Иссам
19
Трандарсон
Арон-Элис
11
Сабби
Эммануэль
8
Кадри
Башким
9
Лидер
Март
30
Ларсен
Николай
2
Карстенсен
Расмус
20
Tobias
Sahlquist
28
Чалышир
Андре
15
Gustav
Klitgaard
Dahl
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
14
Бринк
Марк
17
Mads
Kaalund
III
27
Sebastian
Joergensen
7
Валлис
Николай
11
Хелениус
Никлас
Оденсе
4-3-3
Силькеборг
4-3-2-1

Ход матча

39'
Томасен Йенс
 
50'
Лидер Март
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 1 0.2
2. Шельвик Йорген 1 0.2
3. Джейбали Иссам 1 0.2
4. Томасен Йенс 1 0.2
5. Сабби Эммануэль 0 0
Силькеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sebastian Joergensen 2 0.4
2. Валлис Николай 1 0.2
3. Alexander Lind 1 0.2

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Томасен Йенс 2 0
2. Андерсен Александр 1 0
3. Ларсен Каспер 1 0
4. Джейбали Иссам 1 0
5. Сабби Эммануэль 1 0
6. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Силькеборг
# Игрок      
1. Чалышир Андре 2 0
2. Mads Kaalund III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 50% (2) 0 0 25% (1) 0 25% (1)
 Силькеборг 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе
Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю
Силькеборг Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск
Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг Эсбьерг 1:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Хельсингёр Ольборг 1:4 Силькеборг Силькеборг 2:0 Фремад Амагер

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Силькеборг: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Оденсе 1:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 6:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:3 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 1:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:3 Оденсе САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Митьюлланд 5 4 0 1 10 - 3 12
3. Нордшелланн 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Копенгаген 4 2 2 0 8 - 4 8
5. Оденсе 1:0 5 2 1 2 5 - 7 7
6. Силькеборг 0:1 5 1 3 1 4 - 2 6
7. Ольборг 4 1 2 1 4 - 3 5
8. Сённерйюск 5 1 1 3 1 - 5 4
9. Виборг 5 1 1 3 5 - 10 4
10. Брондбю 5 0 3 2 6 - 9 3
11. Орхус 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Вайле 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 0:1 3 1 2 0 4 - 1 5
2. Копенгаген 3 1 2 0 6 - 4 5
3. Раннерс 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Нордшелланн 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Ольборг 2 1 0 1 2 - 1 3
6. Оденсе 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Митьюлланд 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Сённерйюск 3 1 0 2 1 - 4 3
9. Брондбю 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Орхус 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Вайле 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Виборг 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Раннерс 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Нордшелланн 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Оденсе 1:0 3 1 1 1 4 - 5 4
5. Виборг 3 1 1 1 4 - 6 4
6. Копенгаген 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ольборг 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Брондбю 3 0 2 1 5 - 7 2
9. Сённерйюск 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Силькеборг 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Орхус 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Вайле 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Копенгаген Винд Жонас 3 0 0
2. Митьюлланд Дрейер Андерс 2 0 4
3. Силькеборг Sebastian Joergensen 2 0 1
4. Раннерс Камара Аль-Хаджи 2 0 0
5. Раннерс Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Орхус Поульсен Николай 3 0
2. Вайле Колингер Денис 3 0
3. Виборг Крамер Ларс II 3 0
4. Нордшелланн Диоманде Мохаммед 3 0
5. Брондбю Менса Кевин 2 0
Весь список
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Силькеборг
2.30
3.68
4.20
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