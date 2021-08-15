Англия: Премьер-лига 2021-2022
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Манчестер Сити
15
Дайер
Эрик
29
Скипп
Оливер
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
27
Канселу
Жоау
10
Грилиш
Джек
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм
Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =0 -6Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд
Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|5.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брайтон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Лидс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эвертон
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Брентфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лестер
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Челси
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Норвич
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|1
|0
|2
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|0
|1
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|1
|0
|1
|5.
|Эвертон
|Ришарлисон
|1
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|2.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
|3.
|Лидс
|Купер Лиам
|1
|0
|4.
|Бёрнли
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|5.
|Ньюкасл
|Шелви Джонджо
|1
|0
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити
Исход игры
Тоттенхэм
8% (11)
Ничья
16.1% (22)
Манчестер Сити
75.9% (104)
Тотал 2.5
Больше
76.12% (102)
Меньше
23.88% (32)
Обе команды забьют
Да
87.31% (117)
Нет
12.69% (17)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
53.3% (73)
1:1 Ничья
11.7% (16)
0:1 Манчестер Сити
5.8% (8)
1:3 Манчестер Сити
5.8% (8)
2:3 Манчестер Сити
4.4% (6)
2:1 Тоттенхэм
4.4% (6)
0:2 Манчестер Сити
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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