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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
29
Скипп
Оливер
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
23
Бергвейн
Стевен
20
Алли
Деле
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
22
Менди
Бенжамен
10
Грилиш
Джек
25
Фернандиньо
Фернандо
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
21
Торрес
Ферран
7
Стерлинг
Рахим
Тоттенхэм
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-3-3

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм
Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Лестер 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Блэкпул Манчестер Сити 4:0 Барнсли Манчестер Сити 2:0 Престон Норт Энд
Манчестер Сити 0:1 Челси Манчестер Сити 5:0 Эвертон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Кубок лиги Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига
Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 4:3 Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Манчестер Сити Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:5 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Уотфорд Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Ливерпуль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вест Хэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брайтон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Саутгемптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кристал Пэлас Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Вулверхэмптон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тоттенхэм Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эвертон Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Брентфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лестер Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Уотфорд Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Челси Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ньюкасл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Норвич Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Кристал Пэлас Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Лидс Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
2. Ливерпуль Салах Мохамед 1 0 2
3. Вест Хэм Антонио Майкл 1 0 1
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 1 0 1
5. Эвертон Ришарлисон 1 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Ливерпуль Милнер Джеймс 1 0
2. Уотфорд Куцка Юрай 1 0
3. Лидс Купер Лиам 1 0
4. Бёрнли Гудмундссон Йоханн 1 0
5. Ньюкасл Шелви Джонджо 1 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2021, осталось 21 минуту.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 139
Тоттенхэм 7.9% (11)
X 16.5% (23)
Манчестер Сити 75.5% (105)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Манчестер Сити
6.95
4.27
1.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Тоттенхэм - Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити

Исход игры
Тоттенхэм
8% (11)
Ничья
16.1% (22)
Манчестер Сити
75.9% (104)
Тотал 2.5
Больше
76.12% (102)
Меньше
23.88% (32)
Обе команды забьют
Да
87.31% (117)
Нет
12.69% (17)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
53.3% (73)
1:1 Ничья
11.7% (16)
0:1 Манчестер Сити
5.8% (8)
1:3 Манчестер Сити
5.8% (8)
2:3 Манчестер Сити
4.4% (6)
2:1 Тоттенхэм
4.4% (6)
0:2 Манчестер Сити
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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