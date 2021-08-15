Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

92' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ларсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Чалышир Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Джейбали Иссам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удар от ворот произведет Оденсе

88' Силькеборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Александр Линд нанес удар, мяч был парирован, но Оливер Кристенсен не удержал его в руках.

84' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Маркуссен Густав из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

82' Г О О О О Л - Рёйкьер Никлас записал гол на свой счет!

82' Сегодняшная посещаемость составляет 6489 болельщиков

82' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Силькеборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

79' Матч возобновлен

78' Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Александр Линд

78' Маркуссен Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Томасен Йенс уходит с поля и его заменяет Тарик Ибрагимагич

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Хорошую попытку сделал Себастьян Йоргенсен . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Удар от ворот произведет Оденсе

72' Опасность предотвращена - Расмус Карстенсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно

72' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.

70' Мадс Калунд пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

68' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Тордарсон Стефан-Тейтюр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Джейбали Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен , обводя своих соперников

64' Отличные скиллы показывает Себастьян Йоргенсен , обводя своих соперников

63' Удар от ворот произведет Оденсе

61' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Расмус Карстенсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...

61' Густав Дал из команды Силькеборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

60' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

59' Удар от ворот произведет Силькеборг

59' Сабби Эммануэль не смог попасть в створ ударом издали

58' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Оденсе

54' Оденсе идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Мадс Калунд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

51' Удар от ворот произведет Оденсе

50' Г О О О О О Л - Лидер Март ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

50' Плохо сыграл Густав Дал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Тордарсон Стефан-Тейтюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Тобиас Сальквист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удар от ворот произведет Силькеборг

48' Отличные скиллы показывает Джейбали Иссам , обводя своих соперников

47' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Кадри Башким из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней