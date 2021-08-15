Дания: Суперлига Дании 2021-2022
Оденсе
1:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 6489
Силькеборг
39' Желтая карточкаТомасен Йенс
1:0
50' ГолЛидер Март
53' Желтая карточкаMads Kaalund III
66' Желтая карточкаТордарсон Стефан-Тейтюр
1:1
82' ГолРёйкьер Никлас
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
39'
50'
1:0
53'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|1
|0.2
|2.
|Лидер Март
|1
|0.2
|3.
|Шельвик Йорген
|1
|0.2
|4.
|Джейбали Иссам
|1
|0.2
|5.
|Томасен Йенс
|1
|0.2
|6.
|Сабби Эммануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sebastian Joergensen
|2
|0.4
|2.
|Валлис Николай
|1
|0.2
|3.
|Alexander Lind
|1
|0.2
|4.
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томасен Йенс
|2
|0
|2.
|Андерсен Александр
|1
|0
|3.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|4.
|Джейбали Иссам
|1
|0
|5.
|Сабби Эммануэль
|1
|0
|6.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чалышир Андре
|2
|0
|2.
|Mads Kaalund III
|2
|0
|3.
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Силькеборг
|0
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +8 =6 -6Нордшелланн 3:1 Оденсе Оденсе 0:2 Копенгаген Раннерс 1:1 Оденсе Митьюлланд 1:2 Оденсе
Санкт-Паули 2:2 Оденсе Оденсе 1:1 Брондбю Оденсе 7:0 Фремад Амагер Несбю 1:3 Оденсе Оденсе 4:0 Хорсенс Люнгбю 1:2 Оденсе Вайле 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Ольборг Сённерйюск 2:0 Оденсе Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю
Силькеборг Последние 20 матчей: +12 =7 -1Силькеборг 4:1 Виборг Силькеборг 0:0 Ольборг Копенгаген 0:0 Силькеборг Силькеборг 0:0 Сённерйюск
Гамбург 1:0 Силькеборг Силькеборг 5:1 Видовре Хорсенс 0:0 Силькеборг Вайле 0:5 Силькеборг Силькеборг 2:1 Фредерисия Хельсингёр 3:3 Силькеборг Силькеборг 4:1 Кёге Виборг 3:3 Силькеборг Силькеборг 2:0 Эсбьерг Фредерисия 0:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Виборг Кёге 0:3 Силькеборг Эсбьерг 1:1 Силькеборг Силькеборг 2:0 Хельсингёр Ольборг 1:4 Силькеборг Силькеборг 2:0 Фремад Амагер
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Силькеборг: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Оденсе 1:2 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 2:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Силькеборг Суперлига Дании Оденсе 1:1 Силькеборг Товарищеские матчи Оденсе 3:3 Силькеборг Суперлига Дании Силькеборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании Силькеборг 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Силькеборг САС Лигаен Силькеборг 1:3 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Митьюлланд
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|Копенгаген
|1:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Нордшелланн
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Силькеборг
|5
|1
|4
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Сённерйюск
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|9.
|Виборг
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|10.
|Брондбю
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|11.
|Орхус
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|12.
|Вайле
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|2.
|Копенгаген
|1:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|Раннерс
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Митьюлланд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|6.
|Ольборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Сённерйюск
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|8.
|Брондбю
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Вайле
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Орхус
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|12.
|Виборг
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Раннерс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Копенгаген
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|6.
|Виборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Ольборг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Силькеборг
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Брондбю
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|10.
|Сённерйюск
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Орхус
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Вайле
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Копенгаген
|Винд Жонас
|3
|0
|0
|2.
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|2
|0
|4
|3.
|Силькеборг
|Sebastian Joergensen
|2
|0
|2
|4.
|Раннерс
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|0
|5.
|Раннерс
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Орхус
|Поульсен Николай
|3
|0
|2.
|Вайле
|Колингер Денис
|3
|0
|3.
|Виборг
|Крамер Ларс II
|3
|0
|4.
|Нордшелланн
|Диоманде Мохаммед
|3
|0
|5.
|Брондбю
|Менса Кевин
|2
|0