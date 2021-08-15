Голландия: Эредивизие 2021-2022
Виллем II
0:1
Первый тайм: 22'
Стадион: Конинг Виллем II
Фейеноорд
0:1
17' ГолЛинссен Брайан
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кёлерт МатсНападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Райн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Линссен Брайан
|1
|1
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II
РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =6 -4Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг
Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Витесс
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Фейеноорд: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Фейеноорд 2:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 1:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фейеноорд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Виллем II
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Утрехт
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Фортуна Ситтард
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ваалвейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Фейеноорд
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Херенвен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Виллем II
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Хераклес
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фейеноорд
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Гронинген
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Виллем II
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ПЕК Зволле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Камбюр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Твенте
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Тадич Душан
|2
|0
|1
|2.
|Аякс
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|1
|3.
|Фортуна Ситтард
|Toshio Lake
|1
|0
|1
|4.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|0
|5.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Твенте
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|2.
|Утрехт
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|3.
|Твенте
|Мениг Квинси
|1
|0
|4.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Вриндс Барт
|1
|0