Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновлен

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Михелис Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Матч возобновлен

92' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

92' Г О О О О Л - Баннис Науфаль забивает с правой ноги!

92' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

92' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Хендрикс Рамон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

89' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Баннис Науфаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Отличные скиллы показывает Маласиа Тирелл , обводя своих соперников

82' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

80' Игрок Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

79' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Кёлерт Матс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Траунер Гернот выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Должен был быть гол! Саддики Дрейс имел отличный шанс, но Джастин Бейло не дал голу состоятся!

73' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Синистерра Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Тиль Гус бьет ударом через себя, но Robbin Ruiter блокирует удар!

65' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

64' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

59' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Педерсен Маркус Гольмгрен из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Фейеноорд выполняет удар от ворот.

56' Спиерингс Уэсли не смог попасть в створ ударом издали

56' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Линссен Брайан нанес удар, мяч был парирован, но Robbin Ruiter не удержал его в руках.

54' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Бергстрём Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Тиль Гус оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Robbin Ruiter перевел мяч на угловой.

50' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Фейеноорд

48' Г О О О О Л - Тиль Гус забивает ударом с левой ноги!

48' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

46' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля