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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:4
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
17' Гол
Линссен Брайан
0:2
25' Гол
Синистерра Луис
0:3
48' Гол
Тиль Гус
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Бергстрём Эмиль
59' Красная карточка
Бергстрём Эмиль
76' Желтая карточка
Кёлерт Матс
0:4
90' Гол
Баннис Науфаль
90'+6
1
Руйтер
Робин
13
Овюсу
Лерой
5
Бергстрём
Эмиль
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
22
Спиерингс
Уэсли
23
Саглам
Геркем
17
Саддики
Дрейс
7
Нуннели
Че
9
Вридт
Квази
11
Кёлерт
Матс
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
26
Тиль
Гус
10
Кекчю
Оркун
28
Тоорнстра
Йенс
11
Линссен
Брайан
7
Синистерра
Луис
Виллем II
4-3-3
Фейеноорд
4-3-3

Ход матча

17'
0:1
Линссен Брайан
25'
0:2
Синистерра Луис
(Маласиа Тирелл)
48'
0:3
Тиль Гус
58'
Бергстрём Эмиль
 
59'
Бергстрём Эмиль
 
61'
Хееркенс Фреек
Вридт Квази
 
67'
Зюйдервейк Рик
Спиерингс Уэсли
 
67'
Свенссон Макс
Нуннели Че
 
67'
Кабангу Элтон
Саглам Геркем
 
72'
 
Боженик Роберт
Линссен Брайан
72'
 
Хапс Ридгесиано
Синистерра Луис
72'
Михелис Николаос
Йенссен Ульрик
 
76'
Кёлерт Матс
 
83'
 
Фер Лерой
Кекчю Оркун
84'
 
Баннис Науфаль
Тиль Гус
88'
 
Хендрикс Рамон
Маласиа Тирелл
90'
0:4
Баннис Науфаль
(Хапс Ридгесиано)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Линссен Брайан 1 1
2. Тиль Гус 1 1
3. Синистерра Луис 1 1
4. Баннис Науфаль 1 1
5. Хапс Ридгесиано 0 0
6. Маласиа Тирелл 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Бергстрём Эмиль 0 1
2. Кёлерт Матс 1 0
Фейеноорд
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 0 0 0 0 0 0
 Фейеноорд 0 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Виллем II 2:1 Виртон Виллем II 4:1 Льерс Кемпензонен Виллем II 2:0 Эксельсиор Квик Бойс 2:5 Виллем II
РКДСФ 0:11 Виллем II Йонг Виллем II 0:20 Виллем II Виллем II 2:1 Фортуна Ситтард АДО Ден Хааг 1:4 Виллем II Виллем II 0:2 ПСВ Утрехт 3:2 Виллем II Виллем II 1:0 Ваалвейк Хераклес 4:0 Виллем II Виллем II 0:1 АЗ Алкмаар Витесс 0:0 Виллем II Виллем II 3:1 Херенвен Твенте 1:1 Виллем II Спарта Роттердам 0:2 Виллем II Виллем II 1:1 АДО Ден Хааг Виллем II 0:6 Утрехт Фейеноорд 5:0 Виллем II
Фейеноорд Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Фейеноорд 3:0 Люцерн Фейеноорд 2:1 Атлетико М Люцерн 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 АДО Ден Хааг
Фейеноорд 3:2 Дрита Фейеноорд 1:2 ПАОК Дрита 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Вердер Фейеноорд 3:3 Вердер Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 Цюрих Фейеноорд 3:1 АЕК Гент 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Утрехт Фейеноорд 2:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 3:0 Ваалвейк Хераклес 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 0:3 Аякс АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:0 Витесс

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Фейеноорд: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 2:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 1:5 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
4. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
10. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
12. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Утрехт 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Фортуна Ситтард 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ваалвейк 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Фейеноорд 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Херенвен 0 0 0 0 0 - 0 0
10. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
11. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 2 0
16. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Хераклес 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 1 1 0 0 4 - 0 3
2. ПСВ 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Гронинген 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Херенвен 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ПЕК Зволле 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гоу Эхед Иглс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Камбюр 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Виллем II 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Твенте 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 4 0
18. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Тадич Душан 2 0 1
2. Аякс Мазрауи Нуссер 1 0 1
3. Фортуна Ситтард Toshio Lake 1 0 1
4. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0 0
5. Ваалвейк Крамер Михил 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виллем II Бергстрём Эмиль 0 1
2. Твенте Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
3. Утрехт Ван дер Марел Марк 1 0
4. Твенте Мениг Квинси 1 0
5. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 0:4 Фейеноорд онлайн




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