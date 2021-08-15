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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
17' Гол
Линссен Брайан
22'
1
Руйтер
Робин
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
22
Спиерингс
Уэсли
23
Саглам
Геркем
17
Саддики
Дрейс
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
Виллем II
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Линссен Брайан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линссен Брайан 1 1

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II
РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг
Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Витесс

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Фейеноорд: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 2:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 1:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фейеноорд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Виллем II 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
13. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Фейеноорд 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Виллем II 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фейеноорд 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Виллем II 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Фортуна Ситтард Toshio Lake 1 0 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
5. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
2. Утрехт Ван дер Марел Марк 1 0
3. Твенте Мениг Квинси 1 0
4. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 0
5. Спарта Роттердам Вриндс Барт 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Фейеноорд
5.20
4.50
1.70
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